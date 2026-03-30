Receta de arroz con bacalao, un clásico de la cocina de siempre muy fácil de preparar en casa

Receta de arroz con bacalao (Flickr)

Los arroces son una de las recetas más socorridas cuando queremos cocinar para muchos y conseguir un resultado más que resultón. En el recetario español hay cientos de opciones, algunas tan conocidas como la paella valenciana o el arroz a banda y otras menos populares, aunque igualmente llenas de tradición, como puede ser el arroz con habichuelas. Hoy prepararemos un arroz sencillo, con pocos ingredientes pero muchísimo sabor, que utiliza uno de los pescados más populares de la Semana Santa en España.

El protagonista en este caso es el bacalao, un pescado de aguas frías rico en proteínas y ácidos grasos omega-3 que aparece en muchas de las recetas tradicionales españolas. En esta ocasión utilizaremos bacalao desalado, lo que nos permitirá poder preparar este delicioso arroz durante todo el año. Podemos prepararlo tanto seco como caldoso, variando la cantidad de caldo que añadiremos en el momento de la cocción; en ambos casos, os aseguramos que el resultado será genial. Eso sí, siempre intentando utilizar un fumet de pescado casero, pues ese sabor será el que marque por completo la diferencia.

Receta de arroz con bacalao

El arroz con bacalao combina arroz, bacalao desalado, pimiento, ajo y tomate. La técnica principal consiste en un sofrito aromático y la cocción lenta del arroz con el pescado para lograr un punto jugoso y sabores bien integrados.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

350 g de arroz de grano corto

400 g de bacalao desalado y desmigado

1 pimiento rojo

1 pimiento verde

2 dientes de ajo

2 tomates maduros

1,2 litros de caldo de pescado o agua

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta negra molida

Perejil fresco picado

Colorante o azafrán

Cómo hacer arroz con bacalao, paso a paso

Trocea y desala el bacalao si fuera necesario, cambiando el agua cada 8 horas. Pica los ajos y los pimientos en dados pequeños. En una cazuela amplia, sofríe los ajos con aceite. Añade los pimientos y saltea 5 minutos, removiendo para que no se quemen. Incorpora el tomate pelado y picado. Cocina hasta que el sofrito esté espeso. Agrega el pimentón dulce y mezcla rápidamente para que no se queme. Incorpora el bacalao desmigado y rehoga 2 minutos para que tome sabor. Añade el arroz y remueve unos instantes, permitiendo que se impregne del sofrito. Vierte el caldo caliente y ajusta de sal y pimienta. No remuevas el arroz una vez añadido el caldo, para evitar que suelte demasiado almidón. Añade el colorante o azafrán. Cocina a fuego medio 18 minutos. Cuando el arroz esté en su punto y jugoso, retira del fuego y deja reposar 3 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal

Proteínas: 25 g

Grasas: 10 g

Hidratos de carbono: 56 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con bacalao se conserva en nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. No se recomienda congelar, ya que el arroz cambia de textura.