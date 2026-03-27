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Receta de arroz con habichuelas, el guiso típico de la huerta de Murcia desconocido en el resto de España

Esta receta murciana es un guiso caldoso elaborado con alubias blancas secas, arroz, pimientos, tomate, ajo, patata y pimentón, todo ello cocido a fuego lento hasta conseguir una textura cremosa

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Receta de arroz con habichuelas (YouTube)
Receta de arroz con habichuelas (YouTube)

El arroz con habichuelas es una de las recetas más representativas, a la vez que desconocidas, de la gastronomía murciana. Un plato de cuchara reconfortante y lleno de sabor que nació en la huerta como una manera sencilla y sabrosa de aprovechar los productos del campo en los meses más fríos del año. A base de arroz, habichuelas secas y hortalizas, este guiso se ha transmitido de generación en generación, manteniéndose como un clásico arraigado a la cultura gastronómica local.

Se trata de un guiso de origen humilde, y es eso lo que explica que no suela llevar carne en su receta tradicional. Su delicioso sabor procede, en cambio, de ingredientes como el pimiento, el ajo y el tomate, que cocinan a fuego lento hasta conseguir un caldo espeso y sabroso.

Además de ser un plato rico y reconfortante, esta receta es una opción saludable y equilibrada, ya que las verduras y legumbres se convierten en las protagonistas principales en el plato, acompañadas de un cereal como es el arroz, que completa su aporte nutricional. Su consumo es habitual durante todo el año, aunque es en invierno cuando más se disfruta en los hogares murcianos.

Receta de arroz con habichuelas

El arroz con habichuelas murciano es un guiso caldoso elaborado con alubias blancas secas, arroz, pimientos, tomate, ajo, patata y pimentón. La cocción lenta de las habichuelas, previamente remojadas, es clave para conseguir una textura cremosa y un sabor profundo. El arroz se añade al final para que quede en su punto y absorba todo el sabor del sofrito y el caldo.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
    • Preparación: 20 minutos
    • Cocción: 1 hora 40 minutos

Ingredientes

  • 300 g de habichuelas secas (alubias blancas)
  • 250 g de arroz
  • 1 pimiento rojo
  • 1 pimiento verde
  • 3 tomates maduros
  • 4 dientes de ajo
  • 1 patata mediana
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1,5 litros de agua o caldo de verduras

Cómo hacer arroz con habichuelas, paso a paso

  1. Pon las habichuelas en remojo la noche anterior. Cúbrelas bien de agua para que se hidraten y cuezan uniformemente.
  2. Escurre las habichuelas y resérvalas. Calienta un buen chorro de aceite de oliva en una olla grande.
  3. Dora los dientes de ajo enteros. Añade el pimiento rojo y el pimiento verde picados. Sofríe unos minutos.
  4. Agrega los tomates rallados. Sofríe hasta que la mezcla esté bien pochada y con aspecto meloso.
  5. Incorpora las habichuelas escurridas, la patata troceada y el pimentón. Remueve bien para que el pimentón no se queme.
  6. Vierte el agua o caldo de verduras. Lleva a ebullición, baja a fuego medio y cocina tapado durante 1 hora y 30 minutos o hasta que las habichuelas estén tiernas.
  7. Rectifica de sal y pimienta. Añade el arroz, remueve y cocina a fuego medio unos 15-18 minutos, removiendo ocasionalmente para evitar que se pegue.
  8. Deja reposar unos minutos fuera del fuego. Sirve caliente, con un chorrito de aceite de oliva crudo si lo deseas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 390 kcal
  • Proteínas: 12 g
  • Hidratos de carbono: 75 g
  • Grasas: 5 g
  • Fibra: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guárdalo en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Si quieres congelar, hazlo sin el arroz para evitar que se pase al recalentar.

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