AEA identifica los 295 Km de carretera convencional y autovía más peligrosos de España, lo peor en Asturias y Alicante

El análisis realizado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), según detalló Europa Press, señala que algunos tramos de carreteras españolas han presentado, en los últimos cinco años, índices de peligrosidad hasta 167 veces superiores a la media nacional. Estas cifras se atribuyen principalmente a localizaciones en Asturias y Alicante, donde la probabilidad de incidentes supera ampliamente el promedio del resto de las vías del país. El informe de AEA, basado en datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para el periodo 2020-2024, identifica un total de 295 kilómetros especialmente problemáticos dentro de la Red de Carreteras del Estado, tras registrar en ellos 1.752 accidentes con 2.497 personas afectadas durante ese quinquenio.

De acuerdo con Europa Press, el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de toda la Red de Carreteras del Estado se mantuvo en 8,2, el mismo valor que en el periodo anterior evaluado. Sin embargo, AEA advierte que, pese a que el índice general no haya variado, persisten numerosos puntos críticos o "puntos negros" que requieren intervención. La organización enfatizó que la insuficiencia de partidas presupuestarias puede conducir a retrasos en la realización de mejoras necesarias en la infraestructura, por lo que recomienda a los conductores identificar estos tramos peligrosos y extremar precauciones al transitarlos.

Entre los tramos analizados, la organización distingue aquellas zonas con un Índice de Peligrosidad igual o superior a 82, lo que indica una peligrosidad al menos diez veces mayor que la media nacional. Para la selección, se consideraron todos los puntos kilométricos de la Red de Carreteras del Estado (RCE), limitando el análisis a aquellos con los peores registros durante el periodo estudiado.

Según publicó Europa Press, en el caso de las carreteras convencionales, los tramos que presentan el mayor riesgo se localizan en la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), en los kilómetros 55 y 59, alcanzando un índice de peligrosidad que multiplica por 167 la media española. No obstante, el informe de AEA identifica al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el emplazamiento que acumuló el mayor número de siniestros y víctimas en la Red de Carreteras del Estado, con 93 accidentes y 141 personas afectadas en los últimos cinco años.

El medio Europa Press consignó que a este punto de Alicante le siguen otros segmentos con elevada siniestralidad, como el kilómetro 17 y el kilómetro 15 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 y 85 accidentes respectivamente, y 113 y 103 víctimas en cada tramo. La A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, registró 57 accidentes y 95 personas implicadas, aunque este punto concreto ha dejado de figurar entre los 295 más peligrosos, al haber mejorado su índice respecto a evaluaciones previas.

En lo relativo a las autopistas de peaje, la AEA detectó un ligero aumento en su peligrosidad durante el ejercicio 2024, con un incremento de una décima en el índice respecto al año anterior, pese a considerarse estas infraestructuras entre las de mayor seguridad de la red. Según el informe citado por Europa Press, entre 2020 y 2024 se identificaron 100 tramos de autopista de peaje con niveles de peligrosidad dos veces mayores al promedio nacional (4,4), sumando 502 accidentes y 846 afectados, de los cuales 789 resultaron con lesiones leves.

Dentro de esta categoría, el kilómetro 17 de la AP-41, en Toledo, presenta el índice de peligrosidad más elevado (74,3), superando 16 veces la media nacional. En cuanto al número de siniestros y víctimas, encabeza la lista el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, donde se produjeron 42 accidentes y 62 víctimas, la mayoría con lesiones menores. Según detalla Europa Press, el kilómetro 13 de la misma vía se ubica como el siguiente tramo más conflictivo, registrando 29 accidentes y 35 personas afectadas, de las cuales 34 sufrieron daños leves.

Información adicional difundida por Europa Press precisa que la red viaria española se compone actualmente de 165.832 kilómetros. De este total, 26.525 kilómetros están gestionados por la Administración Central, soportando más del 53% del tráfico global. Las comunidades autónomas administran 71.374 kilómetros, que representan el 41,9% del total, mientras que diputaciones y cabildos insulares se ocupan de 67.934 kilómetros (5,1%).

El documento de la AEA subraya que dentro de la red de carreteras española existen 17.691 kilómetros de vías de gran capacidad, que engloban autopistas de peaje, vías libres, autovías y calzadas de doble sentido. España lidera la Unión Europea en longitud de este tipo de infraestructuras, seguida en la clasificación por Alemania, que cuenta con cerca de 13.000 kilómetros de vías de gran capacidad.

De acuerdo con la información transmitida por Europa Press, el informe de AEA plantea la necesidad de acciones adicionales en términos de prevención y mejora de la seguridad, ante la persistencia de tramos críticos detectados mediante el análisis del Índice de Peligrosidad Medio. La falta de soluciones estructurales inmediatas, combinada con la transparencia en la divulgación de los puntos críticos a los conductores, constituye una de las recomendaciones principales del documento para minimizar riesgos y reducir la accidentabilidad en la red estatal.