Cuatro muertos en las carreteras durante las primeras salidas de Semana Santa

Madrid, 29 mar (EFE).- Cuatro personas han perdido la vida, entre ellos un peatón, en otros tantos accidentes registrados desde las tres de la tarde del viernes, inicio de la primera fase de la operación especial de Semana Santa, y hasta la medianoche del sábado.

La tónica de este domingo que cerrará la primera fase de desplazamientos se desarrolla por el momento con "absoluta tranquilidad", según han indicado a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) que explican que el grueso de los viajes previstos este fin de semana -4,3 millones- ya se han realizado durante la tarde del viernes y la jornada del sábado.

Tráfico prevé para hoy viajes más cortos propios de excursiones de ida y vuelta o de regreso de localidades cercanas a las grandes ciudades.

Pese a que no se registran retenciones en ninguna salida ni entrada de estas urbes, en el caso de la Comunidad de Madrid la DGT ha pedido a los conductores que extremen la atención por las fuertes rachas de viento que azotan en los primeros kilómetros de la A-1, A-2, A-3 y A-6.

Además, la nieve complica el tráfico en 23 carreteras, nueve de ellas cerradas.

En Navarra, tres vías han sido clausuradas: la NA-137 en la frontera con Francia en Isaba; la NA-2011 en Pikatua y la NA-2012 en Irati; en Lleida varios tramos de la C-28 a su paso por Salardú; en Santa Cruz de Tenerife la LP-403, y en Candelaria (Salamanca) la DSA-191.

En puertos de montaña, la nieve deja cerrada este domingo la carretera de Sierra Nevada y el puerto de Pontones en Asturias. EFE