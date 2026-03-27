Los nueve nietos de la duquesa de Alba: tradición, discreción y nuevas vocaciones en la generación que continúa su legado

Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)

Este próximo sábado 28 de marzo no es una fecha cualquiera para la Casa de Alba. La familia recuerda el que habría sido el 100 cumpleaños de Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba, una figura irrepetible cuya personalidad arrolladora y cercanía la convirtieron en una de las aristócratas más queridas de España. Más de una década después de su fallecimiento en 2014, su legado sigue muy presente, no solo en sus hijos, sino también en la generación que crece y se consolida bajo su sombra: sus diez nietos.

Aunque tradicionalmente más discretos que sus padres, los nietos de la duquesa han ido trazando sus propios caminos profesionales, combinando el peso de su apellido con inquietudes contemporáneas. Una mezcla de tradición y modernidad que refleja, en muchos casos, la evolución natural de la aristocracia española en pleno siglo XXI.

Alfonso Díez, Amina y Luis Martínez de Irujo y Casanova, Cayetana Rivera, Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo en la exposición de la duquesa de Alba (EFE)

Al frente de esta nueva generación se sitúa Fernando Fitz-James Stuart y Solís, heredero del Ducado de Alba. Su perfil encarna a la perfección el equilibrio entre responsabilidad histórica y visión empresarial. Discreto, elegante y meticuloso, Fernando ha sabido construir una carrera sólida vinculada tanto al sector agrícola como al financiero, trabajando en empresas familiares y en Banco Santander. Su implicación en la gestión del patrimonio familiar lo convierte en una figura clave dentro del futuro de la Casa de Alba.

A su lado, su hermano Carlos Fitz-James Stuart y Solís mantiene un perfil mucho más reservado. Alejado de los focos mediáticos, también participa en los negocios familiares, reforzando una de las máximas que siempre caracterizó a su abuela: la discreción como forma de vida.

En otra rama de la familia, los hijos de Alfonso Martínez de Irujo representan una versión más empresarial y dinámica del legado Alba. Luis Martínez de Irujo ha orientado su carrera hacia la ingeniería agrícola y medioambiental, liderando proyectos que conectan tradición rural y sostenibilidad. Su hermano, Javier Martínez de Irujo, ha optado por una vía más ligada al mundo de la moda y el emprendimiento, apoyando la firma de su esposa, Inés Domecq, al frente de la marca IQ Collection.

Brianda Fitz-James en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/briandafjstuart)

El arte corre por las venas de los descendientes de Jacobo Martínez de Irujo. Su hijo, Jacobo Fitz-James Stuart, dirige la conocida galería Espacio Valverde, ubicada en el corazón de Malasaña, uno de los barrios más creativos de Madrid. Allí impulsa a nuevos artistas y mantiene vivo el vínculo de la familia con el mundo cultural.

Pero si hay un nombre que destaca por su personalidad arrolladora y estética rompedora es el de Brianda Fitz-James Stuart. Ilustradora, diseñadora y DJ ocasional, Brianda ha sabido construir un universo propio en el que conviven arte, música y moda. Sus colaboraciones con firmas internacionales como Gucci reflejan una faceta mucho más vanguardista de la familia, alejada de los códigos tradicionales pero igualmente conectada con la creatividad que siempre defendió su abuela.

Tana Rivera en una imagen de archivo. (Leandro Wassaul/Europa Press)

Por último, la rama más mediática llega de la mano de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera Ordóñez, padres de Cayetana Rivera. Conocida como Tana, ha encontrado su lugar en el mundo de la comunicación y los eventos, desarrollando su carrera como responsable VIP en el Grupo Pacífico. Su perfil combina la herencia social de los Alba con una clara vocación profesional, manteniendo además un fuerte vínculo con Sevilla, el flamenco y la tradición taurina.