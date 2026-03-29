España

Al menos un vehículo y varios contenedores de mercancías en llamas en el Port de Barcelona

Por el momento no se han detectado heridos ni intoxicaciones

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Una densa columna de humo ha alertado a todos los vecinos cercanos a la zona portuaria de Barcelona. El Ayuntamiento de la capital catalana ha explicado a Europa Press que la humareda se debe a un incendio que ha consumido al menos un vehículo y varios contenedores de mercancías.

Los Bombers de Barcelona recibieron el aviso a las 13.17 horas y movilizaron diez dotaciones para contener el fuego, que se localizó en el área del Pont de Europa, en el Moll de Ponent. Asimismo, dentro del operativo desplegado se incluyen tres tanques, tres autobombas, una ambulancia, una autoescalera, dos vehículos de apoyo y dos de mando.

El fuego se ha provocado en la zona de carga y ha dejado a un camión y varias tractoras portuarias de la terminal a la espera de embarque. Según han confirmado las fuentes consultadas por 20 Minutos, tampoco se han detectado heridos, ni intoxicaciones por el suceso. Además, han asegurado que las mercancías que se han quemado no eran peligrosas.

Rápida respuesta de los servicios de emergencias

La presencia de la columna de humo negro ha generado alarma entre quienes se encontraban en las inmediaciones, ya que la humareda se ha podido ver desde varios barrios de la ciudad. Con las imágenes de @escamotalpha cedidas a Infobae España se puede apreciar perfectamente el incidente y la actuación de los servicios de emergencia.

Y es que, ante la magnitud del humo producido, el teléfono de emergencias 112 ha recibido 76 llamadas de ciudadanos que han alertado de la situación. Mientras tanto, Protección Civil ha activado la prealerta del plan Procicat como medida de prevención.

Humareda provocada por un incendio en el Puerto en Barcelona (Lorena Sopêna / Europa Press)
Humareda provocada por un incendio en el Puerto en Barcelona (Lorena Sopêna / Europa Press)

Por el momento se desconocen las causas del incendio, aunque las fuentes portuarias y las imágenes confirman que las llamas se han extendido entre algunos contenedores de mercancías que estaban situados en la terminal de la compañía Grimaldi cerca del puente de Europa.

Las autoridades han remarcado que la pronta intervención de los servicios de emergencia ha permitido evitar daños mayores en los contenedores de alrededor y contener la expansión del fuego hacia otras áreas sensibles del recinto portuario.

*Noticia en ampliación

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