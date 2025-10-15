Una ambulancia tarda 11 minutos en atender una parada cardiaca en España

Imagen recurso de una ambulancia (EFE)

La Sociedad Española de Cardiología (SEC) estima que en España se producen alrededor de 52.300 paradas cardiacas al año, de los que 30.000 se dan fuera de los hospitales. Sin una atención temprana, los ataques de corazón se vuelven mortales: según los expertos, si el tiempo de respuesta excede los 15 minutos, las posibilidades de supervivencia se reducen a la mitad.

En España, las ambulancias tardan de media 11 minutos en llegar a los pacientes tras un aviso de parada cardiorrespiratoria, un tiempo inferior a la media europea (12,1 minutos) que, en un 23,5% de los casos consigue reducirse a los 8 minutos, según el informe EuReCa (Registro europeo de parada cardíaca extrahospitalaria: influencia de los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia en la supervivencia final), elaborado por el Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar con la colaboración de Fundación MAPFRE.

El estudio ha analizado 32.033 casos de parada cardiorrespiratoria fuera de los hospitales entre los meses de septiembre a noviembre de 2022, representando España el 7,3% de los episodios involucrados. Según EuReCa, la incidencia media de una parada cardiaca en el país es de 24,8 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 55,7 casos de la media europea. La supervivencia media en paradas cardiorrespiratorias extrahospitalaria también mejora la del continente: se sitúa en un 10,8%, por encima de países como Francia (5%), Reino Unido (7%) o Alemania (5,7%).

El perfil de los pacientes que sufren esta afección es de hombres con una edad de 65,4 años y mujeres de 70,1 años, un patrón que se repite por todo el continente.

“Cada minuto cuenta”

El informe EuReCa resalta el adecuado tiempo de respuesta español, por debajo de los 15 minutos tras una llamada a emergencias, pero el director médico Servicio Emergencias 061 de La Rioja y coordinador nacional del Registro Español de parada cardíaca extrahospitalaria OHSCAR, José Ignacio Ruiz Azpiazu, recalcó que este plazo puede variar debido a la “desigualdad territorial” del país. Así, el tiempo de respuesta será menor en grandes ciudades que en pueblos pequeños y alejados, donde las ambulancias tardan más tiempo en llegar. No obstante, la congestión del tráfico en capitales como Madrid o Barcelona suponen un obstáculo para las ambulancias. Por otro lado, destacó que desarrollos urbanísticos como las urbanizaciones de chalets y adosados, grandes y alejadas, pueden dificultar la atención médica.

Para Ruiz Azpiazu, mejorar los tiempos de respuesta depende de dar una alerta precoz y colaboración ciudadana, tanto para “apartarse cuando vemos una ambulancia por la calle” como para participar en la asistencia sanitaria “en la medida de lo posible”. “Cada minuto cuenta, y tener las herramientas adecuadas, como desfibriladores o conocimientos sobre RCP, o reanimación cardiopulmonar, son vitales para lograr que todos los pacientes cuenten con una oportunidad”, insistió el especialista.

Cómo actuar ante una parada cardiaca

Demostración de una reanimación cardiopulmonar (RCP) con desfibrilador. (Fundación MAPFRE)

Reconocer una parada cardiaca es vital para actuar con premura ante tal emergencia sanitaria. El primer paso ante la sospecha es valorar el estado de consciencia de la víctima: “Comprobar que no responde, preguntar en voz alta si le pasa algo”, explicó Ruiz. En caso de que no haya respuesta, hay que zarandear a la persona para ver si se mueve y, en caso negativo, comprobar su respiración. “Si es entrecortada o no respira, esa persona está en parada cardiaca”, sentenció el sanitario.

En esta situación, es momento de pedir ayuda a testigos de alrededor, llamar al 112 y, si se sabe cómo, comenzar maniobras de RCP. La reanimación cardiopulmonar consiste en compresiones torácicas a un ritmo de alrededor de 100-120 compresiones por minuto alternando con respiraciones a ritmo 30:2 (30 compresiones torácicas seguidas de 2 ventilaciones).

Si no se está seguro o preparado para realizar respiraciones, se pueden realizar las compresiones ininterrumpidamente. Si hay disponibilidad, se debe pedir un desfibrilador automático externo (DEA) y utilizarlo, sin olvidar que la RCP no debe detenerse. El desfibrilador analizará el ritmo cardíaco y determinará si es necesario administrar una descarga eléctrica. Si es así, después de la descarga, se debe reanudar la RCP inmediatamente. Es importante recordar que se deben seguir las instrucciones del centro de coordinación de emergencias, que es quien proporciona los pasos adecuados hasta que llegan los servicios sanitarios.