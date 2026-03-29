Seis heridos, 600 llamadas a emergencias y una docena de carreteras cortadas: las consecuencias del viento huracanado en Cataluña

Un contenedor volcado por el viento, a 12 de febrero de 2026, en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

El episodio de fuerte viento que ha afectado a Cataluña este domingo ha provocado una importante movilización de los servicios de emergencia, con un saldo provisional de seis personas heridas y numerosos incidentes en infraestructuras y comunicaciones. Según ha informado Protecció Civil en un comunicado, la racha máxima registrada ha alcanzado los 160 kilómetros por hora en Portbou (Girona) durante la mañana, estableciéndose la jornada como una de las de mayor intensidad previstas para este episodio meteorológico.

Hasta las 12 horas de este domingo, 601 llamadas al teléfono de emergencias 112 han sido registradas por incidentes relacionados con el viento en Cataluña. Los fuertes vientos han causado daños materiales y la atención de tres personas heridas en un camping en Camarasa (Lleida). Los datos más destacados reflejan rachas puntuales, como los 160,56 km/h en Portbou, y otras cifras significativas en distintas localidades del norte y este catalán. Asimismo, a primera hora de la tarde se han registrado otros tres heridos más en Girona, tal y como han confirmado fuentes de Protección Civil a EFE.

El balance de emergencias señala que, desde la tarde del sábado, los Bomberos de la Generalitat han gestionado 335 avisos motivados por las consecuencias del temporal, de los cuales 261 corresponden a la Región de Emergencias de Girona. Las intervenciones han respondido mayoritariamente a la caída de árboles, partes de tejados, desprendimientos de tendidos eléctricos y daños en vehículos estacionados, particularmente en Vall-llobrega, Palamós y Calonge, donde placas solares y cubiertas han impactado contra varios automóviles. En Sant Jordi Desvalls, la caída de postes de luz ocasionó una interrupción del suministro eléctrico pasadas las once de la mañana. Además, en L’Escala, los bomberos han intervenido en un incendio forestal que ha afectado unos 5.000 metros cuadrados.

Qué se sabe del temporal de viento en Cataluña y consecuencias inmediatas

Las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) han mantenido el aviso por la posibilidad de rachas superiores a 125 km/h, especialmente en el tercio norte y este de la comunidad, con incidencia señalada en comarcas como el Alt Empordà, Berguedà, norte de la Cerdanya, Garrotxa, Ripollès y Solsonès. Protección Civil de la Generalitat mantiene activado el Plan especial por riesgo de viento en Catalunya (VENTCAT), y ha advertido que el viento fuerte puede persistir, con menor intensidad, hasta el martes por la mañana.

El Servicio Catalán de Tránsito ha informado sobre doce carreteras cortadas en ambas direcciones, entre ellas la C-61 en Arenys de Mar, la GI-502 en Darnius o la GIV-5221 entre Montagut y Camprodon, debido a caída de árboles y otros elementos. Otras vías presentan restricciones parciales y paso alternativo por tareas de limpieza. Efectivos de los Mossos d’Esquadra colaboran en la señalización y derivación del tráfico en los puntos afectados, velando también por la seguridad en caminos rurales y zonas naturales.

Las peores incidencias por comarcas, de acuerdo con los datos de Protecció Civil, se concentran en el Baix Empordà, donde el 38,86% de las llamadas a emergencias han tenido lugar, seguido del Alt Empordà (17,50%) y el Gironès (11,60%). Además, algunas zonas han sufrido daños repetidos en infraestructuras municipales, como la repetida pérdida del tejado en la nave de la brigada municipal de Berga en las últimas semanas.

Los efectos del temporal en la población y los servicios de emergencia

En términos de atención directa a personas afectadas, tres personas —una mujer de 60 años y dos menores— han resultado heridas de carácter leve al ser alcanzadas por una pieza de techumbre desprendida por el viento en un camping de Camarasa (Lleida). La mujer ha sido trasladada al hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado menos grave y los menores han recibido atención en el lugar del accidente. Fuentes de Protección Civil han informado a EFE que el suceso ha tenido lugar este mediodía, en el contexto del episodio de viento que continúa activo, y que en la zona trabajan diversos cuerpos de emergencia.

Por otro lado, los afectados de Girona han sido un hombre y dos mujeres. El primero ha quedado herido tras caerle una rama encima en un camping de Castell-Platja d’Aro. Mientras que las otras dos personas han sufrido lesiones después de que objetos arrastrados por las rachas de viento impactaran contra ellas. Estos episodios han tenido lugar en Blanes y en Calonge. Según el Servicio de Emergencias Médicas (SEM), los tres afectados presentan traumatismos: el hombre y la mujer de Blanes se encuentran en estado menos grave, mientras que la mujer de Calonge sufrió lesiones leves y recibió el alta en el lugar del incidente.

Los avisos y llamadas a emergencias han respondido en su mayoría a situaciones de riesgo asociadas a caídas de ramas o árboles, daños en elementos de fachadas, mobiliario urbano y estructuras de balcones, así como desprendimientos de objetos. El despliegue de los operativos ha incluido distintas comarcas, con 136 avisos en el Baix Empordà, 49 en el Alt Empordà, 26 en el Ripollès, 32 en la Selva, 40 en el Gironès y cifras menores en otras regiones como Tarragona, Lleida y Terres de l’Ebre.

La Generalitat ha reiterado sus recomendaciones a la ciudadanía para minimizar riesgos personales, aconsejando evitar el acceso a espacios naturales, abstenerse de actividades al aire libre en áreas con arbolado, no aparcar bajo árboles u objetos inestables y mantenerse permanentemente informados a través de los canales oficiales de Protección Civil, según se indica en el comunicado de este organismo.

Medio centenar de incidentes en Baleares

El temporal con intensas rachas de viento y fenómenos costeros que afecta este domingo a Baleares ha provocado medio centenar de incidentes, la mayoría relacionados con la caída de árboles.

Entre la medianoche y las 13:00, el centro de coordinación de Emergencias 112 ha registrado 48 incidencias: 42 en Mallorca, cuatro en Menorca y dos en Eivissa. Al menos 21 correspondieron a caídas de árboles, de las cuales unas quince obstruyeron la calzada de alguna carretera. También se han producido tres desprendimientos de elementos urbanos, ocho situaciones de riesgo de desprendimiento y siete interrupciones en servicios públicos.

El servicio autonómico de emergencias ha activado la alerta naranja por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Este mismo nivel de alerta se mantiene por fuertes vientos en Menorca, la Serra de Tramuntana y el norte y nordeste de Mallorca. El resto de Mallorca permanece en alerta amarilla por viento, mientras que Mallorca y Menorca también están en amarillo por lluvias y tormentas.