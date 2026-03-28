Argelia y Marruecos se movilizan en la carrera para liderar el Magreb: el apoyo de EEUU a Mohamed VI frente a las visitas de Meloni o Albares a suelo argelino

Rivalidad entre Marruecos y Argelia. (Montaje Infobae)

La actualidad no cesa en el norte de África. Mientras España e Italia alcanzan acuerdos con Argelia, Marruecos está cada vez más presente en el entorno mediático de Estados Unidos. En los últimos días, el ejecutivo argelino ha recibido a José Manuel Albares, ministro de Exteriores español, y a Giorgia Meloni, presidenta de Italia. En ambos casos han hablado de “profundizar” en su “relación gasística”. Y en su país vecino, Mohamed VI sigue sumando partidarios de su expansión territorial entre figuras de poder de EEUU.

Las dos naciones han encontrado vías de crecimiento en importantes acuerdos con otros países y tejiendo alianzas internacionales. Marruecos es un aliado fundamental de Estados Unidos e Israel desde que en 2020 firmaron los Acuerdos de Abraham. Los constantes choques de Pedro Sánchez con Donald Trump, el último por su rechazo a usar las bases de Rota y Morón en los ataques a Irán, han hecho que crezcan las opiniones en EEUU favorables a sustituir acuerdos con España por el país norteafricano.

Mientras, el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, reactivó el ‘Tratado de Amistad’ con España tras la fructífera reunión con Albares este jueves. Un día antes recibió a la líder italiana, que también señaló a Argelia como un importante socio. El conflicto de Oriente Medio ha obligado a buscar alternativas para conseguir gas. En el caso de España, el suministro argelino ya era el más importante, y ahora aumentará su ventaja sobre el resto de importadores.

El grupo representativo saharaui participó en la reciente reunión en Madrid, organizado por EEUU, junto a Marruecos, Mauritania y Argelia

Marruecos, socio “fiable” de EEUU e Israel

La defensa de los intereses marroquíes está cada vez más presente en EEUU. Michael Rubin, exasesor del Pentágono y actual investigador del American Enterprise Institute, pidió en una reciente publicación a Donald Trump que reconozca Ceuta y Melilla como “territorios marroquíes ocupados”. Rubin acusa a Pedro Sánchez de hipocresía por su postura hacia Israel y califica a España de una potencia colonial, señalando que mantiene enclaves en la costa norte de Marruecos.

Además, la administración de Donald Trump ha liderado el reconocimiento internacional de la autonomía marroquí del Sáhara Occidental. En las últimas semanas, varios legisladores estadounidenses (ya suman 11 firmas), encabezados por el senador republicano Ted Cruz, han presentado una propuesta para calificar al Frente Polisario, representante saharaui, como organización terrorista extranjera. A su vez, EEUU ha planteado revisar el futuro de la MINURSO, la misión en el Sáhara, por considerarlo un gasto innecesario.

A principios de año, Israel y Marruecos acordaron un plan militar conjunto para 2026 durante la tercera reunión de su Comité Militar Conjunto en Tel Aviv, coincidiendo con el quinto aniversario de la normalización de las relaciones. El encuentro abordó la cooperación estratégica y el fortalecimiento de las fuerzas armadas, consolidando la alianza en materia de seguridad regional.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dado por superada la crisis bilateral que provocó el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental en marzo de 2022, anunciando desde Argel que la relación bilateral entra en un "nuevo estadio" y que los dos países trabajan ya en la celebración de una cumbre presidida por Pedro Sánchez y Abdelmayid Tebune, la primera desde 2018. (Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores)

El crecimiento de Argelia con gas e inversión militar

Argelia ha apostado por dos vías de desarrollo. La primera es su principal recurso natural. El gas ha sido una fuente de ingresos clave para el país, y en los últimos días ha llegado a nuevos acuerdos con España e Italia para “profundizar” y aumentar el volumen que envía a estos destinos. “La relación entre nuestras naciones nunca ha sido tan fuerte”, afirmó Meloni durante una rueda de prensa celebrada el jueves en Argel. La dirigente señaló además que uno de los principales objetivos del encuentro es fortalecer el suministro de gas desde Argelia hacia Italia.

El periodista argelino especializado en defensa, Akram Kharief, explica a Infobae que Argelia tiene un plan de aproximadamente 21.000 millones de dólares para la modernización de sus fuerzas armadas. El país prioriza “la actualización de su ejército, fuerza aérea y marina con tecnología de última generación”, en un proceso de inversión planificado para desarrollarse “entre 10 y 30 años.

En los últimos años, ha reducido el ritmo de adquisición de armamento, tras un lustro de máximos históricos. No obstante, el estudio del SIPRI, que coloca a Argelia en el número 33 de compradores del mundo, señala que la confidencialidad de sus operaciones y los informes sobre “acuerdos reservados con Rusia” sugieren que el volumen real podría superar las cifras oficiales. En las últimas semanas se han filtrado imágenes de cazas rusos SU-57 en Argelia.