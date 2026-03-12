Así está siendo en Oriente Medio la “mayor operación de repatriación de la historia” de España con 7.000 evacuados

Defensa trae de vuelta a 171 españoles desde Omán por el conflicto de Oriente Medio con un avión del Ejército del Aire. En lo que va semana ya han traído a más de 300.

Nunca antes España había afrontado una operación de repatriación de tal magnitud como la que está realizando en Oriente Medio. La escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel y el cierre del espacio aéreo en varios países han obligado a Exteriores a poner en marcha un dispositivo de emergencia sin precedentes. Desde el estallido de la crisis, la operación ha permitido evacuar a más de 7.000 españoles y permanece activa para dar respuesta a todos los que soliciten ayuda.

No solo se está produciendo la repatriación organizada por el Gobierno. Compañías privadas de aviación están ofreciendo una alternativa en ocasiones más rápida pero que implica el pago de un billete. A los 31.000 españoles que residen en distintos países de la península arábiga se unen los que se encontraban de viaje o haciendo escalas en los aeropuertos de Doha (Qatar) o Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

Repatriación de Oriente Medio (Ministerio de Exteriores)

Una repatriación sin precedentes

El estallido del conflicto, el pasado 28 de febrero, sorprendió a decenas de miles españoles, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, donde se concentra la comunidad nacional más numerosa. Desde el primer momento, Exteriores puso en marcha su sala de crisis, que ha gestionado más de 6.000 llamadas y coordinado la labor de las embajadas y consulados en la zona.

Los equipos consulares han recorrido hoteles, hospitales y cruceros para localizar a los afectados, registrar sus datos y detectar situaciones de vulnerabilidad. La atención se ha realizado a través de teléfonos de emergencia, el registro de viajeros y la colaboración con autoridades locales.

El objetivo, según ha señalado el ministro Albares, es garantizar que ningún español quede sin asistencia. Se han abierto todas las vías posibles de evacuación, con aviones militares recogiendo a los ciudadanos principalmente en Omán. De esta manera, ya se han superado las 7.000 personas evacuadas, lo que supone la “mayor operación de repatriación de la historia” de España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio. (Fuente: Defensa/Truth Social/Congreso/Moncloa/Europa Press/White House/Twitter)

Evacuaciones desde distintos países

Hasta el momento, se han desarrollado nueve operativos terrestres que han permitido trasladar a ciudadanos desde Irán, Jerusalén, Tel Aviv, Bahréin y Kuwait hasta destinos seguros como Bakú, El Cairo, Amán y Riad. Paralelamente, el Ministerio de Defensa ha fletado tres vuelos especiales con destino Mascate y mantiene un avión en alerta para una posible operación en Qatar.

Además, se han realizado gestiones con aerolíneas comerciales para facilitar la recolocación de pasajeros españoles, especialmente en rutas afectadas por las restricciones aéreas. Las limitaciones en el tráfico aéreo han obligado a modificar rutas y a adaptar los planes de evacuación casi en tiempo real. Según el Ministerio, el seguimiento detallado de cada caso, la toma de decisiones rápidas y la flexibilidad operativa han sido claves en el desarrollo del dispositivo.

El Ministerio difunde información constante a través de sus canales oficiales y redes sociales, incluyendo teléfonos de emergencia, cambios en la situación de fronteras y aeropuertos, e instrucciones de autoprotección. En estas mismas redes, principalmente en X, se han producido denuncias de españoles que desean ser repatriados y seguían esperando pasados varios días. No obstante, ya son 7.000 y, en palabras del ministro, no se frenará hasta haber traído a todo el que lo desee.