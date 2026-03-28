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España protegerá el Estrecho de Gibraltar con una batería antimisiles Patriot de cara a 2029

Fuentes del Ejército de Tierra explican que el proyecto se encuentra todavía en una fase de preparación

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Batería Patriot de Alemania (Koerbecke/Moehnesee. EFE/Detmar Modes)
Batería Patriot de Alemania (Koerbecke/Moehnesee. EFE/Detmar Modes)

El sur peninsular se ha convertido en una de las principales preocupaciones defensivas de España. Los problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico, la relación con Marruecos, mejorada en los últimos años pero con focos de tensión cada cierto tiempo o la presencia de buques rusos que cruzan de un océano a otro convierten el Estrecho de Gibraltar en un auténtico avispero. Por ello, Defensa ha apostado por reforzarse militarmente con una batería antimisiles Patriot.

La base de Cortijo de Buenavista, en San Roque, Cádiz, ha sido la escogida para recibir este sistema, según adelantó El Periódico y ha podido confirmar Infobae. Fuentes del Ejército de Tierra explican que el proyecto se encuentra todavía en una fase de preparación, a la espera de conseguir el material necesario, de manera que no será una realidad, por lo menos, hasta 2029.

En el último mes, la batería Patriot española de Turquía ha sido noticia por su implicación en el conflicto de Oriente Medio. Desplegada en la ciudad de Adana desde 2015, juega un papel clave en la defensa aérea del sur del país. En estos momentos, el sistema puede interceptar misiles balísticos, misiles de crucero y drones, tras un refuerzo de la misión por parte de la OTAN, que decidió añadir otra unidad estadounidense en Turquía hace una semana.

Los sistemas antiaéreos israelíes interceptan misiles iraníes sobre Haifa, lanzados a modo de respuesta tras los ataques coordinados de EEUU e Israel contra Irán (AFP)

Batería antimisiles en el Estrecho de Gibraltar

La creación de una nueva unidad de artillería en San Roque comenzará a partir de la recepción del material adquirido en 2025. Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase preliminar, centrada en la identificación de necesidades básicas para la formación de la unidad. Entre estos aspectos se encuentra la infraestructura, los servicios logísticos y el personal necesario para el funcionamiento adecuado de la nueva instalación militar.

Fuentes oficiales confirman que no se prevé la puesta en marcha de esta unidad antes de 2029, ya que los trabajos actuales se enfocan en la planificación y diseño de los recursos fundamentales. La iniciativa busca reforzar la capacidad operativa y la cobertura territorial de las Fuerzas Armadas, aunque todavía no se han determinado detalles específicos sobre su composición o equipamiento definitivo.

La ministra Margarita Robles había destacado el jueves que esta misión de evacuación de tropas españolas ha sido “muy complicada”, y que la decisión se tomó después de que la Alianza Atlántica “adaptara” el mandato de la Nato Mission Irak tras el “ataque preventivo” de EEUU e Israel sobre Teherán. (Ministerio de Defensa)

Así es la batería Patriot

Es un sistema de artillería antiaérea fabricado por las empresas estadounidenses Raytheon y Lockheed Martin. Utiliza misiles superficie-aire que alcanzan una velocidad de hasta 6.000 km/h y pueden volar hasta 24 kilómetros de altura. El guiado del misil es activo, lo que permite identificar y atacar objetivos con precisión incluso en entornos con contramedidas electrónicas.

Esta tecnología está compuesta por una estación de control, una planta de energía, un radar con un rango de entre 70 y 130 kilómetros y un lanzador capaz de transportar cuatro misiles, cada uno con un alcance de 100 kilómetros. El sistema Patriot está diseñado para interceptar y destruir misiles balísticos tácticos, misiles de crucero, aviones modernos y otros objetivos de difícil detección. Su movilidad y capacidad de operar en situaciones complejas lo convierten en una herramienta clave para la defensa aérea de cualquier país que lo utilice.

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