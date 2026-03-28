Nuevo revés para el rey Harald de Noruega tras el ingreso de urgencia de la princesa Astrid: su “delicado estado”

La princesa Astrid durante la cena de gala en el Palacio Real de Oslo el 23 de junio de 2025, en el marco de la visita de Estado presidencial a Noruega (Abdullah Firas/Abaca Press/Alamy Live News)

La princesa Astrid de Noruega, hermana del rey Harald V, se ha convertido en una figura clave de apoyo dentro de la familia real en un momento especialmente delicado para la institución. El monarca atraviesa una fuerte crisis mediática debido a los escándalos que salpican a la princesa Mette-Marit, lo que ha situado a la Casa Real noruega en el foco de la atención pública tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, la repentina cancelación de la agenda oficial de la princesa Astrid durante la última semana ha generado una notable preocupación.

La ausencia de la princesa en varios compromisos oficiales no pasó desapercibida, especialmente por tratarse de una figura que, pese a su avanzada edad, ha mantenido una presencia constante en actos institucionales. Ante el creciente interés mediático, la Casa Real emitió un comunicado en el que trataba de tranquilizar a la opinión pública, aunque sin ofrecer detalles específicos sobre la situación. “La princesa Astrid necesita descansar y convalecer tras una breve enfermedad”, indicaban, limitándose a una explicación general sobre su estado de salud.

El rey Harald y la reina Sonja invitan a una cena de gala para diplomáticos en el Palacio Real. Detrás del príncipe heredero Haakon y la princesa Astrid Ferner. (Terje Pedersen / NTB)

Sin embargo, el alcance real de su situación se conoció días después. Este viernes, 27 de marzo, diversos medios locales informaron de que la princesa se encuentra ingresada en el Hospital Nacional de Noruega. La noticia supuso un nuevo motivo de inquietud, dado el hermetismo que ha rodeado su estado clínico desde el primer momento. Según las informaciones difundidas por los medios noruegos, a lo largo del día la princesa recibió la visita del rey Harald V y de la reina Sonia, quienes acudieron al centro hospitalario para mostrarle su apoyo en este momento complicado.

El delicado estado de salud de la princesa Astrid de Noruega

La hospitalización de la princesa Astrid también explica su ausencia en uno de los eventos más destacados de la semana: la cena de gala celebrada el pasado martes, 24 de marzo, en el Palacio Real, que contó con la presencia de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica como invitados de honor. Su falta fue especialmente significativa, ya que se trata de un acto de gran relevancia dentro del calendario institucional y diplomático de la monarquía noruega.

A pesar de este reciente contratiempo, la princesa había participado hace apenas unas semanas en un evento de carácter más personal. El pasado mes de febrero celebró su 94 cumpleaños, una ocasión en la que sí estuvo presente y que marcó un hito importante dentro de la familia real. Su avanzada edad, sin embargo, ha ido acompañada en los últimos años de diversos problemas de salud que han afectado progresivamente a su calidad de vida.

La princesa Astrid en la alfombra roja de la boda de Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett (Grosby)

Fuentes cercanas y medios locales, como la revista Se og Hør, han señalado que “el estado de la princesa es delicado”, aunque la Casa Real ha optado por no confirmar ni desmentir estas informaciones. La falta de detalles oficiales ha contribuido a aumentar la incertidumbre en torno a su evolución médica. Según se ha podido conocer, la princesa Astrid arrastra desde hace tiempo varias dolencias crónicas. Entre ellas destacan dificultades de movilidad y problemas en la cadera, que requieren un tratamiento continuado. Estas condiciones han hecho necesario el uso habitual de silla de ruedas para sus desplazamientos, lo que ya había limitado su participación en algunos actos públicos en los últimos años.

Por el momento, se desconoce el motivo concreto de su ingreso hospitalario, así como la gravedad exacta de su estado. La Casa Real mantiene una política de discreción absoluta respecto a los detalles médicos, una postura habitual en este tipo de situaciones, pero que en este caso ha alimentado la preocupación tanto entre los ciudadanos como en los medios de comunicación. La evolución de la princesa Astrid será clave en los próximos días, no solo por su relevancia dentro de la familia real, sino también por el papel de estabilidad que ha desempeñado históricamente en momentos de dificultad. Mientras tanto, la atención mediática continúa centrada en Noruega, donde la salud de la veterana princesa se suma a un contexto ya marcado por la controversia y la presión institucional.