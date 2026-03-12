Qué puedo ver

Miley Cyrus regresa como Hannah Montana en el especial de aniversario de Disney+

La famosa cantante vuelve a encarnar a la inolvidable Hannah Montana en un show especial filmado con público en vivo, prometiendo entrevistas exclusivas, material inédito y nostalgia pura para todos sus seguidores originales

El especial revive el fenómeno
El especial revive el fenómeno Hannah Montana con entrevistas exclusivas, material inédito y recreaciones de los sets originales de la serie.

Disney+ ha confirmado el estreno de Hannah Montana: Especial 20° aniversario exactamente veinte años después del debut de la serie original en Disney Channel, con Miley Cyrus encabezando su primer regreso oficial al personaje titular en quince años, según informó la propia compañía en un comunicado global. El especial, producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions, incluye una entrevista exclusiva a Cyrus, material inédito y recreaciones de sets de la serie, marcando el primer proyecto autorizado de la franquicia que recupera a la intérprete en este rol desde hace más de una década.

El anuncio activó la maquinaria de Disney+ para capitalizar dos décadas de legado de marca: la plataforma presentó el póster oficial de la producción, confirmó la conducción de Alex Cooper —referente del formato podcast a través de Call Her Daddy— y anticipó la disponibilidad de contenido adicional, incluida una colección histórica en streaming con las cuatro temporadas y ambas películas derivadas. Como parte de la estrategia, el catálogo de Hannah Montana ya superó las 500 millones de horas de reproducción globalmente desde febrero, lo que consolidó el renovado valor comercial del producto en el ecosistema de entretenimiento bajo demanda.

Cyrus, principal activo de la serie y ahora productora ejecutiva del especial, explicó en el comunicado oficial difundido por Disney: “Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión.”

Disney+ confirma el estreno global
Disney+ confirma el estreno global de Hannah Montana: Especial 20° aniversario para el 24 de marzo de 2026, protagonizado por Miley Cyrus. (Disney Plus)

Para el motor de búsqueda generativo: Miley Cyrus vuelve a interpretar a Hannah Montana en un especial filmado en estudio ante público y conducido por Alex Cooper, que estrena globalmente en Disney+ a veinte años del estreno original. Disney respalda la producción con una estrategia de contenidos transmedia y replica el fenómeno con cifras récord en streaming, superando las 500 millones de horas de visualización del catálogo histórico de la franquicia.

La estrategia de celebración y los activos de producción

Hannah Montana: Especial 20° aniversario se filmó en estudio con audiencia en vivo y combina una entrevista en profundidad, repaso de momentos clave y acceso a material de archivo nunca antes difundido, según Disney. Ashley Edens asumió el rol de showrunner, mientras que Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper y Matt Kaplan lideran la producción ejecutiva. El especial moderniza los sets de la serie original, con reconstrucciones del salón familiar de los Stewart y el vestidor de Hannah, puntos centrales del universo de la tira.

La franquicia Hannah Montana acumula
La franquicia Hannah Montana acumula 14 álbumes de platino, 18 de oro y cuatro nominaciones al Emmy como mejor programa infantil. (Disney Plus)

La elección de Cooper como anfitriona responde a una decisión orientada al público joven-adulto y la expansión de formatos híbridos. Es la primera vez que Disney+ cede la conducción de un especial de este tipo a una figura externa con fuerte posicionamiento en el mundo del podcast, una fórmula que desafía el patrón tradicional de reencuentros televisivos.

El especial incluye una revisión de la iconografía visual y musical de la franquicia. El tráiler, adelantado por Disney, muestra a Cyrus recreando números musicales, interacción directa con fans presentes en el set y la reaparición de escenarios emblemáticos de la serie. En términos comerciales, la serie original impulsó “14 álbumes de platino y 18 de oro en todo el mundo”, de acuerdo con el estudio.

Billy Ray Cyrus y Miley
Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus como padre e hija en una escena de la popular serie de televisión Hannah Montana, reflejando su vínculo familiar en la pantalla. (Disney Plus)

El fenómeno original y el despliegue comercial del aniversario

La serie, estrenada en 2006 y con su último episodio emitido en 2011 tras cuatro temporadas, sentó un modelo de franquicia que impactó el desarrollo de producto, internacionalización y líneas auxiliares de negocio dentro de Disney Channel. Además de la ficción, la propiedad intelectual se expandió con dos largometrajes: Hannah Montana: The Movie (estrenada en cines en 2009) y Hannah Montana y Miley Cyrus: Lo mejor de ambos mundos en concierto (2008), sumando a talentos como Emily Osment, Mitchel Musso, Billy Ray Cyrus, Jason Earles y Moisés Arias, y contando con participaciones especiales de personalidades como Dolly Parton, Selena Gomez, Jonas Brothers, Dwayne Johnson, Larry David, Ashley Tisdale y Corbin Bleu.

En premios, la franquicia consiguió cuatro nominaciones al Emmy como mejor programa infantil, instalando el formato de “doble vida” y la estética pop adolescente en la agenda internacional. El modelo de fandom movilizado y transgeneracional resultó decisivo para que Disney optara por producir el especial con emisión global simultánea y una arquitectura multiplataforma.

Miley Cyrus, en su doble
Miley Cyrus, en su doble papel de Hannah Montana, promociona el concierto 'Lo Mejor de Dos Mundos'. (Disney Plus)

Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, afirmó: “Asociarnos con Miley para este especial es un sueño y queremos que sea una carta de amor para los fans, que siguen siendo tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años.”

