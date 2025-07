Pedro Sánchez actualiza su ‘playlist’ en medio del huracán ‘Santos Cerdán’: de Judeline y rusowsky, a Carolina Durante y Moisés P. Sánchez

Pedro Sánchez nombra sus 15 canciones favoritas del último año para 'Esquire'. (Montaje Infobae España)

Pese a que actualidad política nacional está en llamas desde hace semanas con el caso Cerdán y la trama Koldo acaparando titulares cada día, el líder del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha encontrado un hueco con la revista Esquire en el número de julio y agosto para compartir las canciones que le han marcado el último año. ¿Le seguirá gustando Taylor Swift? ¿Habrá descubierto nuevas cantantes españolas?

Sánchez ya recomendó a varios artistas en 2023 en el podcast de La Pija y la Quinqui, en medio de la campaña para las elecciones generales que tuvieron lugar el 23 de julio. En clave centennial, Sánchez respondió a las preguntas de Carlos Peguer y María de los Ángeles Maturana, Mariang para todo internet. El presidente del Gobierno, siempre fan del indie español como el grupo Los Planetas, en aquella ocasión no dudó en mencionar a Taylor Swift, Rigoberta Bandini o Rosalía. En esta ocasión, ha compartido con la revista la lista de canciones que más le han acompañado en los últimos doce meses: una selección ecléctica que va del jazz al rap, pasando por el folclore nacional, el indie español y la música latinoamericana.

La lista comienza con Blackbird del pianista Brad Mehldau, versión jazzística del clásico de Los Beatles. “Me gusta todo lo que hace, especialmente sus trabajos de piano en solitario”, señala el presidente. Continúa con Folías de España del conjunto barroco Accademia del Piacere. “Programamos este grupe de las Naciones Unidas. Me interesa especialmente la Investigación que hacen de nuestras influencias africanas, cristianas, musulmanas y judías. Una música profundamente española”, señala a la revista, respecto a la cumbre que se ha celebrado en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.

También destaca Génesis, del pianista español Moisés P. Sánchez, a quien considera “uno de los pianistas de jazz más relevantes de nuestra escena musical”. También destaca Americana / the garden waits for you to match her wilderness, del trompetista estadounidense Ambrose Akinmusire, cuyo enfoque mezcla jazz, rap y cuarteto de cuerda. De la escena del hip hop internacional, elige a Kendrick Lamar con Squabble Up, a quien define como “uno de los artistas más relevantes del rap actual.” En sexto lugar, destaca Point and kill de

En el terreno nacional, Sánchez continúa fiel a sus preferencias. Incluye a Rigoberta Bandini con Kaiman, canción incluida en su último álbum Jesucrista Superstar. Sánchez no puede no incluir a Los Planetas, grupo del que es acérrimo desde hace años. En esta ocasión incluye su colaboración con Carolina Durante en De viaje. Vacaciones, de Estopa, con motivo de los 25 años del dúo catalán.

Entrevista a Judeline.

El presidente también menciona al rapero El Chojin, con La vida es eso, a quien conoció en el Día de la Diversidad Cultural, y a En Tol Sarmiento con Zure Eskutik, destacando su capacidad de llenar estadios cantando en euskera.

La lista cierra con Bien de amores, de María José Llergo —banda sonora elegida para la reciente cumbre de Naciones Unidas en Sevilla—, y El lugar correcto, de la mexicana Natalia Lafourcade, a quien el presidente considera parte del liderazgo musical global surgido en Latinoamérica.

Pero el broche final es oro. Sánchez menciona a Judeline y rusowsky en Heavenly, tema del álbum debut de la gaditana, Bodhiria (2024), como otra de sus canciones del año. “Me parece una chica muy joven y con mucho talento y proyección. Este tema lo hace con Rusowsky, que acaba de sacar nuevo disco y que parece un artista muy interesante también", dice sobre DAISY, estrenado el pasado mes de mayo. Valeria Castro cierra su top 15 con la canción que bone banda sonora a la película El 47, El borde del mundo.

La lista completa de Sánchez

Brad Mehldau: Blackbird Accademia del Placere: Folías de España Moisés P. Sánchez: Génesis Ambrose Akinmusire: Americana / the garden waits for you to match her wilderness Kendrick Lamar: Squabble up Little Simz: Point and kill Rigoberta Bandini: Kalman Los Planetas y Carolina Durante: De viaje Estopa: Vacaciones El Chojin: La vida es eso En Tol Sarmiento: Zure Eskutik María José Llergo: Bien de amores Natalia Lafourcade: El lugar correcto Judeline: Heavenly Valeria Castro: El borde del mundo