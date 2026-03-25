La cuota de solidaridad: la medida de la Seguridad Social para rentas elevadas en 2026

Una persona realiza el borrador de la Declaración de la Renta. (Ilastec Software)

Con el inicio de la campaña de la Renta 2026, muchos contribuyentes con salarios elevados se preguntan cómo afectará a su declaración la cuota de solidaridad, la cotización adicional de la Seguridad Social que grava los ingresos que superan la base máxima de cotización. Esta medida, vigente desde 2025, no solo refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino que también influye en la base imponible del IRPF, ya que las aportaciones efectuadas en concepto de cuota de solidaridad se deducen del salario bruto, reduciendo ligeramente la carga fiscal de los trabajadores más altos.

La cuota de solidaridad no es un impuesto convencional, sino un recargo sobre las cotizaciones habituales. Su finalidad es fortalecer el sistema de Seguridad Social frente a los retos del envejecimiento poblacional y el aumento de la esperanza de vida, que incrementan la presión sobre las pensiones. Según los informes de la Seguridad Social, esta medida permite que quienes perciben salarios elevados contribuyan en mayor proporción a la financiación del sistema, sin que ello genere derechos adicionales de pensión. Es decir, los pagos efectuados en concepto de cuota de solidaridad no incrementan la futura pensión del trabajador, sino que se destinan íntegramente a reforzar los recursos colectivos del sistema.

En términos prácticos, la cuota de solidaridad se aplica únicamente sobre la parte del salario que supera la base máxima de cotización, que en 2026 se sitúa en 5.101,20 euros mensuales. La cotización se calcula de forma progresiva por tramos: la primera franja, entre 5.101,21 euros y 5.611,32 euros, paga un tipo del 1,15%; la siguiente, entre 5.611,33 euros y 7.651,80 euros, un 1,25%; y la parte que excede 7.651,80 euros llega al 1,46%. La distribución de la cuota entre empresa y trabajador se mantiene proporcional a la de las cotizaciones por contingencias comunes, garantizando la coherencia con el sistema general de cotización

Medida de redistribución de la Renta

La implementación de esta medida responde a criterios de sostenibilidad y redistribución. Por un lado, asegura un flujo adicional de ingresos que permite al sistema público cubrir las necesidades de pensiones sin comprometer su viabilidad a largo plazo. Por otro, fortalece el carácter progresivo de la financiación del sistema, haciendo que quienes cuentan con mayores recursos contribuyan en mayor medida.

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A diferencia de las cotizaciones ordinarias, que sí generan derechos para prestaciones futuras, esta cuota adicional se considera una contribución colectiva. Los expertos de la Seguridad Social señalan que, aunque no aumenta la pensión individual, sí mejora la capacidad del sistema para garantizar prestaciones a largo plazo y reducir riesgos de déficit.

Cómo afecta a la declaración

Aunque su objetivo principal es reforzar la financiación del sistema de pensiones, también reduce la base imponible del IRPF, ya que se considera un gasto deducible del rendimiento del trabajo. Es decir, el importe pagado como cuota de solidaridad se descuenta del salario bruto antes de calcular el impuesto sobre la renta, disminuyendo ligeramente la carga fiscal. No genera derechos adicionales de pensión ni deducciones extra; su función es contribuir a la sostenibilidad del sistema y mantener su carácter redistributivo.

En la práctica, la cuota de solidaridad se integra en las nóminas y liquidaciones de forma transparente. Aparece junto con las cotizaciones normales, aunque claramente identificada como un recargo adicional sobre los salarios más elevados. Su existencia está recogida en la Ley General de la Seguridad Social y en la normativa consolidada publicada en el Boletín Oficial del Estado, asegurando su aplicación legal y ofreciendo seguridad jurídica tanto a empresas como a trabajadores.