Cuándo se puede pedir cita telefónica para hacer la declaración de la Renta 2026: estos son los pasos que debes seguir

Un trabajador en una oficina hablando por teléfono (Freepik)

La campaña de la Renta 2026 ya tiene fechas definidas y, como cada año, millones de contribuyentes presentarán su declaración del IRPF. Aunque la mayoría prefiere realizar este trámites de manera digital, existen diferentes vías de acceso que buscan facilitar el proceso a todos los ciudadanos, desde quienes manejan con soltura las plataformas online hasta aquellos que prefieren recibir asistencia personalizada, ya sea en persona o por teléfono.

En concreto, los contribuyentes que así lo prefieran podrán pedir cita previa para realizar la declaración por teléfono desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Según el calendario oficial de Hacienda, este es el periodo habilitado por la Agencia Tributaria para acceder al servicio, que permite recibir asistencia directa de un agente sin necesidad de desplazarse a una oficina. Se trata de una alternativa especialmente útil para personas con menor familiaridad con el entorno digital o con el proceso de presentación de la declaración.

Una vez solicitada la cita, el servicio de atención telefónica estará disponible entre el 6 de mayo y el 30 de junio. Durante ese intervalo, un técnico de la Agencia Tributaria llamará al contribuyente en el día y la hora asignados para confeccionar la declaración de la Renta en la propia llamada. Este sistema facilita completar todo el proceso de manera guiada, resolviendo dudas en tiempo real y asegurando que los datos se introduzcan correctamente.

Cómo hacer la declaración por teléfono

La solicitud de cita puede realizarse de forma sencilla a través de diferentes canales. La opción más directa es la sede electrónica de la Agencia Tributaria, donde el usuario puede gestionar todo el proceso en pocos minutos. También existe la posibilidad de pedir cita por teléfono, llamando a los números habilitados: 915357326, 901121224, 915530071 o 901223344. En ambos casos, será necesario facilitar los datos personales básicos y seleccionar una fecha disponible dentro del calendario.

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la alta demanda de este servicio. A medida que avanza la campaña, las citas disponibles suelen reducirse, especialmente en las últimas semanas de junio. Por ello, los expertos recomiendan solicitar la cita lo antes posible dentro del plazo permitido para garantizar una mayor disponibilidad y evitar tener que recurrir a otras vías por falta de huecos.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la Renta (Carlos Luján / Europa Press)

Antes de recibir la llamada, es fundamental tener preparada toda la documentación necesaria. Aunque la Agencia Tributaria dispone de gran parte de la información fiscal del contribuyente, como datos de pensiones o de entidades financieras, siempre es recomendable revisar y completar cualquier dato que falte. Contar con esta información a mano durante la llamada agiliza el proceso y reduce la posibilidad de errores en la declaración.

Fechas para presentar la declaración en persona o online

A pesar de las ventajas de la atención telefónica, esta no es la única alternativa disponible. La mayoría de contribuyentes continúa optando por presentar su declaración a través de Renta WEB, el servicio online que estará operativo desde el 8 de abril hasta el 30 de junio. Esta plataforma permite acceder al borrador prellenado con los datos fiscales y presentarlo de forma telemática utilizando certificado digital, DNI electrónico o Cl@ve PIN.

Asimismo, quienes prefieran la atención presencial podrán solicitar cita entre el 29 de mayo y el 29 de junio, con atención en oficinas desde el 1 hasta el 30 de junio. En definitiva, la campaña de la Renta 2026 ofrece distintas opciones para adaptarse a las necesidades de cada contribuyente, pero la clave está en conocer los plazos y actuar con antelación para evitar contratiempos.