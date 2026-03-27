Tamara Falcó reacciona a la eutanasia de Noelia Castillo: “Hemos fallado como sociedad”

Tamara Falcó habla en 'El Hormiguero' de la eutanasia de Noelia Castillo (Atresmedia)

Noelia Castillo Ramos, la joven catalana de 25 años que solicitó a la justicia española el acceso a la muerte asistida, falleció este jueves 26 de marzo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, según confirmaron fuentes próximas a la familia. La noticia de su deceso generó un intenso debate social y mediático sobre la eutanasia y el acompañamiento a personas en situaciones de sufrimiento psíquico y físico. Y es que el proceso que culminó con su fallecimiento estuvo marcado por una larga disputa judicial y por la intervención de su entorno familiar, especialmente su padre, quien se opuso a la decisión de su hija.

El caso de Noelia Castillo alcanzó notoriedad pública a partir de agosto de 2024, cuando recurrió a los tribunales para solicitar el derecho a una muerte digna bajo la ley de eutanasia vigente en España. Según informaron medios nacionales, la joven había expresado de manera reiterada su deseo de poner fin a su vida tras dos años de litigio y enfrentamientos legales. La joven permaneció ingresada en el hospital Sant Camil en la más estricta intimidad, cumpliendo así su voluntad de afrontar el proceso lejos del escrutinio público.

Tamara Falcó habla en 'El Hormiguero' de la eutanasia de Noelia Castillo (Atresmedia)

La historia de Castillo se remonta a 2021, cuando sufrió una agresión sexual múltiple que la llevó a intentar suicidarse lanzándose desde un quinto piso. El impacto le provocó una lesión medular irreversible, dejándola tetrapléjica y con dolores crónicos en la espalda y las piernas. Además de las secuelas físicas, la joven también enfrentó trastornos de ansiedad y conducta, así como una relación conflictiva con su progenitor. Tras estos hechos, Noelia Castillo inició una batalla legal para acceder a la eutanasia, argumentando que su sufrimiento era incompatible con una vida digna.

Las palabras de Tamara Falcó sobre la eutanasia de Noelia Castillo

El proceso se alargó aún más debido a la oposición de su padre, quien recurrió a instancias judiciales para impedir la ejecución de la voluntad de su hija. Esta intervención pospuso la fecha autorizada para la aplicación de la eutanasia, inicialmente establecida para el 2 de agosto de 2024. Fuentes cercanas a la familia detallaron que la situación generó una profunda tensión entre los allegados de la joven y el personal sanitario encargado del caso. Finalmente, Castillo pudo acceder al procedimiento este jueves, acompañada por sus seres queridos hasta las 6:30 de la tarde.

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.

La controversia en torno a la muerte de Noelia Castillo Ramos generó una gran repercusión y reabrió el debate sobre la aplicación de la eutanasia en personas con trastornos depresivos o en situaciones de sufrimiento psíquico severo. Diversas figuras públicas expresaron opiniones encontradas respecto al alcance de la legislación vigente y la necesidad de reforzar el apoyo psicológico y humanitario en estos casos. Entre ellos, Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler, quien abordó el caso la noche de este jueves 26 de marzo en El Hormiguero, horas después de la muerte de Castillo.

“He pasado por momentos muy difíciles en mi vida donde he pensado incluso en que no había salida y sitios muy oscuros. Sé que hay esperanza. Muchas veces pensamos que es el final, que la única solución es terminar con ese dolor, con esa existencia. Y sin embargo no es así”, relató Falcó en declaraciones recogidas por el programa. “Con 25 años es muy triste que pienses que tu historia ya está toda escrita”, agregó la marquesa de Griñón en referencia a la decisión de Castillo.

La socialité continuó su intervención asegurando que “hemos fallado como sociedad. Después pienso en esas personas que pensaban que era válido terminar su vida, su existencia, que por ese dolor era suficiente para tirar la toalla y que ya no había nada más. Renuncio a eso. Yo sí creo que hay esperanza”.