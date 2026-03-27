St. Pedro da pistas del posible cameo de su pareja en el primer adelanto de su proyecto tropical de versiones: “Puede ser Chanel o puede no ser, se parece”

El posible cameo de Chanel en el videoclip de St. Pedro (fffea)

Uno de los rostros más recordados de los que han pasado por el Benidorm Fest es el de St. Pedro, el artista canario que enamoró al público y quedó por detrás de Zorra con sus Dos extraños (Cuarteto de cuerda) en 2024. Su proyecto sigue en ampliación con Cancionero, donde versionará canciones míticas con géneros tropicales como la bachata.

En el primer adelanto elige Me muero por conocerte de Álex Ubago bajo el título de Sin miedo a nada y se observa un posible y misterioso cameo de Chanel, tercera clasificada en Eurovisión 2022 y pareja del cantante, en el videoclip, de lo que desde Infobae hemos podido hablar con él, entre otras cosas.

“Elegimos baladas míticas de los 2000 o 2010 y lo hicimos en los géneros tropicales con los que la gente ha conectado con mi proyecto, que son salsas, merengues y bachatas”, explica St. Pedro sobre esta iniciativa tan original. La idea surgió como un regalo para sus fans: “Esto es literalmente mi forma de darle las gracias a los fans que llegaron después de Benidorm este par de años que han pasado, por conectar con mi música”.

'Cancionero', el nuevo proyecto de St. Pedro (fffea)

El nuevo proyecto de St. Pedro

De esta manera, podrá montar grandes shows para ellos: “Dándoles en el mismo concierto tanto las canciones que nos hicieron encontrarnos como canciones que ellos ya conocían de toda la vida hechos en el mismo estilo”. Se trata de un proyecto que surgió en Puerto Rico: “Nos juntamos con Marco Sánchez, que es un productor de allá, mítico, de los pocos que quedan haciendo salsa vieja escuela y estos otros géneros. Estábamos también en el estudio de Edu Cabra con Daymar Ocena”.

Eso sí, el punto de partida era otro: “La idea original era como rehacer salsas míticas, en plan Héctor Lavoe o Frankie Ruiz y versionarlas ahora, pero sentimos que tenía más profundidad hacerlo si cogíamos canciones que no estaban dentro de estos estilos y los pasábamos para acá”. “Podría hacer cuatro discos de estos, pero tampoco era cuestión, porque yo quiero también sacar temas originales para la gente”, cuenta sobre el proceso de elegir las canciones.

“Nathy Peluso y yo no vivimos en el mismo universo. Yo soy un proyecto que todavía está como arrancando. No tengo, la verdad, ambiciones de ser número uno de nada”, explica sobre la artista argentina que también está acercando la bachata a los jóvenes. Los objetivos del canario son muy concretos: “Yo hago lo que hago por gusto y para hacer feliz a la gente que ya es fan, la gente que ya está dentro del proyecto”.

'Cancionero', el nuevo proyecto de St. Pedro (fffea)

Ha elegido por ello “la música con la que conectaba de niño, cuando uno es chiquitico, inocente y todo está bien, entonces uno es feliz”. La nostalgia adquiere un papel importante para St. Pedro: “En tu cabeza todo está bien, aunque después te enteras cuando crezcas de que no era así. Pero eso, como que es lo que sonaba de banda sonora de los momentos más felices de la vida”.

Su relación con Chanel

Además de su música, el lado personal de St. Pedro también adquirió relevancia en el foco mediático al salir a la luz su relación con la también cantante Chanel, que como él se dio a conocer en el Benidorm Fest alcanzando el primer puesto de la primera edición. Sin embargo, el enfoque que se ha dado en prensa no le ha molestado: “Estoy muy agradecido con cómo se ha ido dando la cosa, porque nosotros somos bastante privados, voy a hablar por mí, pero yo soy bastante privado para esas cosas”.

“Nunca me ha gustado como que se hable de eso y soy de un pueblo chiquitico, Tegina, o sea que estoy acostumbrado”, hace un símil el artista entre las habladurías en los pueblos y la prensa rosa. “Todo lo que he visto por encima, porque tampoco busco, ha sido bastante respetuoso, ha sido en un tono bastante nice. O sea que muy agradecido", asegura.

El posible cameo de Chanel en el videoclip de St. Pedro (fffea)

“Sí es verdad que no es en lo que me gusta que se centre la conversación, pero, puestos a que se hable, que se hable así se agradece”, se ha sincerado con Infobae sobre el tema. Eso sí, juega al misterio en su último videoclip con una posible aparición de su pareja: “Puede ser Chanel o puede no ser Chanel, esta es la idea... Puede ser, se parece. Vamos a decir que se parece”. Sobre formar una pareja de artistas explica: “Rodearte de gente que te hace crecer es lo mejor que puedes hacer en la vida y esto es lo que me pasó a mí”.

El paso de St. Pedro por el Benidorm Fest

La de St. Pedro es una de esas actuaciones que se recuerdan especialmente del Benidorm Fest, aunque no formó parte del mash up de leyendas de la última final: “No la recibí (la invitación), pero a ver, también te digo, Televisión Española me ha dado unas oportunidades supergrandes y les estoy muy agradecido, tenemos muy buena relación”.

Entre esos logros obtenidos tras el festival el más reciente fue en Nochevieja: “Hice las campanadas en Canarias, que eso para mí es un hito en mi vida que yo nunca me esperé hacer. Entonces tampoco podía pedir, ¿sabes? Como que a caballo regalado no le mires el diente".

Entrevista a St. Pedro.

Aún así, tiene esperanza de regresar como invitado al certamen alicantino: “Algún año iré, seguramente. Si la gente me quiere ahí, al final voy a estar. Es un poco de Televisión Española y un poco también del público”. Reconoce que por su estilo no es el típico perfil eurovisivo: “Sí siento que como no soy el artista promedio de los que suelen triunfar en Benidorm, la gente al final se siente un poco descolocada”.

El futuro de su carrera

Desde entonces, “nada” ha cambiado en su proyecto: “Yo sigo haciendo música porque yo conecto con esa música, porque uno de mis principios a la hora de crear es que si yo no conecto con lo que estoy haciendo de forma honesta, no puedo pedirle a otra persona que lo escuche y lo reciba de la misma forma. Es decir, no puedo pedirle a alguien que conecte con algo que yo no conecto”.

De cara al futuro, St. Pedro quiere seguir ampliando su discografía: “Tengo proyecto de hacer segundo álbum. Hay muchas cosas en proyecto, pero ahora lo que quiero es ver cómo reacciona la gente y ver cómo me cantan esas canciones y las mías en el mismo concierto. Eso es lo que más ilusión me hace, que la gente disfrute cada vez más de los shows que damos, porque ahí encima del escenario es donde yo más a gusto me siento".

'Cancionero', el nuevo proyecto de St. Pedro (fffea)

Las conversaciones de ese segundo álbum tan solo acaban de arrancar y llevará su tiempo: “Esta vida que elegí no se puede seguir con cualquier cosa, la verdad. A mí me marcó tanto en mi vida como en mi carrera muchísimo esa música. Entonces, con mucho respeto y con mucho cuidado también de cómo hacer las cosas, es como estoy afrontando lo siguiente".