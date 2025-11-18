Roberto Herrera dejará de presentar las Campanadas de Canarias en TVE tras más de dos décadas al frente

Roberto Herrera en una presentación de Televisión Española (RTVE)

Televisión Española está pasando por una larga etapa de cambios que en esta ocasión ha afectado a uno de los eventos del año: las Campanadas. Concretamente, el cambio hará que este año sea muy diferente la retransmisión desde las Islas Canarias que se realiza una hora después de las de la Península. Este año la cadena no contará con Roberto Herrera, que llevaba dando la bienvenida televisiva al año desde 2001 para la cadena pública, con algunos años de ausencia entre medias.

Herrera llevaba compartiendo la presentación del evento de fin de año junto a la cantante Nia Correia tres años seguidos, aunque antes lo había hecho junto a otros rostros como Ana Guerra, Paloma Lago, Nieves Álvarez o Ruth Lorenzo. Esta vez, la que fuera ganadora de OT 2020 seguirá al frente de la velada y será Roberto Herrera quien caiga del dúo.

En su lugar, será otro canario el que dé el pistoletazo de salida al año junto a Correia. El ente público ha confirmado que serán Nia Correia y St. Pedro los que este año se coman las uvas con los espectadores canarios en su retransmisión, que este año se realizará desde Aruca, en Gran Canaria.

BRONCANO Y LALACHÚS EN LAS CAMPANADAS

No es la primera vez que Herrera cae de la presentación de las Campanadas en sus más de dos décadas de trayectoria. El comunicador canario se perdió la cita en 2004, 2006 y 2018, pero acabó volviendo en los años siguientes. Queda la duda de si esta vez será la definitiva o volverá a aparecer en el futuro.

Roberto Herrera desató la polémica

Este año, su dúo con Correia ha estado cargado de polémica, pero no por su manera de presentar las Campanadas de 2025, sino por sus declaraciones sobre la grabación del spot publicitario del 2022, el primer año en el que participaba la cantante. Según narró el presentador, Ana Obregón hizo llorar a su compañera, que finalmente no participó en el rodaje.

“Lo que yo vi y lo que vieron mis compañeros de Los Morancos de cómo trató Anita a Nia… Todo porque la niña es muy guapa, muy joven. A mí se me cayó un mito”, destapó Herrera años después desatando una guerra pública protagonizada por las constantes réplicas de Obregón. Por su parte, la artista, que era la principal afectada, no quiso entrar al juego y se limitó a reafirmar en La Revuelta las palabras de su compañero: “Roberto no dijo ninguna mentira. Yo no he abierto la boca en ningún momento y hasta aquí”.

Ahora Correia tendrá que hacer frente al acontecimiento con su compañero de profesión, St. Pedro, a quien tendrá que darle algún consejo como veterana que es. El artista canario se dio a conocer en La Voz y, posteriormente, quedó a las puertas de representar a España en Eurovisión al quedar en segunda posición en el Benidorm Fest 2024. Además, también para la cadena pública puso voz a la cabecera de la serie diaria Valle Salvaje, a la que posteriormente se sumó Lorena Gómez.