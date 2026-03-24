Alejandro queda eliminado de ‘Pasapalabra’ tras 31 programas y deja a Javier en su camino hacia el bote: no serán los nuevos Manu y Rosa

Alejandro y Javier en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

La participación de Alejandro en Pasapalabra llegó a su fin tras 31 programas, luego de ser eliminado al perder frente a Javier en la prueba de El Rosco. El concursante, quien acumuló un premio de 17.400 euros, se despidió del concurso en una jornada donde el margen de error resultó decisivo para su permanencia.

La eliminación de Alejandro de Pasapalabra ha permitido el ingreso de José, ingeniero informático originario de Murcia, quien ha tomado su lugar tras superar la Silla Azul. El desarrollo del duelo estuvo marcado por la igualdad hasta que el competidor madrileño no logró contestar a una de las definiciones, acción que selló su salida.

Durante la despedida, Roberto Leal le dedicó unas palabras, subrayando el “verdadero honor” de haber contado con él en el programa. Alejandro aspiraba a formar equipo con Antea Rodríguez y Chema Martínez, pero su objetivo quedó truncado al no superar la prueba inicial.

Alejandro queda eliminado de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Alejandro pierde su lugar en ‘Pasapalabra’

El programa Pasapalabra ha vivido hoy, martes 24 de marzo, un nuevo giro de guion tras la eliminación de Alejandro Ruiz, al fallar con las palabras “vaporoso” y “ventilar”. El formato de Antena 3, que venía de dejar atrás la histórica etapa de Manu Pascual y Rosa Rodríguez, se ve ahora forzado a redefinir su dinámica en plenas emisiones diarias, justo cuando la expectación por el duelo entre Ruiz y Alonso alcanzaba su punto más alto.

La trayectoria de Alejandro Ruiz en el concurso ha concluido, truncando el ascenso de un participante que, hasta la fecha, había acumulado 31 intervenciones en el programa, 17.400 euros y una serie de enfrentamientos directos frente a Javier Alonso. El bote, muy disputado en este ciclo, ya había superado los 250.000 euros.

Desde el 24 de febrero, fecha del debut de Javier Alonso, el concurso había encontrado un nuevo enfrentamiento central. Alonso inauguró su paso por Pasapalabra con una victoria, consolidándose como un serio candidato desde el primer momento. Su ritmo inicial, situó el duelo con Ruiz en el epicentro de la atención mediática y de la audiencia.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

El rendimiento de Alejandro y Javier se distinguía por el equilibrio extremo: el promedio de aciertos por rosco se situaba en torno a 22 o 23 aciertos correctamente por cada uno de los contendientes. Esta regularidad obligaba a ambos a gestionar con precisión los tiempos y las estrategias de respuesta, lo que derivaba en finales ajustados, con diferencias mínimas y decisiones que se tomaban literalmente en los últimos segundos.

Javier, el aspirante a llevarse el bote

En solo 20 programas compartidos, Javier Alonso había ganado 11 enfrentamientos directos contra Alejandro Ruiz, además de encadenar cinco empates que le han permitido evitar la temida Silla Azul. El madrileño únicamente ha salido derrotado en cuatro ocasiones frente a Alejandro, consolidando una continuidad que, en un formato tan exigente como el de Pasapalabra, resulta tan valiosa como la victoria misma. Desde el 12 de marzo, Alejandro no había logrado ganar ninguno de los duelos, mientras Javier mantiene una marcada superioridad en el rosco final.

Javier, concursante de 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Uno de los aspectos fundamentales para comprender el recorrido de Javier Alonso en Pasapalabra reside en su perfil. El concursante, abogado y economista de formación, cuenta además con experiencia como tenor profesional, un pasado que marca la diferencia en el contexto del concurso. La serenidad y el control de los nervios que exhibe, especialmente en los compases finales de cada entrega, se atribuyen a su familiaridad con el escenario y la gestión de la presión.