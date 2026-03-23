Miss Trans Zamora denuncia haber sufrido una violenta agresión grupal tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León): “La vais a matar”

Estado en el que quedó Bianca Lizbeth Fernández tras la paliza. (@CambrolleMar / X)

Una mujer trans de 21 años ha denunciado haber sido víctima de una violenta agresión grupal en la madrugada del pasado sábado en un pub de La Bañeza (León). La víctima, Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Trans Zamora 2024, asegura que fue atacada en dos momentos distintos por varias personas, primero en el interior del local y posteriormente en el exterior, en un episodio que ya investiga la Guardia Civil.

Según su testimonio, los hechos se desencadenaron cuando intentó acceder al baño de mujeres del establecimiento antes de marcharse. En ese momento, un grupo de chicas comenzó a increparla, exigiéndole que utilizara el aseo masculino. La negativa de la joven provocó una escalada de tensión que derivó en insultos de carácter transfóbico y, poco después, en una agresión física.

La agresión dentro del baño

De acuerdo con el relato de Fernández, una de las mujeres presentes le agarró del pelo y comenzó a agredirla al grito de “travelo de mierda”, a lo que se sumaron otras personas. La violencia continuó dentro del baño del local, donde la joven fue golpeada por varias agresoras hasta que logró refugiarse en uno de los cubículos.

La víctima ha señalado que durante esos momentos no recibió ayuda y que la situación se tornó especialmente angustiosa. Tras permanecer unos instantes protegida, decidió abandonar el baño y salir del establecimiento con la intención de marcharse del lugar.

Una paliza en el exterior del local

Sin embargo, la agresión no terminó ahí. Al salir del pub, Fernández asegura que se encontró con un grupo más numeroso, de entre ocho y diez personas, que volvió a atacarla. Según su denuncia, fue rodeada y golpeada de forma reiterada, recibiendo patadas y un botellazo en la cabeza.

Durante la agresión, también sufrió arañazos en el rostro y múltiples golpes por todo el cuerpo. La violencia del ataque fue tal que, según su relato, algunas personas presentes llegaron a gritar “la vais a matar”, alertando de la gravedad de la situación.

La joven sostiene que se encontraba en clara inferioridad numérica y sin posibilidad de defenderse ante un grupo que actuó de manera coordinada, prolongando la agresión durante varios minutos.

Durante el ataque, la joven también sufrió el robo de su monedero, además de la rotura de sus gafas y daños en su teléfono móvil.

Lesiones de gravedad y atención médica

Tras los hechos, Fernández acudió al centro de salud de La Bañeza, donde fue atendida de urgencia y recibió ocho puntos de sutura. No obstante, al día siguiente tuvo que desplazarse al Hospital de Benavente debido al empeoramiento de las lesiones.

Los médicos le diagnosticaron una brecha de cuatro centímetros en el párpado superior, que requirió sutura con aguja e hilo al no ser suficientes los puntos adhesivos iniciales. Según ha explicado la propia víctima, la herida estuvo a punto de provocarle la pérdida de un ojo.

Además de esta lesión, presentaba múltiples contusiones y golpes por distintas partes del cuerpo, así como el rostro inflamado y con signos evidentes de la agresión.

Denuncia de los hechos

Fernández formalizó la denuncia en el cuartel de la Guardia Civil en Benavente, desde donde se han remitido las diligencias al puesto de La Bañeza. La investigación se encuentra en curso y, por el momento, no se han producido detenciones.

Los agentes han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento con el objetivo de identificar a los presuntos agresores y esclarecer lo ocurrido en una agresión que, según la víctima, se desarrolló en dos fases consecutivas y con un alto grado de violencia.

El respaldo recibido

La Plataforma Trans ha mostrado su apoyo a la víctima y ha condenado lo ocurrido, calificándolo de ataque de extrema violencia. Su presidenta, Mar Cambrollé, ha reclamado “actuaciones urgentes” para identificar a los responsables y ha advertido de la “elevada violencia a la que están sometidas las personas trans”.

En el plano político, tanto Izquierda Unida como Sumar han condenado la agresión y han apuntado a un posible delito de odio. Desde ambas formaciones se ha subrayado la gravedad de los hechos y la necesidad de una investigación exhaustiva que permita depurar responsabilidades. Asimismo, han insistido en la importancia de reforzar las políticas públicas de protección frente a la violencia y garantizar espacios seguros para todas las personas, especialmente para el colectivo trans.