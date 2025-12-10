España

Movistar Plus+ confirma la segunda temporada de ‘Las Berrocal’: comienza el rodaje con Vicky Martín Berrocal y su familia

Alba Díaz Martín, Rocío Martín Berrocal y Victoria Martín Serrano también volverán a protagonizar esta segunda entrega

Segunda temporada de 'Las Berrocal'
Segunda temporada de 'Las Berrocal' (Movistar Plus+)

Movistar Plus+ ha confirmado el regreso de Las Berrocal y ya tiene fecha prevista: la segunda temporada del docureality protagonizado por Vicky Martín Berrocal, Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Alba Díaz Martín se estrenará en 2026. La plataforma ha confirmado que la nueva entrega, que acaba de comenzar su rodaje, constará de seis episodios de 35 minutos cada uno, en los que las protagonistas afrontarán nuevos retos personales y profesionales.

La familia mantendrá la esencia que la caracteriza y que ya mostró en la primera temporada. En esta segunda temporada de Las Berrocal explorará en profundidad las transformaciones y desafíos que viven sus protagonistas. Vicky Martín Berrocal se enfrentará a importantes cambios en su vida, mientras que Alba Díaz Martín decidirá dar un paso hacia la independencia al comprar su propia vivienda, con el objetivo de consolidar su proyecto personal y profesional.

Por su parte, Rocío Martín Berrocal iniciará una etapa en la que la exposición pública y los retos laborales se entrelacen con un proceso más íntimo: superar sus propios miedos. Victoria Martín Serrano, por su lado, continuará mostrando su vitalidad y su dedicación al cuidado de las mujeres de su entorno.

Movistar Plus ha anunciado la segunda temporada del docureality 'Las Berrocal'

Los temas de ‘Las Berrocal’

Esta segunda entrega de Las Berrocal abordará temas como el amor, el sexo, la salud mental y la presión social por mantener una imagen perfecta. Las cuatro protagonistas han asegurado que seguirán mostrando su día a día con honestidad, combinando glamour, fortaleza y vulnerabilidad. El docureality, producido por Movistar Plus+ en colaboración con The Pool, mantiene su apuesta por ofrecer una visión sincera y sin filtros de la vida de la familia.

En palabras de las propias protagonistas, recogidas en la nota de prensa de Movistar Plus+, la nueva temporada promete mantener la autenticidad que ha definido el formato. Vicky Martín Berrocal ha hablado sobre esa falta de filtro que muestran con su formato: “No nos callamos nada y la vida es esa. Vais a meteros en esta familia, en estas mujeres intensas”.

“Aprendí, crecí y vuelvo con ganas”, ha dicho Alba Díaz Martín rememorando la primera temporada. Victoria Martín Serrano ha destacado que son “verdaderas”: “Vamos a enseñar la vida, dar cariño, disfrutar con ustedes de todo lo que hagamos”. A su vez, Rocío Martín Berrocal ha subrayado lo importante que es para ella el programa: “El docureality es una oportunidad para mí: para soltar miedos, mostrarme tal cual soy y enfrentar mis inseguridades”.

Victoria Martín Serrano, Alba Díaz,
Victoria Martín Serrano, Alba Díaz, Vicky Martín Berrocal y Rocío Martín Berrocal en 'Las Berrocal' (MOVISTAR PLUS+).

Alba, la pequeña de ‘Las Berrocal’

La familia ya no es solo conocida a nivel televisivo y en la prensa del corazón, sino que Alba ha expandido su universo familiar gracias a su proyección en redes sociales. La hija de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ podría haber vivido a la sombra de la fama de sus padres, pero decidió hacerse su propio hueco para mostrar su identidad.

Durante la promoción de esa primera temporada, la joven habló con Infobae España sobre la importancia de visibilizar el lado humano de los rostros públicos: “Es necesario que se baje a tierra a las personas que son conocidas. Creo que en las relaciones entre familiares hay que normalizar las discusiones, que alguien no esté de acuerdo, el comunicarse, pelearse, etc. Entender que tienes una mochila y que no eres solamente lo que eres hoy, sino lo que han vivido tus antepasados”.

