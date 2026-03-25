Vicky Martín Berrocal planea comprarse una finca como la de Nuria Roca y Juan del Val en la sierra de Gredos: “Es como mágico, me imagino ahí”

Vicky Martín Berrocal, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / Instagram)

Vicky Martín Berrocal ha revelado su intención de adquirir una finca campestre, que ha descrito con unas características muy similares a la que poseen Nuria Roca y Juan del Val en la Sierra de Gredos. La confesión ha tenido lugar durante una conversación en A solas con…, el pódcast que Vicky dirige y presenta en Podimo, donde ha explicado que se encuentra buscando un lugar especial para desconectar del trabajo.

Actualmente, la empresaria cuenta con dos viviendas, una situada en Madrid y otra en El Rocío. Su nuevo objetivo es una finca situada a unos 150 kilómetros de Madrid, en las inmediaciones de la sierra de Gredos, un enclave que ha definido como “mágico”. Vicky Martín Berrocal ha expresado su deseo de materializar este proyecto en un futuro cercano, aunque ha confirmado que, por el momento, se trata solo de una aspiración.

Durante la entrevista a Leonardo Sbaraglia, Vicky Martín Berrocal ha compartido su entusiasmo tras escuchar al actor argentino hablar de su propia finca a las afueras de Buenos Aires y ha reconocido que está “peleando” por hacer realidad su sueño. “Ahora tengo en mente lo de un campo, ¿no? Entonces peleando, estoy ahí… He visto un sitio aquí cerca, como a 150 kilómetros de Madrid, viendo la sierra de Gredos, es como mágico, me imagino ahí”, ha asegurado la empresaria.

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La casa de Nuria Roca y Juan del Val

El ejemplo de Nuria Roca y Juan del Val se ha convertido en referencia para quienes buscan tranquilidad y privacidad lejos de la ciudad, como Vicky Martin Berrocal. Hace un año, el matrimonio adquirió una casa en el municipio abulense de Candeleda, en plena Sierra de Gredos, y ahora afronta una reforma de gran envergadura bajo la dirección del interiorista Pepe Leal, conocido por su capacidad para fusionar texturas y colores. “Todavía queda muchísimo por hacer”, dijo Juan del Val durante una de las tertulias de El Hormiguero.

Nuria Roca, por su parte, confirmó que la vivienda estaba en pleno proceso de remodelación. Los avances en las obras siguen desarrollándose, y tanto Del Val como Roca han destacado el ritmo pausado pero ilusionante del proyecto. “¡Qué va!”, ha respondido Roca entre risas al ser preguntada por Cristina Pardo sobre si la reforma está cerca de concluir.

Nuria Roca comparte sus vistas en la sierra de Gredos (Instagram)

La colaboración de Pepe Leal ha supuesto un cambio constante en el diseño de la vivienda, tal como contaba Del Val refiriéndose a la implicación creativa del profesional y al entusiasmo de Nuria por sus propuestas. Las imágenes compartidas en redes sociales por Roca muestran el entorno privilegiado de la finca, con vistas al pico Almanzor y paisajes dominados por robles, castaños y nogales, así como gargantas donde fluye agua de deshielo que alimenta el río Tiétar.

La zona de moda en la sierra de Gredos

Según informaba Jaleos, la casa de Nuria Roca y Juan del Val está concebida como algo más que una segunda residencia. El inmueble, ubicado en el valle del Tiétar, ofrece una combinación de privacidad y tradición arquitectónica difícil de encontrar en otras ubicaciones, con materiales como piedra, madera y tejas, y una disposición especialmente pensada para la vida familiar y el contacto con la naturaleza.

Nuria Roca comparte sus vistas en la sierra de Gredos (Instagram)

La vivienda no solo supone un refugio personal para el matrimonio y sus hijos, sino también un activo de notable revalorización. De acuerdo con expertos locales recogidos por El Español, la propiedad ha visto incrementado su valor en un 15% en el último año, evidenciando el creciente atractivo de la zona para familias que buscan anonimato y tranquilidad, lo que convierte la zona en un lugar perfecto también para Vicky Martín Berrocal.