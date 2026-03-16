Vicky Martín Berrocal compara el vestido de su 53 cumpleaños con el que ha llevado Kim Kardashian a los Oscar: “El suyo es de Gucci, el mío de Victoria”

Kim Kardashian en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026. (REUTERS/Danny Moloshok)

La temporada de premios internacional ha terminado por todo lo alto con la celebración de la 98ª edición de los Premios Oscar. Una gala que llegaba con la expectación puesta en si Los pecadores lograría imponerse como la gran triunfadora de la noche o si, por el contrario, acabaría siendo Una batalla tras otra la que se llevaría el protagonismo, como finalmente ocurrió.

Más allá del palmarés, la ceremonia volvió a confirmar que Hollywood no solo celebra el cine, también la moda. La alfombra roja de los Óscar se convierte cada año en una pasarela global en la que desfilan no solo actores y actrices, sino también socialités, empresarias y celebrities.

En ese escenario, Kim Kardashian acaparó anoche todas las miradas en la tradicional fiesta posterior a la gala que organiza Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. La empresaria de 45 años, que recientemente ha protagonizado la ficción Todas las de la ley, acudió al evento con un deslumbrante diseño de Gucci que destacaba por su silueta de columna ceñida al cuerpo y un impecable cuello alto, toda ella en dorado brillante.

“Aparece con un vestido igual”

Sin embargo, lo curioso de este look no está solo en su brillo ni en que su procedencia sea una de las firmas más influyentes de la moda. Apenas dos días antes, en un contexto bastante diferente, una presentadora y diseñadora española lució un vestido muy similar: Vicky Martín Berrocal. La coincidencia ha hecho que incluso haya grabado un vídeo para sus redes sociales.

“¿Pero alguien me puede explicar qué ha pasado? Yo me diseño un traje para mis 53: viernes 13 de marzo", ha comenzado en el vídeo, donde aparece con su vestido dorado y entallado, muy similar al de la segunda hermana mayor del clan Kardashian. “Llega Kim Kardashian cuarenta y ocho horas después y aparece con un vestido igual”, añade en el vídeo.

Vicky Martin Berrocal en Instagram. (@vickymartinberrocal)

Por un lado, y como menciona la también presentadora del podcast A solas con… Vicky Martín Berrocal, la socialité celebró su 53 cumpleaños el pasado viernes en una velada íntima rodeada de amigos y familiares. Entre los asistentes se encontraban su hija, Alba Díaz Martín, así como amigas cercanas como Rossy de Palma o Eugenia Martínez de Irujo.

Para la ocasión, la diseñadora apostó por un vestido dorado de silueta ajustada y cuello alto, completamente cubierto de brillos, que tal y como menciona ella misma, guarda un notable parecido con el que Kardashian lució en la fiesta post Oscars.

Lejos de querer crear polémica, Berrocal ha aprovechado para reivindicar el origen de su diseño, de Victoria Colección. “Bueno, el de ella es de Gucci, el mío es de Victoria, made in Spain. Vosotros sabéis que yo defiendo lo mío. A ver quién me contesta esto. ¿Quién lo lleva mejor?”, concluye en el vídeo.

Kim Kardashian completó su look con unas lentillas azules y unos tacones de 20 centímetros. Ahora mismo, se encuentra grabando The Fifth Wheel, para Netflix. Dirigida por Eva Longoria, el reparto cuenta con Brenda Song, Fortune Feimster y la comediante Nikki Glaser. La historia sigue a un grupo de antiguas amigas del instituto que intentan reencontrarse durante un fin de semana en Las Vegas. Kardashian interpreta a una “atractiva forastera” que irrumpe en ese viaje y acaba obligando al grupo a enfrentarse a sus vidas caóticas y a las tensiones que arrastran sus amistades.