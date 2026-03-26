Madrid reconoce un déficit de enfermeras en la región y se planteará subirles el sueldo para atraer trabajadores

La consejera de Sanidad, Fátima Matute (centro), tras su encuentro con el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. (Comunidad de Madrid)

La Comunidad de Madrid ha informado este jueves que declarará la profesión de Enfermería como categoría deficitaria. Tras el encuentro de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, con el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM), Jorge Andrada, el Ejecutivo regional reconoce “la necesidad de fortalecer esta profesión”.

Como primer paso, Matute ha compartido con Andrada la necesidad de incorporar al Servicio Madrileño de Salud (Sermas) la figura profesional de Enfermera Clínica Investigadora. Según han explicado en un comunicado, el encuentro se ha centrado en posibles mejoras laborales a aplicar para las enfermeras madrileñas, que desde la consejería se comprometen a estudiar.

Entre ellos, Madrid se plantea mejorar las retribuciones de las horas extraordinarias para las enfermeras, así como nuevos complementos salariales para quienes trabajen en zonas rurales. Además, estudiarán ampliar la duración de contratos estivales, abordar una reclasificación profesional, mejorar la organización de turnos y desarrollar las especialidades de la profesión, junto con nuevas iniciativas en ámbitos como salud mental, atención comunitaria y salud de la mujer.

“Reiteramos nuestra disposición a alcanzar todas estas mejoras y estudiar las demandas planteadas”, ha enfatizado Matute. La consejera ha apuntado, no obstante, que algunos de estos cambios dependen exclusivamente del Gobierno central.

Una “falta crítica” de enfermeras

Imagen de archivo de una concentración silenciosa de enfermeras en Madrid, a 26 de enero de 2026. (EUROPA PRESS)

Desde el sindicato SATSE Madrid han valorado como “muy positiva” la postura que ha tomado la Comunidad de Madrid, “una reivindicación de hace tiempo de esta organización”. Según el sindicato, existe una “falta crítica de enfermeras en el Sermas” y recuerdan que “dentro de pocos días comenzará la Semana Santa y habrá muchos centros asistenciales que no podrán cubrir los permisos legales de sus enfermeras, por el simple hecho de que la bolsa de contratación lleva mucho tiempo agotada”.

Así, consideran que la declaración de categoría deficitaria de Enfermería es “un avance” que esperan que sirva para fidelizar a las trabajadoras que ya se encuentran dentro del Sermas “y que, en muchas ocasiones, se ven obligadas a emigrar a otras comunidades autónomas o al extranjero ante las malas condiciones económicas y profesionales que se dan”.

El sindicato ve las mejoras planteadas por Matute como “imprescindibles y de mínimos”, y consideran que serían efectivas para “paliar la falta de enfermeras en todos los espacios públicos”, aunque reconocen, como apuntaba la consejera, que muchas de las medidas son de ámbito estatal.

“Deseamos que la declaración de Enfermería como categoría deficitaria sea inminente y se apruebe cuanto antes, ya que, de lo contrario, volverá a ocurrir como con el Plan de Invierno, que no pudo llevarse a cabo de forma adecuada por la falta de enfermeras, que prefirieron otros Servicios de Salud por sus mejores condiciones económicas y/o laborales, entiéndase mejores retribuciones, contratos de mayor duración, plantillas adecuadas, etc”, han concluido.

El déficit de enfermeras no es un problema exclusivo de la capital: según cálculos del Ministerio de Sanidad, harían falta 100.000 enfermeras más para alcanzar las ratios sanitario/paciente que tienen el resto de países europeos. Madrid es una de las comunidades que presenta un mayor déficit, según estos mismos cálculos: la comunidad cuenta con 0,51 enfermeras por cada 1.000 habitantes en atención primaria, la más baja del país; y 3,4 enfermeras por cada 1.000 habitantes en atención hospitalaria, por debajo de la media nacional (3,6).