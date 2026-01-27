España

Las enfermeras se “queman” en Madrid: “Sacamos el trabajo adelante dejando de lado a nuestras familias”

El sindicato de enfermería SATSE denuncia la falta de personal y el hartazgo de las sanitarias en la capital

Guardar
Casi un centenar de enfermeras
Casi un centenar de enfermeras "quemadas" se concentra en silencio en Callao. (EUROPA PRESS)

Cristina ha dedicado su vida a cuidar de los demás, pero no tiene tiempo de cuidar de los suyos ni de sí misma. Enfermera de profesión, la madrileña sabe que “el hospital no puede quedar desatendido”, pero la asistencia acaba pasando por encima de su vida personal. “Al final, siempre lo sacamos adelante dejando de lado a nuestras familias”, lamenta.

Como ella, muchas otras compañeras acumulan horas extra que no se recuperan e intentan atender entre tres el trabajo que deberían realizar cuatro. “Estamos quemadas, no podemos más: doblamos turnos, nos deniegan permisos... Las enfermeras al final llegamos a todo porque nuestra profesión así nos lo dicta, pero todo tiene un límite”, reivindica. Pero su grito queda sin respuesta: la Comunidad de Madrid es una de las regiones con menos enfermeras en activo, con 0,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes en atención primaria y 3,4 en atención hospitalaria, en ambos casos por debajo de la media nacional, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad.

“No se debe normalizar lo que no es normal”, reivindica Teresa Galindo Rubio, secretaria general del sindicato de enfermería Satse en Madrid. “No es normal que las plantillas enfermeras estén, casi siempre, muy por debajo de lo habitual. No debe normalizarse que las bajas no se cubran, que se hagan parcialmente o la cobertura se efectúe siempre tarde. No es normal que las direcciones utilicen sistemáticamente el eufemismo ‘Necesidades del Servicio’ para suspender permisos, legalmente solicitados, y se condene a las enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas a no poder conciliar", cita la portavoz.

Una enfermera atiende a una
Una enfermera atiende a una paciente en la UCI durante la pandemia. (Eduardo Parra / Europa Press)

Frente a esta situación, el sindicato celebró el lunes una concentración en la Plaza de Callao para denunciar la sobrecarga y la falta de personal en las plantillas del Sermas. Lo hicieron bajo la lluvia y en un silencio sepulcral “porque no queremos más ruido político”, recalca Galindo.

Contratos precarios y sin conciliación laboral

Bajo la lluvia, las enfermeras de Madrid, convocadas por el sindicato SATSE, alzan la voz para denunciar la insostenible situación que viven.

Satse resalta la precariedad de las plantillas como uno de los principales problemas de la sanidad madrileña. Ejemplo de ello ha sido el “fracaso” del Plan de Invierno, según Galindo: ”De 560 enfermeras que se necesitaban, se han contratado la mitad, porque han sido contratos de mes y medio y las enfermeras que había disponibles se han ido a las comunidades limítrofes", cuenta.

La Comunidad de Madrid tampoco puede competir en condiciones laborales: “Se nos paga mucho menos que en el resto de regiones y aquí la jornada semanal es de 37 horas y media y no de 35, como en el resto de comunidades”, indica. A ello se le unen unas plantillas mermadas que llevan años creciendo por debajo de las necesidades poblacionales, según el sindicato. “Las bajas no se cubren al 100% y son las propias enfermeras las que deben cubrir las ausencias de sus compañeras cuando estas se producen”, indican en un comunicado.

Todo ello repercute en la salud de las profesionales, entre las que crece el estrés y el agotamiento: según datos del Consejo General de Enfermería (CGE) del año 2024, un 24,1% de las profesionales enfermeras madrileñas han tenido una baja laboral por estrés, ansiedad o agotamiento, la sexta cifra más alta del país.

Galindo reclama una mayor inversión en los equipos de enfermería y un reconocimiento de su trabajo en la Comunidad de Madrid. “Somos una pieza clave del sistema, somos imprescindibles. Somos los que estamos en contacto directo con el paciente y eso no se valora, no se nos ve como auténticos profesionales”, lamenta.

Temas Relacionados

EnfermerosEnfermeríaSindicatos EspañaComunidad de MadridEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Clima en Zaragoza: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Zaragoza: temperatura y

Clima en Valencia: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Valencia: cuál será

El cumpleaños más especial de Georgina Rodríguez: la empresaria cumple 32 años mientras prepara el evento más esperado de su vida

La de Jaca celebra este 27 de enero 32 años de éxitos y rodeada de mucha espiritualidad

El cumpleaños más especial de

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

La investigación del siniestro de Adamuz abre el debate sobre el desgaste de las vías, la gestión de Adif y las garantías de seguridad del sistema ferroviario

La investigación sobre el accidente

El desafío tras la reubicación desde Canarias de los 877 menores migrantes no acompañados: “Necesitan un entorno seguro, ser escuchados”

La integración de estos jóvenes en otras autonomías plantea desafíos adicionales. Por ello, Unicef y Amnistía Internacional insisten en que su protección debe ser prioridad para las autoridades estatales y regionales

El desafío tras la reubicación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investigación sobre el accidente

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

Pilar Alegría, del Gobierno a los orígenes para pelear cada voto: será la segunda vez que se enfrente a Azcón y la primera le ganó

El hospital Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo miles de sensores para controlar a los pacientes operados: licita ahora un contrato abierto tras afeárselo un ciudadano

Redalsa: la empresa que une las vías del AVE con soldaduras gasta 4,5 millones en sueldos para 89 empleados y sus directivos tienen seguro de vida y de responsabilidad por daños

Última hora de la situación ferroviaria en España, en directo | Primeros ceses por la crisis de Rodalies en Cataluña: caen su director operativo y el director general de Explotación y Mantenimiento de Adif

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un euro frente

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 27 de enero

La investigación sobre el accidente de Adamuz se centra en la “rotura de la soldadura” y los expertos señalan a la “fatiga” de los materiales: “Vamos a llegar al fondo de la cuestión”

España bate récords turísticos, pero los trabajadores pagan el precio: salarios bajos, empleos temporales y jornadas extenuantes

Resultados del Super ONCE del Sorteo 5 del lunes 26 de enero de 2026

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

DEPORTES

Rafael Louzán confirma que la

Rafael Louzán confirma que la final del Mundial 2030 se disputará en España

Robert Moreno, entrenador al que echaron de un equipo ruso por utilizar ChatGPT, desmiente las acusaciones

Alcaraz quiere pisar terreno desconocido en Melbourne: el español nunca ha llegado a semifinales en el Open de Australia, pero antes debe vencer a De Miñaur

De portero en la Serie A de Italia a conserje de un hotel: la historia de Alberto Fontana

La huida de Dro del FC Barcelona al PSG desata la ira de Laporta: “Es una situación desagradable”