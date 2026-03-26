España

Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España como nuevo ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero

La salida de una de las figuras más influyentes del Gobierno se resuelve con una transición rápida y sin cambios estructurales

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El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular de Economía y ahora también vicepresidente primero, Carlos Cuerpo (Europa Press)
El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular de Economía y ahora también vicepresidente primero, Carlos Cuerpo (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por una remodelación limitada de su Ejecutivo tras la salida de María Jesús Montero, hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que abandona el Gabinete para encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo. El relevo se ha resuelto con el ascenso del actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la vicepresidencia primera, y el nombramiento de Arcadi España como nuevo titular de Hacienda.

La decisión, anunciada este jueves mediante una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de La Moncloa, confirma la estrategia del presidente de acometer cambios puntuales sin alterar el equilibrio general del Consejo de Ministros. Se trata de la décima remodelación desde su llegada al poder en 2018 y la quinta en lo que va de legislatura, aunque en esta ocasión viene marcada por la marcha de una de sus colaboradoras más estrechas desde la moción de censura que le llevó a la presidencia.

Una crisis “quirúrgica” con impacto político

Aunque el propio Ejecutivo ha definido el ajuste como una crisis “quirúrgica”, limitada a cubrir las vacantes dejadas por Montero, su alcance político es notable. No en vano, la salida de la dirigente andaluza afecta a uno de los perfiles con mayor peso dentro del Gobierno y del PSOE, lo que obliga a recomponer equilibrios internos en un momento delicado de la legislatura.

Frente a las voces dentro del partido que en los últimos meses habían abogado por una remodelación más profunda para reforzar el pulso político del Ejecutivo, Sánchez ha vuelto a inclinarse por una solución de continuidad. Ya lo hizo anteriormente con las sustituciones de Nadia Calviño, Teresa Ribera o Pilar Alegría, apostando siempre por relevos puntuales en lugar de rediseños globales.

En este caso, el presidente ha descartado además la posibilidad de concentrar competencias en un “superministerio” económico, una opción que nunca ha terminado de convencerle. En su lugar, ha optado por mantener separadas las carteras y redistribuir responsabilidades.

La ex vicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa y nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)
La ex vicepresidenta primera y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa y nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso (César Vallejo Rodríguez / Europa Press)

El ascenso de Carlos Cuerpo

El nombramiento de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero introduce varios elementos de interés. En primer lugar, rompe con una dinámica habitual en el Ejecutivo de Sánchez, que hasta ahora había reservado ese puesto a perfiles de fuerte peso político. Cuerpo, de perfil técnico y sin carné del PSOE, se convierte así en el primer hombre en ocupar ese cargo durante esta etapa.

Su trayectoria dentro del Gobierno comenzó en 2020 como director general de Análisis Macroeconómico, para posteriormente asumir la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional en 2021. En 2023 dio el salto al frente del Ministerio de Economía tras la salida de Nadia Calviño.

Su ascenso no solo tiene una lectura institucional, sino también interna. Dentro del PSOE, algunos sectores observan con recelo la promoción de un perfil independiente, mientras que en el seno del Gobierno de coalición se interpreta como un refuerzo del área económica frente a Sumar.

Reequilibrios con el socio de coalición

El movimiento también afecta al equilibrio con el socio minoritario del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ve cómo el responsable de Economía gana peso orgánico y visibilidad política, lo que previsiblemente incrementará las tensiones ya existentes entre ambas áreas.

En los últimos días, esas fricciones se han hecho más evidentes. Díaz ha intensificado sus críticas hacia Cuerpo, especialmente en torno a cuestiones como el control horario laboral. Paralelamente, el ministro ha incrementado su presencia pública, participando en las últimas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros y defendiendo en el Congreso iniciativas clave del Ejecutivo, como el decreto de medidas relacionado con la guerra de Irán.

Estos episodios anticipan un posible endurecimiento de las relaciones dentro del Consejo de Ministros, en línea con los desencuentros que ya se produjeron en etapas anteriores con responsables económicos.

Arcadi España, perfil orgánico para Hacienda

Para ocupar el Ministerio de Hacienda, Sánchez ha recurrido a Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Su nombramiento refuerza el peso del partido en una cartera clave y equilibra el perfil más técnico de la Vicepresidencia primera.

Nacido en Carcaixent en 1974, España cuenta con una larga trayectoria vinculada al PSOE valenciano. Antes de su etapa en el Gobierno central, fue portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts Valencianes. En la Administración General del Estado ha desempeñado funciones como asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y director de gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

Su reciente paso por la Secretaría de Estado de Política Territorial, bajo la órbita del Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres, le ha situado en una posición de relevancia dentro del organigrama gubernamental, especialmente en la gestión de relaciones institucionales.

Próximos pasos en el relevo

Carlos Cuerpo y Arcadi España deberán prometer sus cargos ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, en un acto que previsiblemente se celebrará en las próximas horas. Posteriormente se procederá al traspaso de carteras y el presidente reunirá por primera vez al nuevo Consejo de Ministros el próximo martes.

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