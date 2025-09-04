Espana agencias

El Gobierno "no entiende" que Mazón rechace la quita de la deuda y le acusa de priorizar lo que digan Feijóo y Ayuso

Por Newsroom Infobae

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha asegurado que "no entiende" el rechazo del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a la quita de la deuda planteada por el Gobierno y le ha acusado de estar "priorizando lo que digan" tanto el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha afeado al jefe del Ejecutivo autonómico sus "bajadas dramáticas a los grandes patrimonios" de la Comunitat Valenciana. "Con una mano baja impuestos a las rentas más altas y con la otra pide dinero", ha sustanciado.

En cualquier caso, y "más allá de eso", el secretario de Estado ha afirmado que "entendería que se pudiera discutir con distintos criterios sobre cómo se ha llegado a ese cálculo".

"Eso lo puedo entender. Hay una fórmula que es la que ha aplicado el Gobierno de España, transparente, pero, como todas, puede ser criticable. Lo que no puedo entender es que se diga que no a una cosa que te beneficia", ha argumentado España en declaraciones a los medios antes de asistir al encuentro organizado por la Cadena SER este jueves con el expresidente valenciano Ximo Puig.

"Siempre pongo el mismo ejemplo. Todos tenemos una hipoteca. Si el banco un día te llama y te dice que va a reducirte una parte de esa hipoteca, de la deuda que le debes, puedes discutir con el banco si es mucho o es poco", ha aseverado.

Por ello, ha cuestionado que "no se entiende esa decisión" de Carlos Mazón, la cual a su juicio "no es más que un reflejo de que no están priorizando a los valencianos y las valencianas, sino que están priorizando a lo que diga Feijóo y lo que diga Ayuso".

Preguntado por si el Gobierno estaría dispuesto a negociar con la Generalitat que la cantidad condonada fuera mayor, el secretario de Estado de Política Territorial ha señalado que ya existió "un proceso de negociación" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) antes del verano, "donde están las comunidades autónomas y está el Gobierno de España".

"Y antes de que se debatiera, todas las comunidades autónomas, incluidas la valenciana gobernada por el PP, se levantaron y se fueron", ha lamentado. Por tanto, a su juicio, las CCAA gobernadas por los 'populares' en realidad "no quieren dialogar", sino que "solo quieren ruido". "Y en el ruido no están las soluciones a los problemas", ha zanjado.

