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Quién es Arcadi España, el economista valenciano que sustituye a María Jesús Montero como ministro de Hacienda

Amante del ciclismo y admirador del excanciller alemán Willy Brandt, hasta ahora ejercía como secretario de Estado de Política Territorial, puesto al que accedió en 2023

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El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España a su llegada a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo (PCF) ubicadas en el Puerto de València, a 16 de septiembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)
El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España a su llegada a las instalaciones del Puesto de Control Fronterizo (PCF) ubicadas en el Puerto de València, a 16 de septiembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona/Europa Press)

Arcadi España sustituirá a María Jesús Montero al frente del Ministerio de Hacienda tras su salida para presentarse a las elecciones autonómicas de Andalucía, que tendrán lugar el próximo 17 de mayo. Así lo ha comunicado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia que ha tenido lugar a las 18.15 horas en la que ha anunciado los cambios en el Gobierno. También ha anunciado que Carlos Cuerpo será el nuevo vicepresidente primero del Ejecutivo, cargo que hasta ahora también pertenecía a Montero.

España, nacido en el municipio valenciano Carcaixent el 10 de diciembre de 1974 -actualmente tiene 51 años-, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València y cuenta con un máster en Dirección y Gestión Pública para Analistas Financieros Internacionales, lo que le ha convertido en el favorito de Sánchez para convertirse en el nuevo líder de Hacienda. De hecho, el líder del Ejecutivo lo ha definido como una persona “recta, inteligente y comprometida”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

Con una trayectoria marcada por la gestión pública y el perfil técnico, ha ocupado distintos cargos tanto en la Administración General del Estado como en la Generalitat Valenciana.

Hasta ahora, ejercía como secretario de Estado de Política Territorial, puesto al que accedió en 2023. Anteriormente, había sido portavoz adjunto del grupo socialista en Les Corts Valencianes, consolidando su presencia en la política autonómica.

Asesor parlamentario y con una carrera muy amplia en Valencia

En el ámbito estatal, ha desempeñado funciones como asesor parlamentario en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y como director del Gabinete del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios. En la Comunitat Valenciana, su trayectoria ha sido especialmente relevante: fue director del Gabinete del president de la Generalitat, además de conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y posteriormente conseller de Hacienda y Modelo Económico en el gobierno de Ximo Puig.

Por tanto, España no es ajeno a la cartera de Hacienda. Como conseller, mantuvo negociaciones con la vicepresidenta María Jesús Montero y alcanzó acuerdos tanto con ella como con su homólogo andaluz en la materia, Juan Bravo, actual vicesecretario de Economía del PP.

El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular de Economía y ahora también vicepresidente primero, Carlos Cuerpo (Europa Press)
El nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y el titular de Economía y ahora también vicepresidente primero, Carlos Cuerpo (Europa Press)

Más allá de su trayectoria política, España reivindica el ciclismo como una “escuela para la vida”, una práctica que mantiene desde la adolescencia y que asocia al esfuerzo individual y al trabajo en equipo, así como aficionado a la lectura. Entre sus referentes políticos destaca el excanciller alemán Willy Brandt, al que admira por su papel en la transformación de Europa. “Creo que ayudó mucho a cambiar el rumbo de Europa. Lo tengo presente tanto desde el punto de vista político como socialdemócrata, como desde el punto de vista personal e histórico”, dijo en una entrevista en 2019.

En el terreno personal, es hijo del también llamado Arcadi España, referente histórico del PSPV-PSOE de la Ribera Alta y que falleció en junio de 2016 a causa de un accidente en la balsa de riego de su huerto en Carcaixent. Su padre fue primer teniente de alcalde del ayuntamiento de su ciudad natal y exasesor del presidente del Consell durante el mandato de Joan Lerma, primer presidente elegido de la comunidad en la etapa autonómica abierta tras la Transición entre 1982 y 1995.

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