Ya hay condena para Stephen McCullagh, el streamer que mató a su novia embarazada mientras hacía un directo de seis horas jugando al ‘GTA’

Stephen McCullagh, youtuber que mató a su pareja mientras fingía hacer un directo (@Votesaxon07)

La muerte de Natalie McNally el 18 de diciembre de 2022 conmocionó a toda la comunidad de Lurgan, Irlanda del Norte. Al llegar a casa, la joven de 32 años y embarazada de quince semanas, fue apuñalada múltiples veces. Horas antes, Natalie estaba cenando pollo asado con su familia, mientras veían la final del Mundial de Fútbol: “Mamá, te veo el lunes o el martes”, le comentó a su madre antes de irse.

Según ha confirmado la sentencia del pasado 23 de marzo, y después de tres años de espera, su pareja Stephen McCullagh, 36 años y residente de Woodland Gardens en Lisburn, ha sido declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Natalie. Al parecer, McCullagh intentó construir una coartada mientras cometía el crimen. El hombre solía hacer directos en YouTube y esa noche inició una retransmisión de seis horas en tiempo real jugando al videojuego ‘GTA Vice City’ en su casa de Lisburn.

No obstante, la investigación policial comprobó que el video titulado ‘Violent Night’ fue grabado días antes. Durante las seis horas de directo se podía ver cómo McCullagh fingía leer el chat en vivo e incluso alegó problemas técnicos para justificar su falta de interacción. Durante 44 días y 8 interrogatorios, sostuvo que la transmisión era auténtica, aunque el análisis de los archivos digitales y el historial de subida mostraron lo contrario.

Una foto de Natalie McNally (YouTube)

Más de 3.000 horas de cámaras de seguridad delataron al culpable

La investigación policial fue larga y tediosa debido a la meticulosidad del plan de McCullagh. Su intención era asesinar a Natalie mientras simulaba su presencia en línea. Tras perpetrar el crimen, fingió encontrar el cuerpo al día siguiente y fue él mismo quien llamó al servicio de emergencias 999. Su objetivo durante los primeros días era apuntar hacia la expareja de Natalie. De hecho, al principio su estrategia estaba saliendo tan bien que, incluso, acompañó a la familia McNally en su duelo y participó en actos conmemorativos en nombre de Natalie.

Después de analizar más de 3.000 horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, la policía identificó a McCullagh desplazándose en autobús desde Lisburn hasta Lurgan, disfrazado con peluca y sombrero. Sin embargo, las prendas que llevaba encima para tapar su identidad eran elementos que ya había utilizado en directos anteriores. Finalmente, el análisis forense de los dispositivos electrónicos y la ubicación del acusado permitieron desmontar su coartada.

La sala se llenó de aplausos con el veredicto

El juicio, que se ha extendido durante más de cuatro semanas, ha concluido este lunes con todas las pruebas que probaban la culpabilidad de McCullagh. Además, el veredicto del Tribunal de la Corona de Belfast generó vítores y aplausos en la sala, al haber logrado la máxima pena para el acusado. Por su parte, el juez Kinney, a cargo del caso, elogió la dignidad y fortaleza de la familia McNally durante el proceso. Además, el magistrado agradeció al jurado por soportar un proceso que les ha dejado huella por las “pruebas traumáticas y angustiosas que habían presenciado”, ha detallado la BBC.

El autor material, un sicario desplazado desde Francia, ejecutó el asesinato en enero del pasado año y huyó inmediatamente tras el crimen. Parte de los detenidos pertenecían a una organización criminal asentada en Asturias dedicada al narcotráfico. Las detenciones se han producido en Asturias, Barcelona y Francia

El jurado necesitó más de dos horas para deliberar la sentencia para McCullagh, quien nunca admitió los hechos y mantuvo su inocencia durante todo el proceso. Por el momento, solo queda esperar al 15 de mayo, cuando la audiencia precise los términos de la condena final. Al salir del juzgado, la madre de Natalie, Bernie, se dirigió a los medios: “Era mi mejor amiga y no sé cómo vamos a seguir adelante sin ella. ¿Cómo vamos a seguir adelante?”. Mientras, Brendan, uno de sus hermanos, destacó los logros de Natalie y el orgullo familiar: “Había obtenido dos títulos universitarios, tenía una carrera exitosa, vivía de forma independiente, tenía su propio círculo de amigos y cuidaba de muchísimos gatos y perros”.

Su otro hermano, Declan, expresó que tenerla ha sido “la mayor alegría que jamás tendremos. Habrías sido una madre maravillosa para el pequeño Dean”. Asimismo, entre lágrimas, añadió: “Te amaremos por siempre y esperamos que ahora puedas descansar en paz”. La familia de Natalie ahora puede estar tranquila. Y es que, durante la investigación del caso, la comunidad de Lurgan organizó actos de homenaje, donde la imagen de Natalie fue proyectada en partidos de fútbol y otros eventos. Asimismo, la familia concedió entrevistas para mantener el caso presente y buscar justicia.

Durante todo este tiempo, como ha señalado la BBC, McCullagh asistió a manifestaciones y vigilias, incluso creó vídeos de Natalie que se proyectaron en los actos públicos, mientras seguía intentando recopilar información y ocultar su implicación. Aunque se desconoce la motivación del acusado, la fiscalía cree que pudo estar relacionada con la lectura de mensajes privados de Natalie a otros hombres, ya que McCullagh tenía acceso al PIN del teléfono de su pareja.