Detienen a la expareja de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por quebrantar la orden de alejamiento

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el suceso, a 17 de febrero de 2026, en Xilxes, Castellón, Comunidad Valenciana (España). ( Carme Ripollés/Europa Press)

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada ayer junto a su hija de 12 años en el municipio de Xilxes (Castellón). Según ha publicado EFE, el arresto se ha producido por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que estaba dictada contra él y que no le permitía acercarse a menos de 300 metros de la víctima hasta el año 2027.

Según adelantó ayer el diario Las Provincias, los cadáveres de la mujer y su hija de 12 años fueron hallados este martes en el interior de su vivienda, con evidentes signos de violencia. Tras darse el aviso a las autoridades, hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

El marido asegura que supo del crimen por un mensaje de Whatsapp

Según han apuntado fuentes municipales, el detenido y la víctima estaba separados y la mujer se encontraba en el sistema VioGén tras haber denunciado al hombre por malos tratos. Hacía pocos días se había hecho una valoración sobre su situación y se apreció su caso como de “riesgo medio”. Sobre el marido pesaba una orden de alejamiento de 300 metros hasta 2027; su quebrantamiento ha sido el motivo por el que ha sido detenido.

Según declaró el marido y padre de las víctimas, que ya no vivía en el domicilio de Xilxes desde hacía un año, habría recibido por Whatsapp una fotografía de los cadáveres, lo que, según su testimonio, habría provocado que se desplazase hasta la casa de su expareja. Fue él mismo el que alertó del crimen al salir a la calle.

Tres días de luto en Xilxes

Los vecinos de la localidad castellonense se muestran consternados por lo sucedido. Así lo ha trasladado el alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, que ha destacado estar “afligido” y ”emocionado", un sentimiento que comparte el resto de la población, ya que era una familia de personas sordas muy conocidas en el pueblo porque vivían allí “de toda la vida”.

Ante lo sucedido, el Ayuntamiento de Xilxes ha decretado tres días de luto oficial y se celebrará este miércoles un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Si se confirmasen los hechos como crimen machista, sería la octava mujer víctima de violencia de género en lo que llevamos de 2026, así como la menor de 12 años la primera de violencia vicaria. Tras confirmar ayer el Ministerio de Igualdad el asesinato de la enfermera de Benicàssim, ya son 1.350 las víctimas desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a:016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

*Con información de EFE