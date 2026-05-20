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Este es el motivo por el que algunas personas “parecen encadenar una relación tras otra y que nunca están solas”, según una psicóloga

La especialista Alba Guijarro advierte de que el duelo no resuelto tras una ruptura puede reaparecer después en forma de inseguridades o miedo al abandono

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Una chica abraza por detrás a un chico. Ambos sonríen. La fotografía está tomada a la altura de sus bocas
La psicóloga Alba Guijarro explica por qué algunas personas "encadenan una relación tras otra". (Freepik)

Tras una ruptura sentimental, lo cotidiano cambia de golpe: desaparecen las conversaciones habituales, las rutinas compartidas y esa presencia constante que ocupaba buena parte del día a día. En ese vacío aparecen emociones contradictorias. Hay quienes necesitan tiempo para estar solos y reconstruirse, mientras que otras personas buscan cuanto antes una nueva conexión emocional que alivie el impacto de la separación.

No es extraño que, después del final de una relación, surja el deseo de volver con la expareja o de iniciar otra historia casi de inmediato. La necesidad de sentirse acompañado, comprendido o querido puede intensificarse en esos momentos de vulnerabilidad. En muchos casos, las nuevas relaciones aparecen precisamente cuando todavía no se ha terminado de asimilar la anterior.

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Aunque socialmente suele hablarse de “pasar página” con rapidez, los especialistas recuerdan que cada duelo afectivo tiene sus propios tiempos. La manera en la que una persona afronta una ruptura no depende únicamente de la duración de la relación, sino también del vínculo emocional construido y de cómo cada individuo gestiona la pérdida.

El duelo no resuelto por una ruptura puede tener consecuencias en relaciones futuras. (Magnific)
El duelo no resuelto por una ruptura puede tener consecuencias en relaciones futuras. (Magnific)

La psicóloga Alba Guijarro (@talcualtia en TikTok) explica que este fenómeno es más habitual de lo que parece. “Hay personas que parecen encadenar una relación tras otra y que nunca están solas”, señala. Detrás de esa conducta no siempre existe una simple incapacidad para estar sin pareja, sino una necesidad emocional más profunda vinculada al proceso de duelo.

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Las consecuencias de no procesar la ruptura

Según la especialista, cuando una relación termina no solo desaparece la otra persona, sino también una estructura emocional que funcionaba como apoyo cotidiano. “Cuando una relación termina, no solamente se pierde una persona, sino también a una fuente de regulación emocional muy importante. Es como si el cerebro reaccionara a una ruptura como una caída del sistema de recompensa y del vínculo afectivo”, afirma.

Esa sensación de vacío explica, en parte, por qué muchas personas sienten urgencia por volver a conectar emocionalmente con alguien. “Por eso, después de una ruptura, es muy común sentir una necesidad intensa de conexión y una nueva relación puede aparecer justo en ese momento como algo que calma, distrae y alivia”, añade.

Tras una ruptura, el cerebro reacciona como una caída del sistema de recompensa y del vínculo afectivo. (Magnific)
Tras una ruptura, el cerebro reacciona como una caída del sistema de recompensa y del vínculo afectivo. (Magnific)

Sin embargo, Guijarro insiste en que comenzar otra relación después de una ruptura no es, por sí mismo, algo negativo. “La clave está en qué ocurre con el duelo que todavía no se ha terminado de procesar”, que va más allá de la tristeza por el vínculo perdido. No se trata únicamente de echar de menos a alguien, sino de afrontar una transformación personal que requiere tiempo.

“El duelo no es solamente tristeza, también es una reorganización interna: cambia cómo te ves a ti mismo, qué esperas del amor, cómo te vinculas, cómo te sitúas tú en el mundo sin esa persona..., y esto necesita tiempo y espacio para integrarse”, sostiene Guijarro

Desde su experiencia profesional, advierte de que iniciar otra relación demasiado rápido puede interrumpir ese proceso interno. “Y cuando entras demasiado rápido a otra relación, ese proceso no termina de completarse y no desaparece, simplemente queda pendiente”, asegura.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Las consecuencias pueden aparecer más adelante y manifestarse de distintas maneras dentro de futuras relaciones. “Lo que pasa con lo que queda sin procesar es que suele reaparecer después: inseguridades que no entiendes, miedo a que te abandonen sin ningún motivo aparente o patrones que se repiten en diferentes relaciones”, afirma.

En muchas ocasiones, añade la especialista, estas dinámicas se interpretan como mala suerte sentimental o como una sucesión inevitable de relaciones fallidas, “pero en muchos casos no es eso, no es que tengas mala suerte ni que la vida te esté castigando, es que estás repitiendo un patrón porque no estás dejando espacio para procesar”.

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