El consejo de Pedro Sánchez a Marc Giró en ‘Lo de Évole’: “Que no te cambie el tiempo. Tu autenticidad es valentía y coraje”

Marc Giró en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

Antes de estrenar su nuevo proyecto en laSexta, Cara al show, Marc Giró ha acudido como invitado al programa Lo de Évole, donde ha hablado de los principales motivos que le llevaron a formar parte de la familia de Atresmedia. “Me han caído simpáticos y, además, entendían lo que me proponían. Te parecerá increíble, pero en este negocio nuestro muchas veces no entienden lo que te están proponiendo exactamente”, ha explicado la noche de este domingo, 22 de marzo, en una doble entrega del programa de Jordi Évole.

“Vi que realmente querían el programa que hacía, en las condiciones que yo creía que debía hacerse... Y lo querían con un cierto entusiasmo. Me daban una cierta continuidad, seguridad, estabilidad y comodidad”, ha manifestado. “Me dan estabilidad a mí y a mi equipo. En RTVE tenía muchos parones del programa, lo saltaban de una cadena a otra... Al equipo no le podías decir ‘tenemos que centrarnos en esto’”, ha continuado diciendo, agregando que esto sería uno de los motivos principales que le convencieron.

Marc Giró en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

“Tengo la sensación de que al grupo Atresmedia y a España nos vendría bien un lugar de encuentro tirando a progresista (...) Atresmedia sabe lo que tiene y lo que ha contratado”, ha manifestado, haciendo referencia a las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses. En un punto de la entrevista, Jordi Évole le comunica al que fuera presentador de Late Xou que realizará una llamada y él tendrá que explicarle el motivo por el que se fue de RTVE. Lo que no sabía el catalán es que esa persona sería Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

La llamada telefónica de Jordi Évole y Marc Giró con Pedro Sánchez

“Hombre, Jordi Évole... No me invita usted ni nada”, son las primeras palabras que ha pronunciado el jefe del Ejecutivo, quien también desconoce el motivo detrás de esta llamada telefónica. “Yo sí que le he invitado esta temporada pero como no me dieron respuesta en Moncloa, he hecho toda la temporada sin usted. Ahora es tarde”, le ha replicado el presentador del programa. Acto seguido, le ha explicado que se encuentra en una entrevista con Marc Giró, algo que dejó completamente descolocado al marido de Begoña Gómez.

“Me alegra mucho que la Televisión Pública se haya convertido en un trampolín para impulsar nuevos talentos y otras cadenas se alimenten”, le ha dicho Pedro Sánchez a Giró. “Estaremos de acuerdo, Pedro, que la Televisión Pública ha sido para mí un trampolín y yo para ella también. Eso me lo vas a tener que reconocer Presidente”, le ha replicado este. “Hombre, por supuesto”, ha dicho él. Sin perder el tiempo, Giró le ha desafiado a acudir como invitado a su programa en laSexta. “Por supuesto. Yo encantado. Me apunto a lo que me digáis”.

Marc Giró en 'Lo de Évole' (Atresmedia)

“De verdad, te quiero desear toda la suerte del mundo. Que no te cambie el tiempo. Realmente lo que transmites, esa autenticidad, es valentía, es coraje”, le ha dicho Pedro Sánchez a Giró. En otro momento de la llamada, el presidente del Gobierno ha dejado saber que desconoce si la salida de Giró ha sido subsanada por el ente público. Un momento que Évole ha aprovechado para sugerirle el perfil de Iker Jiménez.

Acto seguido, Sánchez ha dejado saber que desconoce cómo planteará Marc Giró su nuevo programa. “No te puedo decir nada porque luego se lo sueltas a los de RTVE. ¿Esto es espionaje industrial? No te puedo decir nada", le ha respondido el periodista español, dando lugar a un momento hilarante en el espacio. “¿Es verdad que Pedro Sánchez cuanto más de izquierdas eres mejor te va y mejor nos va a todos?“, le ha soltado Giró. “Se ha descolocado mucho esto de la izquierda y la derecha, pero es que Aznar llegó a regularizar 500 mil inmigrantes y fíjate tú ahora cómo está la derecha... Ahora mismo la izquierda representa en muchas cosas el puro sentido común, que desgraciadamente hay partidos políticos que han perdido”, le ha replicado Sánchez. “Nos vemos en laSexta”, le ha despedido Giró.