El Gobierno de Ayuso corrige el proyecto estrella del municipio más ‘rico’ de Madrid y da la razón a los vecinos: el Palacio de Congresos necesita informe ambiental

Palacio de Congresos en Pozuelo

“La actuación proyectada se debería someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”. La frase es clara. La escribió Alicia Izquierdo, subdirectora general de Impacto Ambiental de la Comunidad de Madrid, y la incluyó en un escrito que envió al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón el pasado 26 de enero. Y resume todo un galimatías urbanístico: el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso enmendando el proyecto estrella del municipio más ‘rico’ de Madrid (con la renta per cápita más alta por habitante), que además fue presentado por la propia Ayuso: un nuevo Palacio de Congresos que contará con un hotel de lujo de 150 habitaciones.

En palabras de la propia presidenta autonómica, que amadrinó este recinto ferial en septiembre de 2024, estamos ante una instalación “que va a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”. Pero para que haga “historia”, la Consejería de Medio Ambiente asegura que este proyecto debe cumplir la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’ y el régimen en materia de evaluación ambiental contemplado en la disposición transitoria primera de la ‘Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas’. Es decir, “en función de dicha legislación, y bajo criterio del órgano sustantivo en la autorización del proyecto, la actuación proyectada se debería someter al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada”, señala el escrito que la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular ha enviado al Ayuntamiento de Pozuelo, del PP.

El Consistorio, por su parte, hace otra lectura. “Nos reafirmamos en que no es necesaria una nueva evaluación ambiental para un proyecto enmarcado y previsto en un plan parcial ya evaluado favorablemente porque esos terrenos no tienen un valor medioambiental significativo”, señala un portavoz municipal a Infobae. Entonces, ¿por qué es tan nítido el escrito de la Comunidad? “Una vez constatado que unos vecinos se empeñaban en judicializar este asunto, para adelantarnos a su coartada medioambiental y desmontarla ante el juez con más argumentos todavía, instamos a que se haga un nuevo informe, aunque insistamos en que no sería necesario. Es decir, ese informe se hace a instancias del propio Ayuntamiento para reforzar su posición ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación”. Es decir, se solicita un informe para rebatir que no era necesario solicitarlo.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, con el arquitecto que ha diseñado el proyecto del Palacio de Congresos, el recinto ferial y el hotel

Los vecinos ‘molestos’ son los de la Asociación Pozcavir (Pozuelo por la Calidad de Vida y Contra el Ruido), que han conseguido reunido la nada desdeñanle cifra de más de 6.000 firmas (en una localidad de 89.500 habitantes) contra este proyecto. Su portavoz, Javier Cabo, asegura que el Consistorio liderado por Paloma Tejero ha podido “prevaricar” al aprobar el plan parcial de esta futura instalación sin este informe. Ecologistas en Acción también defiende que la evaluación de impacto ambiental era obligatoria, ya que desde en 2023 un real decreto modificó la ley de 2013 y todos los proyectos de urbanización, como el que es necesario antes de levantar este proyecto, se sujetan al correspondiente procedimiento de impacto ambiental.

¿Y qué se quiere construir? Un Palacio de Congresos, un recinto ferial y un hotel de 150 habitaciones en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Todos los suelos son 100% titularidad municipal. El Plan Parcial se aprobó en febrero de 2024, el Proyecto de Reparcelación en mayo de 2025, y el Proyecto de Urbanización en noviembre del año pasado. Todo ha sido diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exmarido de Lydia Bosch. El Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros, y quiere explotar el Palacio en régimen de concesión durante 50 años.

El Ayuntamiento preguntó

El Ayuntamiento señala que en mayo de 2025 preguntó a la Consejería si hacía falta esa evaluación ambiental. Nos dijo que no hacía falta. Así lo dijimos entonces y así lo seguimos manteniendo. No obstante, ante el empeño de esa asociación de vecinos en judicializar y paralizar este proyecto con ese argumento, lo cual además afectaría a la organización de las fiestas patronales de septiembre, hemos instado a la Consejería a que, aunque sigamos sosteniendo que no hace falta, haga otra evaluación ambiental para dejarlo más claro todavía y que el juez tenga más informes de las necesarios antes de decidir sobre la admisión a trámite del recurso [presentado por los vecinos] y, en ese caso, sobre la paralización cautelar del proyecto", explica el mismo portavoz municipal.

Vecinos de Pozuelo contra el futuro Palacio de Congresos

La respuesta llegó el pasado mes de enero. La Consejería deja claro que “para dar inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, el titular deberá presentar ante el órgano sustantivo (Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón), junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada del documento ambiental con el contenido establecido en el artículo 45 de la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental’”. El Departamento de Evaluación Ambiental de la Consejería insiste en que “procede señalar que en tanto no se reciba, procedente del órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental junto con el documento ambiental no podrá iniciarse dicho procedimiento”.

La asociación vecinal explica que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo aprobó el proyecto de viabilidad para la construcción del palacio de congresos y hotel se hace el 25 de febrero, “cuando ya sabían que no podían hacer nada hasta que no hagan la evaluación de impacto ambiental. En este caso el promotor del proyecto es el Ayuntamiento, que se dice a sí mismo que no es necesario un informe de impacto ambiental cuando sí lo es. ¿Eso se llama prevaricación?“, se pregunta Javier Cabo. Los vecinos han contratado a los abogados que han conseguido que se dejen de hacer conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. “Este proyecto destruye un entorno ecológico protegido, eliminando para siempre un espacio natural único. Además, un recinto ferial abierto, como el proyectado, generará inevitablemente ruidos constantes, masificación y molestias continuas para los vecinos colindantes, como cortes de tráfico recurrentes, problemas graves de movilidad, y botellones, vandalismo e inseguridad. Es un drama para los vecinos de la zona”, señalan.

Prototipo del recinto ferial que se quiere construir junto al Palacio de Congresos y el hotel en Pozuelo de Alarcón

Desde el Ayuntamiento insisten en que el órgano sustantivo no es la Consejería, sino el propio Consistorio, “por lo que no es que la Consejería nos diga ahora que sí hace falta un nuevo informe, cuando en octubre nos dijo que no, sino que es el Ayuntamiento el que insta a la Consejería a que haga ese nuevo informe para desmontar con más pruebas la coartada medioambiental de los recurrentes. Es decir, ese informe se hace a instancias del propio Ayuntamiento para reforzar su posición ante la causa judicial que pretende abrir esta asociación". Los vecinos discrepan en el fondo y en la forma.

“Nosotros peleamos porque el proyecto se tramite correctamente. La evluación de impacto ambiental no solo mide medioambientalmente un área sino el impacto que tiene una construcción o nueva instalación alrededor, en concreto sobre nuestras viviendas, algo que no han hecho. De eso se trata”, concluye Cabo. El Ayuntamiento contrapone que informes de la Comunidad han dejado claro “literalmente que el proyecto no implica riesgos para la salud humana ni tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, la superficie del ámbito no está incluida en la Red Natura 2000 ni es monte preservado, y la superficie del planeamiento en cuestión no es terreno forestal”.