España

Receta fácil de bacalao a la madrileña, un guiso tradicional de Semana Santa a base de pimientos y tomate

En esta joya de la cocina madrileña de toda la vida, el bacalao, previamente desalado, se cocina en una salsa de tomate, pimientos y cebolla

Guardar
Receta tradicional de bacalao con
Receta tradicional de bacalao con tomate (Adobe Stock)

La Cuaresma es una época llena de tradiciones, también en lo gastronómico. La histórica prohibición de la ingesta de carne por parte de la Iglesia en estas señaladas fechas ha generado mella en los recetarios tradicionales, llenándolos de platos sencillos que tienen el pescado como protagonista.

El bacalao, producto humilde y sabroso donde los haya, es uno de los ingredientes más frecuentes en estas elaboraciones; especialmente en aquellas nacidas en el interior peninsular, donde el pescado fresco era considerado un lujo hasta hace solo unas décadas. Este pescado blanco, que llegaba a zonas como Madrid conservado en salazón, protagoniza platos tan ricos como el bacalao a la madrileña, todo un clásico de la cocina casera que hoy aprenderemos a preparar paso a paso.

En esta receta tradicional, el bacalao se acompaña con una sabrosa salsa de tomate preparada con ajo, cebolla, pimiento rojo y tomate triturado, todo ello cocinado lentamente en una cazuela. Como resultado, un plato sencillo, pero con mucho sabor, que ha pasado de generación en generación en las casas madrileñas y sigue siendo un clásico en muchos bares y restaurantes de la capital.

Receta de bacalao a la madrileña

El bacalao a la madrileña es un guiso donde el bacalao, previamente desalado, se cocina en una salsa de tomate, pimientos y cebolla. La técnica principal es el pochado de las verduras y el cocinado lento en cazuela, que permite que los sabores se integren y el bacalao quede tierno.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
    • Preparación: 15 minutos
    • Cocción: 40 minutos

Ingredientes

  • 600 g de bacalao desalado (en lomos o trozos)
  • 2 cebollas grandes
  • 2 pimientos rojos
  • 3 dientes de ajo
  • 400 g de tomate triturado (natural o en conserva)
  • 1 hoja de laurel
  • 1 vaso de vino blanco seco (opcional)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Harina (para rebozar)
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Perejil fresco para decorar

Cómo hacer bacalao a la madrileña, paso a paso

  1. Desala el bacalao: Si usas bacalao salado, déjalo en agua fría 24-36 horas, cambiando el agua varias veces.
  2. Seca bien los trozos. Enharina ligeramente el bacalao.
  3. Dora el bacalao en una sartén con aceite de oliva caliente. No lo cocines del todo, solo dora por fuera. Reserva.
  4. Pocha la cebolla y los pimientos cortados en juliana en el mismo aceite, a fuego medio. Añade una pizca de sal y cocina hasta que estén blandos.
  5. Agrega el ajo picado y deja que suelte aroma, sin llegar a quemarse.
  6. Incorpora el pimentón (aparta la sartén del fuego antes para que no se queme) y rápidamente añade el tomate triturado. Cocina la salsa a fuego lento unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando.
  7. Añade el vino blanco y la hoja de laurel. Deja evaporar el alcohol.
  8. Coloca el bacalao sobre la salsa, con la piel hacia abajo. Tapa y cocina a fuego muy suave durante 10-15 minutos, hasta que el bacalao esté tierno y la salsa haya espesado.
  9. Espolvorea perejil fresco al servir. Sirve inmediatamente, bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 28 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, hasta 2 días en recipiente hermético. Calentar suavemente antes de consumir. No se recomienda congelar, ya que el bacalao puede perder textura.

Temas Relacionados

PescadoRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La experta alerta de que los plazos y las distintas cláusulas pueden generar problemas si no se revisan bien antes de cerrar la compra

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Qué es la astenia primaveral, el fenómeno que explica por qué estos días estamos tan cansados y con sueño

No está catalogada como enfermedad, pero produce una o dos semanas de malestar físico y emocional

Qué es la astenia primaveral,

Avance semanal de ‘La Promesa’ del 23 al 27 de marzo: Leocadia revela su mayor secreto a Cristóbal y llega un emisario real al palacio

La ficción diaria de La 1 aumenta su tensión con varios secretos entre sus personales y reputaciones a examen

Avance semanal de ‘La Promesa’

Vuelve el frío invernal: la Aemet prevé un “tiempo desapacible” en la península y siguen las fuertes lluvias en Canarias por la borrasca Therese

Los meteorólogos esperan un desplome del mercurio, que llegará a estar bajo cero en el interior de la península

Vuelve el frío invernal: la

Precio del oro en España hoy lunes 23 de marzo: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Precio del oro en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un preso que trabajaba en

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

Una mujer compra una casa de 300 años de antigüedad y la derriba sin autorización: el ayuntamiento da la razón a los vecinos y le ordena que la reconstruya

La guerra en Irán retrasa el mayor pedido de tricornios en la historia de la Guardia Civil: 16.565 sombreros que por primera vez se podrán hacer con material sintético

España, el ‘Paraíso’ donde la riqueza de los narcos sobrevive a las condenas: “Van a hacer todo lo posible por seguir ganando dinero”

Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga