Omar Montes y Lola Romero, padres de su primer hijo en común: el nombre bíblico que han escogido y su significado

El cantante se ha convertido en padre por segunda vez, pues ya había estrenado su paternidad con la llegada de Omar Jr., quien actualmente tiene 13 años

Eveling Díaz Soriano

Eveling Díaz Soriano

El cantante Omar Montes posa
El cantante Omar Montes posa durante el photocall previo a la gala de entrega de los Latin Grammy 2023, en el Palacio de Congresos de Sevilla, a 16 de noviembre de 2023, en Sevilla, Andalucía (España). (Rocío Ruz / Europa Press).

Omar Montes se encuentra atravesando un dulce momento a nivel personal. La tarde de este jueves, 23 de octubre, el artista anunció que se había convertido en padre por segunda vez tras el nacimiento de su primer hijo con Lola Romero, su novia desde hace casi seis años. Tras nueve meses de larga espera, por fin, la pareja ya tiene a su pequeño en brazos.

Pese a que el cantante es 15 años mayor que ella, lo cierto es que la diferencia de edad nunca ha sido un hándicap en su historia de amor. Y, prueba de ello, es que ahora hayan formado una familia. El intérprete de La Sevillana ya es padre de Omar Jr., quien actualmente tiene 13 años y es fruto de su relación anterior con Nuria Hidalgo.

Omar Montes junto a su
Omar Montes junto a su pareja, Lola Romero, en una imagen de archivos (Europa Press)

El nombre del bebé

Sumamente felices por el paso que han dado en su relación, los dos han compartido algunas imágenes en las que se puede ver al pequeño y, además, han revelado al mundo el significativo nombre que han elegido para el bebé. “Hola, me llamo Ismael y soy un niño muy pequeño”, ha manifestado el cantante, quien siempre ha mostrado una gran fe en la Iglesia.

Ismael es un nombre bíblico de origen hebreo que significa “Dios escucha” o “Dios ha escuchado” y evoca una expresión de fe y esperanza. Aparece en la Biblia como hijo de Abraham y Agar y su nacimiento fue considerado una respuesta de Dios a las súplicas de Agar. De hecho, las personas que se llaman así suelen describirse como sensibles, espirituales y perseverantes, con grandes capacidades para superar las dificultades, independientes y con un fuerte sentido de justicia.

Omar Montes junto a su
Omar Montes junto a su hijo con Lola Romero, Ismael (Instagram / @omarmontes)

Acompañado sus palabras, Omar Montes ha compartido varias imágenes donde se le puede ver sonriendo de felicidad mientras tiene a su bebé en su regazo. En otras de las imágenes, aparece también el bebé y Lola Romero, minutos después de que esta diese a luz.

Aunque Montes compartió la buena nueva con sus seguidores de Instagram, donde acumula más de 2 millones de seguidores, lo cierto es que Ilia Topuria contó al mundo la noticia por error, primero que él. Tan solo minutos antes de que la expareja de Isa Pantoja publicase las primeras fotos junto a su pequeño, el campeón del mundo de peso ligero de la UFC compartió una imagen con la que felicitó a su gran amigo. “Felicidades familia, os quiero”, escribió junto a varios emoticonos de corazón.

Omar Montes junto a Lola
Omar Montes junto a Lola Romero y su primer hijo en común, Ismael (Instagram / @omarmontes)

En cuestión de minutos, el post del que fuese jurado de Idol Kids se llenó de felicitaciones. Noemí Salazar, Anabel Pantoja, Carmen Lomana, Jesús Vázquez, Suso Álvarez, Lorena Castell, Eugenia Osborne, Jesús Vázquez, Paula Echevarría o Violeta han sido solo algunos de todos los que no han querido dejar la oportunidad de dejar unas palabras. El bebé llega en un momento de plenitud en todos los aspectos. Y es que la vida también la sonríe en lo profesional. Desde su primera aparición televisiva en 2010, cuando apareció entre el público de Mujeres y Hombres y Viceversa, su vida ha dado un giro radical. Y es que ha hecho de la música su profesión y su carrera profesional está más que afianzada.

