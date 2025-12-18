Agencias

Omar Montes inaugura su propia cadena de kebabs

Guardar

Omar Montes ha inuagurado este jueves 18 de diciembre su cadena de kebabs, lo que supone para él "un sueño hecho realidad" porque considera que los kebabs "es una tradición familiar" y ahora puede continuar con el legado de su padre.

"Es un sueño hecho realidad, es una tradición familiar" porque "mi padre introdujo el kebab en este país y ahora yo lo estoy modernizando un poco", ha explicado el artista. Además, ha confesado que "es una receta que solamente la sabía Michael Jackson y mi papa y como Michael Jackson ya no está se llevó el secreto a la tumba".

En ese sentido, el cantante ha desvelado que lo único que le ha aconsejado su padre es que "sea buena calidad la comida, que haga comida fitness, que no sea kebab de gordo" y ha asegurado que su receta "es de una calidad inmejorable".

En cuanto a cómo va a pasar las Navidades, Omar ha desvelado que serán "como todas, con mis abuelitos, con mi mama, mi papa, con toda la familia en casa" y que entre sus proyectos está "sacar un disco nuevo, que estoy haciendo uno de reggaeton súper chulo y abrir un par de kebab más".

Por último, como deseo para el 2026, el artista ha pedido que "mi familia se quede como está, que no me falte nadie, que todos tengamos salud" porque "más no le puedo pedir a la vida".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pau Cubarsí: "El Guadalajara ha hecho un trabajo espectacular, pero yo creo que nos lo hemos merecido"

El defensor azulgrana resaltó el esfuerzo de los rivales tras la victoria en Copa del Rey, afirmó que las claves del duelo fueron el ritmo y la ambición de su equipo, y celebró 100 partidos como profesional con el club

Pau Cubarsí: "El Guadalajara ha

La ONU denuncia la "cada vez más insoportable situación" de los civiles en Ucrania por la invasión rusa

Un bombardeo aéreo en Ternópil dejó casi 40 muertos y más de cien heridos, mientras la escalada bélica se extiende a nuevas regiones, agrava la emergencia humanitaria y golpea especialmente a personas mayores y sectores vulnerables según Naciones Unidas

La ONU denuncia la "cada

Crónica del Guadalajara - FC Barcelona: 0-2

El conjunto catalán se aseguró su presencia en los octavos de la Copa del Rey con goles en el tramo final, tras un duelo igualado que desbordó tensión y donde el esfuerzo defensivo local resistió hasta el minuto 77

Crónica del Guadalajara - FC

(Crónica) El Dépor echa al Mallorca de la Copa

El tanto decisivo de Noé Carrillo, debutante del Fabril, aseguró la clasificación del Deportivo de La Coruña a la siguiente fase tras dejar fuera al Mallorca, rival de categoría superior, destacando el papel de jóvenes figuras en una jornada emocionante

(Crónica) El Dépor echa al

El Bayern compra el Sportpark en el municipio de Unterhaching para su equipo femenino

El club bávaro anunció que, a partir de 2026, contará con un moderno complejo exclusivo para su plantel femenino, incluyendo estadio, campos de entrenamiento y mejoras en infraestructura, apostando al crecimiento y profesionalización del fútbol de mujeres en la región

El Bayern compra el Sportpark