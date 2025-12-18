Omar Montes inaugura su propia cadena de kebabs

Omar Montes ha inuagurado este jueves 18 de diciembre su cadena de kebabs, lo que supone para él "un sueño hecho realidad" porque considera que los kebabs "es una tradición familiar" y ahora puede continuar con el legado de su padre.

"Es un sueño hecho realidad, es una tradición familiar" porque "mi padre introdujo el kebab en este país y ahora yo lo estoy modernizando un poco", ha explicado el artista. Además, ha confesado que "es una receta que solamente la sabía Michael Jackson y mi papa y como Michael Jackson ya no está se llevó el secreto a la tumba".

En ese sentido, el cantante ha desvelado que lo único que le ha aconsejado su padre es que "sea buena calidad la comida, que haga comida fitness, que no sea kebab de gordo" y ha asegurado que su receta "es de una calidad inmejorable".

En cuanto a cómo va a pasar las Navidades, Omar ha desvelado que serán "como todas, con mis abuelitos, con mi mama, mi papa, con toda la familia en casa" y que entre sus proyectos está "sacar un disco nuevo, que estoy haciendo uno de reggaeton súper chulo y abrir un par de kebab más".

Por último, como deseo para el 2026, el artista ha pedido que "mi familia se quede como está, que no me falte nadie, que todos tengamos salud" porque "más no le puedo pedir a la vida".