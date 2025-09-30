La madre de Omar Montes rompe su silencio sobre su exmarido: “Era mayor que yo y me deslumbró”

Mari Ángeles, madre de Omar Montes, el programa 'Madres: desde el corazón'. (Mediaset)

Omar Montes lleva años convertido en uno de los rostros más populares del panorama mediático. Ya sea por su música, sus apariciones en televisión o las polémicas que le rodean, el madrileño siempre acapara los titulares y es que combina a la perfección talento y cercanía. Uno de sus mejores aliados para lograr ese feeling con el público es actuar con naturalidad, gracias a lo cual se conocen muchos detalles de su vida privada. Si bien se sabe cómo fue su pasado en Carabanchel, hay una figura de su pasado que sigue siendo prácticamente desconocida: su padre, Ismael.

Hasta ahora. La madre del cantante, Mari Ángeles Montes, ha decidido contar por primera vez su historia en el programa Madres: desde el corazón, revelando detalles sobre cómo fue su relación con Ismael y cómo vivió su maternidad en aquellos años.

“Me casé muy joven, con 17 o 18 años. Todo fue muy rápido y no lo pensé mucho”, confesó Mari Ángelesa Cruz Sánchez de Lara. “Lo conocí y al poco tiempo ya estábamos casados. Era bastante mayor que yo y me deslumbró”, recordó con sinceridad.

Según desveló, Ismael llegó a España en 1981, huyendo de la guerra en Irak. Se instaló en Madrid y montó un negocio de kebab, con el que empezó poco a poco a labrarse un futuro. La relación con Mari Ángeles pronto les llevó a compartir una vida en común, aunque no fue hasta unos años más tarde cuando se convirtieron en padres.

“No te creas que me quedé embarazada enseguida. Pasaron muchas cosas, y al final tuve a Omar con 22 años”, explicó. Durante esos años de pareja, vivieron en varios puntos del sur de España, como La Línea, Cádiz o Torremolinos, debido al trabajo de Ismael como vendedor ambulante, lo que los obligaba a mudarse con frecuencia.

El embarazo, según cuenta, fue toda una sorpresa. “Me hice una prueba y no sabía si era positiva. Me la repetí en la farmacia y le pregunté a la chica: ‘¿Estoy embarazada?’. Y me dijo: ‘No, estás embarazadísima’”, relató entre risas. “Recuerdo que me puse a dar vueltas por La Línea. No me lo esperaba, porque siempre he tenido las reglas irregulares. Pero él lo recibió bien”.

La primera en enterarse fue su madre, quien se convirtió en su gran apoyo. “Me dijo que quizá no era la mejor decisión tener un hijo en ese momento. Teníamos muchos altibajos, tanto económicos como personales. Él no tenía ni un trabajo fijo ni una casa estable, así que no era lo más seguro… pero aún así, decidí seguir adelante”, contó con emoción.

A los ocho meses de embarazo, Mari Ángeles se trasladó a Madrid, donde finalmente dio a luz a Omar. Sin embargo, la maternidad no vino acompañada de estabilidad: poco después del nacimiento, la relación con Ismael terminó.

Una historia personal que hasta ahora había permanecido en la sombra, y que arroja nueva luz sobre los orígenes del artista de Pan Bendito, mostrando el lado más íntimo y humano de su familia.