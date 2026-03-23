España

La Justicia tumba la tasa de basuras del Ayuntamiento de Almeida por falta de transparencia en su aprobación

El TSJM la ha declarado nula y concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos

Guardar
Almeida ya avisó de un
Almeida ya avisó de un "caos" con la nueva tasa de basuras. (Imagen Composición Infobae)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha golpeado este lunes a la política fiscal del Ayuntamiento de la capital al declarar nula la tasa de basuras que el Consistorio había aprobado para financiar el servicio de gestión de residuos. La decisión judicial, que responde a varios recursos presentados por organizaciones e instituciones, concluye que el proceso de aprobación de la ordenanza incurrió en defectos graves que vulneran los derechos de participación de los ciudadanos.

La sentencia, emitida por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, considera que el Ayuntamiento no cumplió con las exigencias legales durante el trámite de información pública. En concreto, los magistrados señalan que faltaba una parte fundamental del expediente: los anexos del informe técnico-económico que sustentaban el cálculo de la tasa. Estos documentos, que incluían estudios detallados sobre la generación de residuos según las distintas actividades económicas, no fueron publicados ni puestos a disposición de los ciudadanos.

Este es el punto clave de la decisión judicial, ya que el informe técnico-económico es el elemento central que justifica tanto el coste del servicio como la forma en la que se reparte entre los contribuyentes. Según recuerda el propio tribunal, la Administración debe explicar con claridad cómo se han obtenido esos datos y qué criterios se han utilizado para fijar las cuotas.

En este caso, la información difundida durante el periodo de exposición pública no permitía reconstruir ese proceso. Aunque se aportaban algunos números, faltaba la explicación detallada sobre la metodología empleada, especialmente en aspectos tan relevantes como la asignación de residuos a cada tipo de actividad o la división de la ciudad en zonas homogéneas. Esta información, según la sentencia, estaba precisamente en los anexos que no se hicieron públicos.

Derecho a la información pública

El Ayuntamiento defendió que estos documentos tenían un carácter secundario o complementario, pero el tribunal rechaza este argumento. A juicio de los magistrados, los anexos contenían el “núcleo metodológico” del sistema, incluyendo estudios estadísticos y criterios técnicos imprescindibles para entender cómo se calculaba la tasa.

La resolución también pone el foco en el papel del trámite de información pública, que considera una garantía esencial del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos que les afectan. Lejos de ser un mero formalismo, este periodo debe permitir a cualquier interesado examinar el expediente completo y formular alegaciones con conocimiento de causa. Para ello es imprescindible que la Administración publique toda la documentación relevante, subraya el tribunal, sin excepciones.

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridJosé Luis Martínez AlmeidaVivienda EspañaImpuestos EspañaEspaña-NacionalEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miss Trans Zamora denuncia haber sufrido una violenta agresión grupal tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León): “La vais a matar”

La víctima recibió patadas, un botellazo y sufrió una herida en el párpado que estuvo a punto de costarle un ojo

Miss Trans Zamora denuncia haber

Ester Expósito apoya a Mbappé desde el palco VIP del Bernabéu durante el derbi: una victoria para ‘LaLiga’ del amor

Su presencia no pasó desapercibida para las cámaras ni para los asistentes, alimentando aún más las especulaciones que circulan desde hace semanas

Ester Expósito apoya a Mbappé

Receta de soldaditos de Pavía, las tajadas de bacalao rebozadas que son un clásico de la Semana Santa en Madrid

Esta tapa madrileña, un clásico de bares como el Casa Labra, puede prepararse en casa siguiendo un sencillo paso a paso

Receta de soldaditos de Pavía,

Ana Carlota Fernández y David Tatay, sobre la llegada de Valentina a ‘Sueños de libertad’: “La gente está cansada de ver a Andrés sufrir”

Los actores han hablado con ‘Infobae’ sobre el impacto de la incorporación del personaje de Valentina en la trama

Ana Carlota Fernández y David

Estos son los números ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 marzo

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Estos son los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia gallega niega la

La Justicia gallega niega la incapacidad permanente a una enfermera que sufre de covid persistente por no alcanzar un grado suficiente de limitación

El PP se querella contra Tezanos y su CIS por subestimar a su partido e “inflar al PSOE”: “Cuando se cometen tantos errores y no se corrigen, es manipular”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un ciudadano marroquí que defendió su arraigo en España al tener una novia con la que planeaba casarse

Irán utiliza la foto de Pedro Sánchez y difunde un vídeo en el que el presidente encabeza sus misiles dirigidos contra Israel

Un preso que trabajaba en el taller de la cárcel recibirá una indemnización de 1.500 por haber sido despedido de forma injustificada

ECONOMÍA

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando

Ona Folgado, asesora financiera: “Cuando firmamos arras mucha gente se relaja, pero en este momento es cuando hay que estar más atentos”

La Justicia confirma que Airbnb tendrá que pagar la multa de 64 millones de euros impuesta por Consumo por infracciones en sus anuncios

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si eres empresario este es uno de los errores que más caros te pueden salir”

El precio de la gasolina este 23 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El metal que ha usado China contra Trump, que se ha revalorizado un 520% en un año y que puede beneficiar a España

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Las palabras del Cholo Simeone tras el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “No hemos perdido por el árbitro”

Así fue la expulsión de Valverde en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras un nuevo encontronazo con Baena

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El Real Madrid se levanta y consigue una apretada victoria ante el Atlético de Madrid para mantenerse vivo en LaLiga