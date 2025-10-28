España

El Ayuntamiento de Madrid rediseña la tasa de basuras ante el rechazo de los ciudadanos y la oposición

El Ejecutivo regional rectifica e incluye el número de personas empadronadas por vivienda para calcular el impuesto a partir de 2026

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Contenedores de basura en Madrid
Contenedores de basura en Madrid (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Ayuntamiento de Madrid rectifica el diseño de su tasa de basuras creada para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Tras mes y medio de críticas vecinales y de la oposición, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida anunció el jueves 23 de octubre, en Junta de Gobierno, que a partir de 2026 el cálculo incorporará el número de personas empadronadas por vivienda.

El nuevo esquema elimina la tarifa de generación única por barrio y establece diez tramos en función de los empadronados en cada inmueble, desde una persona hasta diez o más, tomando como referencia el 1 de enero de 2026.

Según detalló el Consistorio, la cuota se calculará con una tarifa básica -ligada al valor catastral- y una tarifa por generación, que atiende a la cantidad de residuos y a la calidad de la separación en los 131 barrios de la ciudad, según los datos aportados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Con este rediseño, el recibo medio previsto para 2026 será de 142,6 euros, prácticamente la misma cifra que en 2025, con ligeras variaciones según el número de empadronados. Según señaló El País, el recibo sube de 141 a 142,6 euros de media.

Además, el Ayuntamiento mantiene que la tasa no incluye los costes de limpieza viaria, a diferencia de otros municipios; de haberlos incorporado, habrían duplicado prácticamente las cuotas. El número de inmuebles sujetos al pago ronda los 1,7 millones, con exenciones ya aplicadas a garajes y trasteros vinculados a vivienda, solares y edificios en ruina.

Asimismo, se mantienen reducciones para familias numerosas -según valor catastral y categoría- y una bonificación del 100% para perceptores del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción.

El Ayuntamiento culpa al Gobierno central

La delegada del Área de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo presentó la modificación como un ajuste para dotar a la tasa de mayor “equidad y seguridad jurídica en su cálculo” y “acercarla todavía más al objetivo de ‘quien contamine paga’”, según recogió Europa Press.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, defendió también que “en Madrid se ha trabajado de forma rigurosa” y criticó que el Ejecutivo central impusiera “de forma unilateral” la obligación de que los ayuntamientos repercutan en los ciudadanos el coste real de la gestión de residuos.

Este martes 28 de octubre, durante el Pleno de Cibeles, la delegada ha insistido en que los cambios buscan una ordenanza “coherente y solvente desde el punto de vista jurídico” y ha denunciado que la tasa “ataque la autonomía municipal”, en un contexto de “ausencia de normativa” clara.

La oposición pide más cambios

La rectificación ha sido valorada como positiva por la oposición, pero no zanja, a su juicio, otras “injusticias” del tributo, como no tener en cuenta la renta, los hábitos de reciclaje a nivel doméstico o el impacto de los pisos turísticos en el centro.

Para intentar mitigar el malestar social, el Ayuntamiento ha decidido acompañar la reforma con una rebaja del IBI: el tipo general baja del 0,428% al 0,414%, lo que supondrá 30,8 millones menos de recaudación en 2026, según sus cálculos.

Temas Relacionados

Ayuntamiento de MadridMadridTasa de basurasImpuestosPartido PopularViviendaIBIEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Adan, catedrática de psicobiología: “Dormir otros cinco minutos entre alarmas es una barbaridad”

La experta explica porque nos sentimos más cansados a pesar de dormir más y la importancia de tener un horario fijo

Ana Adan, catedrática de psicobiología:

La farmacéutica Boticaria García aclara si cenar a partir de las ocho tiene relación con el aumento de peso: “No hay que dramatizar”

La experta explica que no existe una hora mágica para ganar o perder peso, pero recomienda evitar grandes comidas justo antes de dormir

La farmacéutica Boticaria García aclara

Las redes sociales y los conflictos familiares, las principales fuentes de estrés y ansiedad de los estudiantes en España

Un estudio revela que la mitad del profesorado califica la salud mental de su alumnado como regular y la ansiedad se consolida como el principal problema

Las redes sociales y los

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

El expediente afecta a catorce formaciones políticas, entre ellas Más Madrid y Aliança Catalana

El Tribunal de Cuentas multa

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

Se tratan de cuatro agentes de la Guardia Nacional Republicana

Un militar de Portugal muere
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal de Cuentas multa

El Tribunal de Cuentas multa a Compromís y a Bildu por pasarse con el gasto en las elecciones municipales: hasta 380.000 euros de sanción

Un militar de Portugal muere y tres acaban heridos tras ser embestidos por una narcolancha en el Guadiana

El instructor del caso Koldo mantiene a Santos Cerdán en prisión, pero explica que saldrá “tan pronto como sea posible”

Feijóo pide a Junts que concrete su posición tras su ruptura con el PSOE: “Los socios del Gobierno están más incómodos”

Águilas imperiales, milanos reales y buitres negros: la Guardia Civil cierra la operación ‘Atrax’ con 665 animales muertos por veneno y caza ilegal

ECONOMÍA

El ex CEO de Stellantis

El ex CEO de Stellantis vaticina una “colosal” caída en bolsa de Tesla por la competencia china: “BYD le está quitando el mercado”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Calendario laboral 2026: estos son todos los días festivos y puentes del año

La pensión media de jubilación supera los 1.500 euros mensuales en octubre: un 4,3% más que hace un año

DEPORTES

Dos maratones españolas se cuelan

Dos maratones españolas se cuelan entre las más impactantes del mundo: un estudio mide la impresión visual de los corredores

Fernando Alonso carga contra la FIA tras lo ocurrido en el GP de México: “Mira para otro lado”

Malas noticias para el Real Madrid de Xabi Alonso: Carvajal estará de baja de dos a tres meses por una lesión en la rodilla

La curiosa historia de Tsitsipas al ser confundido con un jugador del Atlético de Madrid e intentar negarlo: “Me guiñó un ojo y dijo: ‘Buen intento’”

Michael Jordan lanza un tiro libre por primera vez en años ante una cámara y confiesa que ha sido el más difícil: “Fue la canasta más gratificante”