La Comunidad de Madrid pierde atractivo: la inversión extranjera cae un 40% en 2025, pero se mantiene como la principal región receptora

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno ordinario de la Asamblea de Madrid (Daniel González / EFE)

La inversión extranjera directa en España cayó en 2025, hasta los 30.764 millones de euros, lo que supone un 21,8% menos respecto al año anterior, según datos del Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio. Se trata de la cifra más baja registrada desde 2021, cuando el volumen alcanzó 29.216 millones.

En este contexto, la Comunidad de Madrid se mantuvo como la principal receptora de inversión extranjera, captando 15.970 millones, lo que representa el 51,9% del total nacional. Aun así, la cifra está muy por debajo de los 26.620 millones registrados en 2024, lo que supone una caída cercana al 40%.

A pesar de esta caída general en el país, la inversión extranjera directa, que excluye la de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), mostró un comportamiento progresivo a lo largo del año: 4.841 millones en el primer trimestre, 4.308 millones en el segundo, 10.615 millones en el tercero y 10.998 millones en el cuarto trimestre, según recoge Europa Press. Sin embargo, estos incrementos no fueron suficientes para compensar la fuerte reducción respecto a 2024.

El descenso general refleja un periodo marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados internacionales, factores que han influido negativamente en la confianza de los inversores y en la captación de capitales en España.

Epicentros de la inversión

Por detrás de Madrid, Cataluña fue la segunda comunidad autónoma con mayor inversión extranjera al sumar 4.510 millones, frente a los 5.259 millones de un año antes, un descenso del 14,2%. Aragón, con 3.387 millones, de inversión foránea y Andalucía con 1.364 millones, completan el grupo de regiones que superan los 1.000 millones de inversión en 2025.

El resto del territorio recibió montos menores, destacando la Comunidad Valenciana (772 millones) y Castilla-La Mancha (666 millones), mientras que regiones como Asturias (73 millones) y Ceuta y Melilla (10 millones) recibieron cifras mínimas.

Esta concentración territorial evidencia que la inversión extranjera se centra en pocos núcleos estratégicos, donde la infraestructura, la conectividad y la actividad económica generan confianza en los inversores.

Los extranjeros disparan la compra de viviendas para obtener la ‘Golden Visa’ antes de que el Gobierno la elimine este año.

Sectores que atraen más inversión

El sector de servicios de información fue el más favorecido, captando 3.437 millones en 2025. Le siguen publicidad y estudios de mercado (3.260 millones), actividades inmobiliarias (2.540 millones), almacenamiento y transporte (2.117 millones) y suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (2.029 millones). Los servicios financieros, excluyendo seguros y fondos de pensiones, recibieron 2.066 millones, y la industria de alimentación captó 1.353 millones.

Estos datos muestran que los sectores relacionados con la innovación, la información y la logística concentran el interés de los inversores foráneos, mientras que áreas más tradicionales reciben menores flujos de capital.

El patrón de inversión evidencia también un fuerte interés por actividades con alta rentabilidad y capacidad de crecimiento, reforzando la importancia de la digitalización y la eficiencia energética como factores clave para atraer capital extranjero.

Países de origen de la inversión

En cuanto a los países inversores, Luxemburgo lidera con 8.561 millones, seguido de Estados Unidos con 6.402 millones. Otros países destacados son Reino Unido (2.322 millones), Francia (2.079 millones), Países Bajos (1.529 millones), México (1.122 millones), Bélgica (1.441 millones), Alemania (1.121 millones) y Canadá (1.082 millones).

La procedencia de la inversión refleja la globalización del capital y la diversidad de actores interesados en el mercado español. Los flujos provienen principalmente de países con economías sólidas y estrategias de inversión orientadas a sectores estratégicos.

Perspectivas y desafíos

La caída de la inversión extranjera plantea retos para la economía española, que depende de estos flujos para generar empleo, impulsar sectores estratégicos y mantener la competitividad internacional.

Los analistas advierten que, para recuperar los niveles de inversión previos, será necesario reforzar la estabilidad jurídica, reducir la burocracia y ofrecer incentivos que atraigan capitales hacia regiones y sectores menos saturados.

En cualquier caso, la tendencia creciente de la inversión directa durante el último trimestre del año indica que, pese a la caída global, existen oportunidades para captar capital extranjero si se adoptan medidas adecuadas y se mejora la confianza de los inversores en el país.