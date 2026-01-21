Las autonomías pierden fuelle: su economía crecerá este año, pero menos que el pasado, con la Comunidad Valenciana y Madrid a la cabeza

La Comunidad Valenciana será la que más crezca este año según las previsiones de BBVA Research. EFE/Biel Aliño

La economía española seguirá creciendo este año, pero menos que en 2025, debido a una mayor debilidad de las exportaciones de bienes lastradas por el menor dinamismo del comercio internacional. Así se desprende del último informe de BBVA Research que sitúa el crecimiento del Producto interior Bruto (PIB) español en el 2,9% para 2025 y en el 2,4% para este año, cinco décimas menos. Este descenso se verá reflejado en la desaceleración generalizada del PIB de las comunidades autónomas. la que mejor comportamiento tendrá será la Comunidad Valenciana, con un crecimiento del 3%, seguida por Madrid, con un 2,7%, y Andalucía y Murcia, con un 2,5% ambas.

Como ya ocurrió el año pasado, el consumo será el principal catalizador del crecimiento, mientras que la demanda externa de bienes y servicios mostrará “un avance limitado”, prevén los expertos. De la escalada del consumo privado se favorecerán las comunidades del Mediterráneo y Madrid, que crecerán este año por encima de la media autonómica, mientras que la moderación del turismo extranjero llevará a las islas a colocarse a en los puestos de cola de crecimiento.

En cuanto a las comunidades industriales, la menor demanda frenará su PIB, aunque “el escenario es algo más positivo para las que tienen una industria de defensa relevante”, señala el estudio.

La región valenciana lidera los avances y Baleares, a la cola

En el escenario estimado por BBVA Research, la Comunidad Valenciana será la que más crecerá este año un 3%, impulsada por los efectos en la inversión de las medidas de apoyo aprobadas tras la DANA. En cuanto a Madrid, ocupa la segunda posición en el ranking con una remontada del 2,7% estimulada por las exportaciones de servicios no turísticos y la inversión, sobre todo en bienes intangibles. la siguen Murcia y Andalucía, con un 2,5% ambas debido al aumento del consumo privado.

A pesar de que el consumo seguirá favoreciendo el crecimiento de las regiones, la moderación del gasto de los no residentes afectará a las comunidades turísticas, sobre todo a Canarias, donde el crecimiento de su PIB para este año rondará el 2,3%, según el estudio, una décima más que el previsto para Baleares que se quedará en el 2,2%.

Asimismo, la reestructuración más lenta de lo previsto en la industria dificulta la recuperación en buena parte del norte del país, especialmente en las regiones más dependientes del sector automotriz, como Navarra, con un crecimiento estimado por BBVA Research del 2,1%, el mismo porcentaje que Aragón, mientras el de Castilla y León se situaría en el 2%.

Declaraciones de Cuerpo sobre la mejora de las predicciones del FMB sobre la economía española (EFE)

En contraste, una mayor diversificación productiva y una especialización hacia bienes destinados a la defensa permitirían avances más cercanos al promedio en el resto del norte, con el PIB de Galicia remontando un 2,4% este año, seguida por Cantabria, con un 2,3%, y Asturias y el País Vasco con un 2,2% ambas.

En este contexto, Cataluña y Castilla-La Mancha, con un 2,4%, registrarían crecimientos en línea con la media nacional, mientras que La Rioja, con un 2,1%, y Extremadura, con el 2%, con un foco exportador menos ligado a bienes de equipo o intermedios, mostrarían avances algo más moderados.

Más desaceleración en 2027

Los analistas estiman que en 2027 el crecimiento del PIB español continuará la desaceleración iniciada este año, situándose en el 2% debido al menor dinamismo del consumo y del turismo. Sin embargo, el buen tono de la inversión en vivienda y de las exportaciones de bienes, junto con la recuperación de la industria, sobre todo la automotriz, podría favorecer a las regiones industriales y exportadoras, con Aragón y Navarra a la cabeza de las remontadas con un 2,5% ambas, prevén los expertos de BBVA Research.

Al igual que este año, el menor avance del turismo el que viene situará a las Islas Baleares y a Canarias a la cola del crecimiento con un 1,6% ambas. Mientras que en Andalucía, Murcia y Extremadura será del 1,8%. Una décima más que en Castilla-La Mancha que alcanzará el 1,9%. El estudio concluye que, al tratarse de regiones “más dependientes del consumo, podrían registrar incrementos algo inferiores, también afectadas por el ajuste en el gasto de no residentes”.

Asimismo, el progresivo agotamiento de los efectos de las ayudas concedidas por la DANA explicaría un crecimiento de la Comunitat Valenciana algo inferior al promedio, el 1,9%.

Las previsiones de los analistas apuntan que el año que viene el foco del crecimiento se desplazará progresivamente hacia las comunidades exportadoras del norte y las que impulsen el avance de la vivienda, con País Vasco (2,3%) y La Rioja (2,3%), Cantabria (2,2%) y Galicia (2,2%) creciendo por encima de la media nacional, mientras que Cataluña (2,1%), Asturias (2,0%), Castilla y León (2,0%) y Madrid (2,0%) registrarían avances en línea con el promedio.

El empleo seguirá creciendo, pero a menor velocidad

En cuanto al mercado de trabajo, crecimiento anual del empleo en términos EPA se situará este año en el 2,2% y en el 2,1% en 2027, en línea con la desaceleración gradual de la actividad. Por regiones, en 2026 la tasa de empleo se moderará aunque seguirá mostrando un tono favorable en la Comunidad Valenciana (2,9%), Madrid (2,7%), Andalucía (2,5%) y Castilla-La Mancha (2,5%), que crecerán por encima de la media nacional. Por el contrario, País Vasco (1,1%), Aragón (1,2%) y Asturias (1,3%) registrarían menores.

En 2027, la creación de empleo mantendría un ritmo algo más moderado, con Castilla-La Mancha a la cabeza con un 2,5%, por delante de Andalucía (2,4%), Cantabria (2,4%), Navarra (2,3%) y Madrid (2,3%) entre las regiones con mayor crecimiento. En contraste, Baleares (1,8%), Extremadura (1,6%) y País Vasco (1,7%) mostrarían incrementos más contenidos, en línea con un menor impulso del turismo y de la demanda interna.