Un jurado popular declara culpables de asesinato a Yolanda Moreno y Gustavo Pretel por arrojar a una bebé a un contenedor

Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares, a 13 de marzo de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press

La Audiencia Provincial de Baleares ha dictaminado de forma unánime que Yolanda Moreno y Gustavo Pretel son culpables del asesinato de la bebé prematura arrojada a un contenedor de basura. El fallo, emitido por un jurado popular, recoge que los acusados se enfrentan a una pena de prisión permanente revisable, de acuerdo a la solicitud del Ministerio Fiscal, por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. La principal acusada, Moreno, no ha comparecido a la lectura del veredicto, lo que ha llevado a la jueza a dictar una orden de busca y captura, según han recogido las agencias de comunicación.

El suceso tuvo lugar el 3 de noviembre de 2023, en Porto Cristo, en Mallorca, donde Moreno y su cuñado, Gustavo Pretel, fueron “conscientes” de que la bebé nació con vida dentro de un coche en la calle Aterratge de Porto Cristo, y que ambos consensuaron lanzarla a la basura con la intención de causarle la muerte. La investigación ha aportado el dato diferenciador de que la niña tenía entre 26 y 27 semanas de gestación cuando fue arrojada al contenedor. Una testigo alertó a la Policía Local tras observar cómo Pretel depositaba a la recién nacida, que fue trasladada de urgencia al Hospital Parque Llevant, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La decisión del jurado, comunicada este domingo, señala que ninguno de los dos acusados intentó en ningún momento contactar con los servicios médicos de emergencia ni con la Policía, aunque eran plenamente conscientes de que la bebé “había llorado”. Según recoge el veredicto, la madre experimentó dolores, avisó a su hermana y a su cuñado y el parto se produjo mientras se encontraban en el interior del vehículo. Posteriormente, el grupo abandonó el lugar sin prestar ningún tipo de auxilio a la criatura. La hermana de la principal acusada ha sido condenada por un delito de omisión del deber de socorro.

Las declaraciones de Yolanda Moreno que no han convencido al jurado

El jurado popular de la Audiencia Provincial ha concluido que los dos principales acusados actuaron “con intención de causar la muerte de la criatura”. Durante el juicio, ha quedado establecido que tanto Yolanda Moreno como Gustavo Pretel acordaron deshacerse de la recién nacida, siendo ambos conscientes de que la pequeña estaba viva. El grupo era plenamente conocedor del “peligro manifiesto y grave” en el que se encontraba la menor. No obstante, ninguno recurrió a una ambulancia ni contactó con la Policía.

Las médicas forenses que practicaron la autopsia determinaron que la causa del fallecimiento fue una parada cardiorrespiratoria derivada de la falta de asistencia médica, agravada por la inmadurez pulmonar y un traumatismo craneal moderado. Además, los peritos del Instituto Nacional de Toxicología han destacado que las lesiones sufridas por la recién nacida se produjeron cuando aún presentaba signos vitales.

Esta secuencia de hechos ha fundamentado la solicitud de prisión permanente revisable por parte de la Fiscalía, tanto para la madre como para el cuñado, mientras que la tía afronta una pena de un año de multa con una cuota diaria de 15 euros. El jurado ha rechazado cualquier posibilidad de indulto o suspensión de las penas.

La principal acusada declaró ante el jurado durante el juicio, manifestando que no creyó en ningún momento que la bebé estuviera viva y describiendo lo sucedido como “el mayor error” de su vida. En cambio, la prueba testifical y pericial ha sustentado la consideración del jurado sobre la completa conciencia de los acusados respecto a la situación de la menor.

La cifra gestacional y el veredicto unánime del jurado cimentan la condena

El pronunciamiento del jurado manifiesta que los nueve miembros han alcanzado su decisión de manera unánime tras la fase de deliberación. La suma de pruebas ha reforzado el criterio de culpabilidad, al constatar que la bebé tenía entre 26 y 27 semanas de gestación, nació viva dentro del coche y fue dejada “desamparada y en peligro manifiesto y grave” deliberadamente.

Tal es su historia, que hasta el mismísimo Íker Jiménez ha visitado la fortaleza en busca de sucesos paranormales

La magistrada presidenta del Tribunal tiene previsto dictar sentencia en los próximos días. Entretanto, Gustavo Pretel, el cuñado, ha ingresado en prisión tras la celebración de la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Yolanda Moreno permanece en situación de busca y captura tras su incomparecencia este domingo.