Alfredo Vozmediano, chef profesional: “Esta es la forma perfecta de almacenar caldos en casa y la que se usa en los buenos restaurantes”

Alfredo Vozmediano, chef profesional, habla sobre congelar caldos (TikTok / @avozmechef)

La conservación de alimentos mediante la congelación se ha convertido en una herramienta fundamental tanto en la cocina doméstica como en la profesional. Este método permite preservar la calidad, el sabor y las propiedades nutricionales de los preparados, facilitando la planificación y el aprovechamiento de los ingredientes.

Entre las distintas técnicas, la congelación de caldos destaca por su eficacia y versatilidad, ya que posibilita disponer de bases culinarias listas para usar en cualquier momento, optimizando el tiempo y los recursos en el hogar.

De este modo, se reduce notablemente el desperdicio de alimentos y se aprovechan mejor los productos de temporada, ya que se pueden preparar grandes cantidades y mantenerlas en óptimas condiciones durante semanas o incluso meses.

En este contexto, el chef profesional Alfredo Vozmediano enfatiza, a través de TikTok (@avozmechef), la importancia de una organización eficiente en la cocina. Según su experiencia, la clave reside en aplicar las estrategias que se emplean en los restaurantes de mayor nivel, adaptadas a las necesidades del entorno doméstico, donde la gestión del espacio y la conservación resultan especialmente relevantes.

Orden y envasado para caldos perfectos

Vozmediano señala que el método más efectivo para conservar los caldos en casa es “la forma que se usa en todos los buenos restaurantes”. Su objetivo principal apunta a maximizar el orden y minimizar el espacio ocupado, lo que facilita tanto la conservación como el acceso a los productos cuando se necesitan. Destaca la importancia de una disposición metódica de los alimentos, que favorece un entorno más ordenado y funcional, además de simplificar la tarea diaria de cocinar.

Respecto al procedimiento concreto, Vozmediano sostiene que conviene “envasar los caldos al vacío”. Esta técnica, habitual en la restauración profesional, reduce significativamente la exposición al aire y retrasa la aparición de quemaduras por congelación, lo que ayuda a mantener la frescura y el sabor original del caldo durante más tiempo.

Alfredo Vozmediano, chef profesional, congelando caldo (TikTok / @avozmechef)

El envasado al vacío evita, además, la transferencia de olores entre alimentos almacenados, algo que puede ocurrir fácilmente en el congelador doméstico. Sin embargo, reconoce que no todas las cocinas domésticas cuentan con equipos de envasado al vacío. Por ello, propone una alternativa sencilla y accesible para cualquier hogar: “puedes utilizar bolsas de zip”.

Estas bolsas, fácilmente disponibles en supermercados y tiendas de suministros, permiten almacenar los caldos de manera hermética, limitando el contacto con el aire y facilitando la apilación en el congelador. Además, al ser flexibles, se adaptan a diferentes cantidades y tamaños, lo que las convierte en una opción práctica para cualquier familia.

El truco para un congelador ordenado

Vozmediano también ofrece recomendaciones para el almacenamiento adecuado dentro del congelador. Sugiere: “en un cajón vacío del congelador, empieza a apilar los caldos poniendo un papel de horno entre medias para que no se queden pegados”.

Este paso, aunque simple, resulta clave para evitar que las porciones se adhieran entre sí y para poder extraer solo la cantidad necesaria en cada ocasión, sin desperdiciar producto ni ocupar espacio de más. El uso de papel de horno facilita la separación y el manejo de cada bolsa, ahorrando tiempo en la organización y garantizando una mejor experiencia al momento de reutilizar los caldos.

El cocinero destaca la practicidad de esta técnica, ya que, “al congelarse, podrás colocarlos de la forma que te ocupen menos espacio”. Esta ventaja resulta especialmente útil en hogares con congeladores de dimensiones reducidas o cuando se necesita almacenar varios tipos de caldos y preparaciones.

Bajo su punto de vista, este sistema permite mantener la despensa siempre abastecida y lista para resolver comidas rápidas o improvisadas sin sacrificar calidad o frescura. “Para mí, es lo mejor para tener caldos caseros de calidad siempre disponibles”, concluye Vozmediano, subrayando que una correcta organización y el empleo de métodos adecuados pueden marcar la diferencia en la gestión diaria de la cocina, aportando comodidad y seguridad alimentaria a largo plazo.