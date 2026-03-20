Sánchez va más allá del “no a la guerra” en la UE y vende el ‘modelo España’ en el jaque energético por la guerra en Irán

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez and German Chancellor Friedrich Merz, ahead of a roundtable at a European Union leaders' summit in Brussels, Belgium, March 19, 2026. REUTERS/Yves Herman

Los líderes europeos se han reunido en Bruselas en plena crisis por la guerra en Irán y bloqueo del estrecho de Ormuz. El sistema energético europeo está en jaque y los líderes han debatido sobre las posibles soluciones a corto y medio plazo para abaratar la factura de la luz.

Los efectos ya son evidentes. El índice holandés TTF, un referente clave para los contratos de gas europeos, ha marcado este jueves una subida de más del 30% hasta los 70,7 euros, mientras que el barril de ‘brent’ permanece cotizando por encima de la barrera de los 100 dólares. En países como Alemania, la factura ya se ha situado por encima de los 100 euros el megavatio —aunque todavía no es comparable a 2022, cuando llegó a los 557 euros—.

En plena vuelta de honor por el éxito internacional del ‘no a la guerra’, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido vender a sus socios el modelo energético español como el ejemplo a seguir. En 2025, el 42% de la electricidad española se generó solo con energías renovables. De los casi diez gigavatios de nueva potencia que incorporó el sistema energético español, nueve correspondieron a tecnología solar fotovoltaica. A finales de año, el 55,5% de la producción eléctrica nacional fue de origen renovable. Y gracias a su amplia cartera de renovables, España ha estado menos expuesta a esta crisis frente a otras potencias europeas como Alemania, todavía muy dependientes del petróleo.

“Los ciudadanos deben saber que el pasado sábado el precio en España fue de 14 euros por megavatio hora. En Italia, en Alemania y en Francia fue de más de 100 euros el megavatio hora [...] Ocho años apostando por las renovables nos sitúan hoy a la vanguardia energética en Europa. No es ideología ni casualidad: es autonomía estratégica, es proteger hogares e industrias. Y es el camino que seguiremos defendiendo”, afirmó Sánchez a su llegada al Consejo Europeo.

Sánchez apuesta por las renovables, Meloni pide pisar el freno de la descarbonización

La propuesta de España ha chocado con la manifestada por un grupo de países encabezados por Italia. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha pedido suspender temporalmente el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS), el mecanismo europeo que obliga a las empresas a tener permisos para cubrir sus emisiones de carbono y las motiva a reducirlas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

El Gobierno español ha defendido que suspender el mercado de emisiones de gases de efecto invernadero sería un “gran error”, ya que supondría volver a tropezar con la misma piedra que durante la guerra en Ucrania. “El mercado de emisiones es uno de los principales pilares; podemos estar abiertos a crear algunas vías de reforma para adaptarse a la coyuntura de algunos estados miembros, pero no a desmantelarlo”, aseveró Sánchez.

De manera interna, el Ejecutivo español ya prepara un paquete de medidas coyunturales para seguir aumentando la inversión en energías verdes ante la inestabilidad que ofrecen los combustibles fósiles. Entre otras medidas, el Gobierno incluirá incentivos al autoconsumo energético y las comunidades energéticas mientras se facilita un entorno menos dependiente de los combustibles fósiles.

¿Las energías verdes de Sánchez, la nuclear de Macron o el modelo húngaro?

Al margen del modelo que propone Sánchez, el debate sobre el futuro de la energía nuclear en Europa se ha reavivado. La dirigente europea Ursula von der Leyen pretende dar un nuevo impulso a la energía nuclear. En este sentido, la UE pretende invertir 330 millones de euros para que los primeros reactores modulares pequeños construidos en el bloque comunitario entren en funcionamiento a comienzos de la década de 2030. La medida favorecería en especial a Francia, que cuenta con el mayor parque nuclear de Europa y obtiene el 70% de su electricidad a partir de esta energía.

A pesar de ello, Sánchez da por cerrado el debate nuclear en su Gobierno y ha mantenido siempre su intención de seguir adelante con el cierre de nucleares. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se encuentra evaluando la solicitud oficial presentada por la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, para ampliar su vida operativa más allá de 2027 hasta 2030. Pero el Gobierno lo ha dejado claro: la energía verde debe ser el camino.