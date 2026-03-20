Reino Unido deja que Estados Unidos use sus bases militares para atacar a Irán en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, se dan la mano. Imagen de archivo. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Gobierno británico ha confirmado que Estados Unidos puede utilizar bases militares del Reino Unido para ejecutar ataques contra posiciones de misiles iraníes responsables de atacar buques en el estrecho de Ormuz. Esta decisión, que se ha tomado tras una reunión de los ministros, no quiere decir que el país vaya a participar directamente en el conflicto, ha querido recalcar Downing Street en un comunicado, además de insistir en que sus principios antes el conflicto “siguen siendo los mismos”.

“Los ministros confirmaron que el acuerdo por el que Estados Unidos utiliza bases británicas en el marco de la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz”, indica el comunicado.

Esta autorización para el uso de las bases británicas para las operaciones destinadas a proteger el estrecho de Ormuz representa una victoria parcial para Donald Trump. Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, incluso antes, el presidente estadounidense ha estado criticando al Gobierno británico y criticando duramente al primer ministro Keir Starmer, de quien decía que “no es Winston Churchill” y que un país que Estados Unidos alguna vez consideró “el Rolls Royce de los aliados” ahora resultaba decepcionante.

Este anuncio puede interpretarse como una concesión de Reino Unido a las exigencias de Trump, especialmente después de que se haya puesto en tela de juicio la solidez de la alianza entre ambos países. Sin embargo, no es exactamente lo que ha exigido Trump, que desde que comenzaron los ataques en Irán —la llamada Operación Furia Épica— ha instado a los aliados de Estados Unidos, incluido el Reino Unido, a que hagan más para escoltar a los buques que transitan por el estrecho.

Hace tan solo cuatro días, el primer ministro, Keir Starmer, aseguraba que su Gobierno estaba trabajando junto a sus aliados para llevar a cabo un “plan colectivo viable” que reabriera el estrecho de Ormuz. No obstante, se negaba a enviar buques de guerra pese a las presiones de Donald Trump. A principios de esta semana, Starmer remarcaba en rueda de prensa que evitaría que Reino Unido se involucre en una escalada bélica mayor.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos más sensibles del comercio mundial. Por él pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. En su parte más angosta, tiene solo unos 33 km de ancho, y las rutas de navegación son aún más estrechas. Esto lo convierte en un lugar vulnerable: cualquier conflicto o accidente puede interrumpir el tráfico fácilmente. Si algo ocurre allí, afecta rápidamente a los precios, la economía y la estabilidad internacional.

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