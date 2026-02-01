Por qué España ha dejado de ser un país libre de sarampión pese a que seguimos vacunándonos: “Los grandes perjudicados son los niños”

Una enfermera vacunando a un bebé (EUROPA PRESS)

El pasado martes saltaba la noticia de que España perdía la certificación de país libre de sarampión. El Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola (CRV) aseguraba que, tras evaluar los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, la transmisión endémica del virus había vuelto a asentarse. España se suma así a la lista de países a los que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha retirado el estatus de país libre del virus. Entre ellos se encuentran Reino Unido, Armenia, Austria, Azerbaiyán y Uzbekistán, aunque el sarampión también circula en Francia, Alemania e Italia.

En 2025, el Ministerio de Sanidad confirmó 397 casos de sarampión, frente a los 227 del año anterior. En 2023, solo se notificaron 11 casos. ¿Qué ha pasado para que en 2024 se dieran 20 veces más infecciones que el año anterior? En primer lugar, es importante conocer la naturaleza del virus, pues es muy fácilmente transmisible entre personas dada su alta infectividad.

“Aunque durante la pandemia se especulaba que el COVID tenía una capacidad de contagio enorme, luego se ha demostrado que el virus más contagioso, al menos con el que tenemos contacto actualmente, es el sarampión”, aclara el doctor Diego García Martínez de Artola, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) en declaraciones a Infobae.

El sarampión se contagia especialmente en lugares cerrados donde la ventilación es escasa. Por ejemplo, en el aula de un colegio. Con que solo una persona no esté lo suficientemente inmunizada, el virus puede infectar. Por ello, el microbiólogo asegura que los brotes suelen ser “difíciles de controlar, salvo que tengas a la población correctamente vacunada con las dos dosis”.

Muchos de los casos en España son importados

El aumento exponencial de los datos (más de un 1.900 % de 2023 a 2024) puede llevarnos a pensar que España ha caído en un movimiento antivacuna, en personas que deciden no vacunarse ni vacunar a sus hijos, pese a que los niños son especialmente vulnerables a las infecciones porque su sistema inmunitario no está completamente desarrollado.

No obstante, esto se aleja la realidad. “No parece que en España las creencias contrarias a la vacunación hayan ganado mucho peso”, aseguraba el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en sus redes sociales como respuesta a la pérdida del estatus de país libre de sarampión. De hecho, las cifras de vacunación se mantienen similares a la época prepandemia.

Si las tasas de vacunación se mantienen elevadas, entonces habría que dirigir el foco hacia otro ángulo. “Lo que ha ocurrido es una importación de casos desde países como Marruecos”, explica el doctor García Martínez de Artola. En mayo de 2025, la OMS emitió una alerta por una epidemia que estaba teniendo lugar en el país africano desde finales de 2023. En ese momento, había más de 25.000 casos sospechosos, unos 13.000 confirmados y 184 fallecidos.

Marruecos introdujo la vacuna frente a sarampión en 2003 en esquema de dos dosis a los 9 meses y entre los 15 y 18 meses, pero desde 2022 no habían llegado a coberturas del 95% para las dos dosis de vacuna. Entre las medidas puestas en marcha se lanzó una campaña de repesca en 2024 en menores de seis años hasta llegar a los 18 años.

La verdadera inmunidad de rebaño frente al sarampión

Para generar la llamada inmunidad de rebaño, serían necesarias unas coberturas vacunales en la población infantil muy alta, incluso superando el 95 %. Solo de esta manera podría hacerse frente a los brotes. La solución al problema es sencillo. Su aplicación práctica, no tanto. “Va a haber un pequeño porcentaje de población que no termina de estar cubierto por la vacuna, por mucho que se haya vacunado”, cuenta el experto de la SEIMC, haciendo referencia a “los grandes perjudicados”; es decir, “los niños inmunodeprimidos" y que no pueden estar vacunados o que, aunque se hayan vacunado, no han generado suficientes anticuerpos.

“Esto es un ejemplo de que la inmunidad de rebaño no funciona como popularmente se piensa, en ocasiones, eliminando toda transmisión al llegar a una cifra de cobertura vacunal. Es un asunto de número, pero también de distribución”, apuntaba Padilla en una publicación en sus redes sociales.

Con solo una dosis de la vacuna, entre el 80 y el 85 % de la población puede considerarse inmunizada. Esto es, que han generado anticuerpos suficientes. Sin embargo, la segunda dosis, aunque alta, no llega al mismo número de personas que la primera. De acuerdo con los datos de Sanidad, la primera dosis roza el 98 % de vacunación, mientras que la vacunación completa (las dos dosis) no llega al 95 %.

“Necesitamos introducir esa segunda dosis para llegar a un porcentaje de población que esté cubierta lo suficientemente alto”, explica el doctor García. “Los que están ahora mismo en riesgo son los que no generan anticuerpos y los que no se han puesto la segunda dosis también, porque hay un porcentaje que no va a tener suficientes anticuerpos”.

Un virus que revela problemas de igualdad

La explicación a por qué se da esta diferencia de tasa entre la primera y la segunda dosis no es simple. Sobre todo se trata de problemas logísticos en los programas de vacunación y captación, no en una reticencia propiamente, apostilla el doctor García. “El sarampión siempre se ha comentado como una enfermedad que nos habla de problemas de la equidad del sistema sanitario”.

No estaríamos, por tanto, ante un rechazo a las vacunas (aunque el experto aclara que no hay que caer en el error de quitar importancia a este peligroso movimiento), sino personas que no están dentro del circuito sanitario: grupos de población que no tienen acceso al sistema o en peligro de exclusión social. Según datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, 12,5 millones de personas en España viven en riesgo de pobreza.

En este grupo de personas que se encuentran fuera del sistema sanitario también estarían las personas migrantes o quienes han huido de procesos de guerra. En palabras del Secretario de Estado de Sanidad, “toca reforzar la búsqueda activa de agrupaciones de población no vacunada (o incompletamente vacunada) para hacer ese abordaje y trabajar para que allí donde hay una agrupación de no vacunación, haya una intervención adecuada a su caso”.

Es en estas bolsas de población donde hay que centrar los esfuerzos para cortar los brotes y recuperar el estatus de país libre de sarampión que la OMS concedió a España en 2016. Más allá de la vigilancia que deben ejercer las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias “tienen que filiar todos los casos” para entender de dónde han salido y, sobre todo, “entrar en la población desfavorecida que no tiene esa facilidad para introducirse en el sistema”.