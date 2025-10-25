La discoteca dentro de un vagón de metro e inspirada en Nueva York que está de moda en Madrid

Discoteca Houdinni, Madrid. (Composición Infobae/Instagram)

La noche madrileña vive una nueva transformación. A la lista de propuestas originales que van desde restaurantes temáticos ambientados en distintos países o películas hasta bares ocultos tras falsas paredes se suma ahora una iniciativa que ha conquistado a la juventud madrileña (y a los de fuera): Houdinni, una discoteca que simula una estación de metro neoyorquina en pleno barrio de Salamanca.

Ubicada en la calle Serano 41, la sala pertenece al grupo mexicano Mandala y es su primer local en Europa. Su concepto rompe con la idea tradicional de discoteca. Un recorrido entre pasillos cubiertos de grafitis y luces de neón que conducen hasta un vagón de metro a escala real, que da acceso a la pista principal.

Del metro de Nueva York al corazón de Madrid

El diseño recrea con fidelidad la estética del metro de Nueva York, desde los azulejos blancos hasta las señales de la ciudad. “Parece que hayamos cruzado una puerta en el tiempo y aterrizado directamente en La Gran Manzana”, comentaba una usuaria en una de las publicaciones de la discoteca en redes sociales.

El montaje técnico también marca la diferencia. La sala cuenta con un sistema de sonido Funktion-One y una iluminación envolvente que busca redefinir la experiencia del house y el Afro House en la capital. “Se acaba de convertir en mi discoteca favorita de Madrid”, dijo la influencer Bárbara Gant.

La casa del tecno-house en la capital

La música por la que apuesta Houdinni se centra en los estilos que dominan la escena electrónica internacional: House comercial y Afro House. Por su cabina ya han pasado artistas de renombre como Cees, Bontan, Baron, Dorian Craft, Ameme y Pole Position. El objetivo es ofrecer una experiencia envolvente, donde la música y la ambientación se complementen.

El local abre de martes a sábado desde las 23:30 hasta las 6:00 de la mañana y las entradas anticipadas parten desde 25 euros (con dos consumiciones incluidas). También dispone de reservados VIP con botella y mesa, cuyos precios varían según el día.

Las redes sociales han sido la chispa que ha catapultado a Houdinni. La llegada de la discoteca no ha pasado desapercibida. La temática que ofrece en una de las zonas más elitistas y exclusivas de Madrid desentona con el estilo urbano y underground que propone la propuesta.

Madrid, laboratorio de experiencias inmersivas

El auge de locales temáticos e inmersivos refleja una tendencia clara en el ocio madrileño. La capital se ha convertido en un laboratorio de experiencias sensoriales, donde la ambientación y la tecnología juegan un papel clave.

La creatividad vuelve a reinventar el ocio madrileño. En esa línea, Houdinni aspira a consolidarse como un referente de la música electrónica y un nuevo templo nocturno en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Con su sonido de alta fidelidad, su diseño inspirado en el metro neoyorquino y su atmósfera vibrante, el club ha logrado algo poco habitual: convertir una noche de fiesta en un viaje urbano e inmersivo que redefine cómo se vive la música (y la fiesta) en Madrid.