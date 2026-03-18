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Las revistas del corazón esta semana: el adiós a Gemma Cuervo y los planes laborales de Isabel Pantoja

Este miércoles 18 de marzo, también son protagonistas del kiosco los Premios Oscar, y Chiara Ferragni, que estrena novio

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Portadas de las revistas del
Portadas de las revistas del 18 de marzo.

Como cada miércoles, los quioscos se llenan de nuevas historias con las portadas de las revistas del corazón.

Esta semana, el protagonismo se reparte entre el glamour de los Oscar, el arranque de la pasarela madrileña y nombres propios como Paula Echevarría, Isabel Pantoja o la recordada Gemma Cuervo. Repasamos lo más destacado de Diez Minutos, ¡Hola!, Semana y Lecturas.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos' del 18 de marzo.

La portada de Diez Minutos viene marcada por una protagonista clara: Paula Echevarría. La actriz concede una entrevista en la que se muestra más sincera que nunca al hablar de su momento vital, asegurando que se siente en su etapa “más sexy”, no por el físico, sino por su fortaleza mental.

Además, la publicación apuesta por una doble exclusiva. Por un lado, Carlo Costanzia aparece disfrutando de unos días en Málaga, donde se deja ver en actitud relajada junto a su hijo, Carlo Jr., mostrando su faceta más familiar.

Por otro, el foco se traslada a Roma con Óscar Casas y Ana Mena, quienes confirman su cercanía con imágenes que reflejan su complicidad tras trabajar juntos en la película Ídolos. La pareja ya no se esconde y pasea su relación por distintas ciudades.

‘¡Hola!’

Portada de la revista 'HOLA'
Portada de la revista 'HOLA' del 18 de marzo.

¡Hola! apuesta fuerte por el brillo internacional con un amplio despliegue dedicado a los Premios Oscar. La revista pone el acento en la elegancia femenina con nombres como Gwyneth Paltrow, Emma Stone y Nicole Kidman, que acaparan todas las miradas en la gran noche de Hollywood.

En clave de exclusiva, la publicación revela que Chiara Ferragni vuelve a estar ilusionada en el amor, mostrando imágenes junto a su nueva pareja en un momento personal muy distinto al de su expareja, Fedez.

También hay espacio para la familia aristocrática española con una entrevista a Cayetano Martínez de Irujo, que rinde homenaje a la figura de su madre, la duquesa de Alba. Y en el ámbito internacional, destaca la presencia de Amalia de Holanda en Sevilla, donde acudió a una sonada boda.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'
Portada de la revista 'Semana' del 18 de marzo.

La portada de Semana revista tiene como gran protagonista a Isabel Pantoja. La tonadillera aparece en unas imágenes tomadas en Madrid que reflejan su actividad actual mientras continúa con su gira. La publicación apunta a que la artista estaría centrada en resolver sus problemas con Hacienda, con el objetivo de estabilizar su situación económica.

Además, la revista dedica parte de su contenido a repasar los mejores estilismos de los Oscar, consolidando la alfombra roja como uno de los grandes focos de la semana.

El número también recuerda a Gemma Cuervo, figura clave de la interpretación en España, cuyo reciente fallecimiento ha dejado una profunda huella en el mundo cultural.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'
Portada de la revista 'Lecturas' del 18 de marzo.

Por su parte, Lecturas centra su portada en un emotivo homenaje a Gemma Cuervo. La publicación repasa su trayectoria desde sus inicios en el teatro hasta convertirse en un rostro imprescindible de la televisión, destacando su legado y su conexión con el público.

Como no podía faltar, la revista también se suma al fenómeno de los Oscar, analizando cada detalle de la alfombra roja, donde moda y espectáculo vuelven a ir de la mano en una de las citas más esperadas del año.

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