El Gobierno de Ayuso intenta por segunda vez que la Inteligencia Artificial transcriba la conversación entre 5.400 médicos de familia y sus pacientes

Sala de espera de un centro de salud madrileño

Nuevo intento. La Comunidad de Madrid quiere que la Inteligencia Artificial (IA) sea una herramienta más de los médicos y pediatras que trabajan en la atención primaria. Por eso, la Consejería de Digitalización está licitando actualmente un contrato para que los facultativos puedan transcribir en tiempo real las conversaciones que tienen con sus pacientes durante la consulta. Se trata del la segunda vez que se tramita un contrato de estas característica después de que en agosto del año pasado el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso tuviera que desistir tras detectar anomalías en la adjudicación.

Ahora, Digitalización ha reservado 1.744.336 euros para poner en marcha este proyecto con el objetivo de implantar un sistema común para toda la Atención Primaria para el uso de inteligencia artificial en la “gestión de entrevistas clínicas y la automatización de procesos administrativos, como bajas, derivaciones y recetas”. Según los últimos datos del Boletín Estadístico de Personal del Servicio Madrileño de Salud hay actualmente 5.441 médicos y pediatras adscritos a la Atención Primaria. “El personal médico dedica una parte significativa de su jornada laboral a la introducción manual de datos, lo que reduce el tiempo disponible para la atención directa, personalizada y de calidad a los pacientes”, señala la memoria justificativa del contrato.

La Comunidad de Madrid cree que “la carga administrativa asociada a la documentación clínica no solo disminuye la eficiencia del sistema, sino que incrementa los costes operativos y contribuye al estrés y desgaste profesional. La automatización mediante inteligencia artificial se presenta así como una solución transformadora para optimizar los procesos asistenciales, reducir errores, mejorar la eficiencia global y favorecer el bienestar de los profesionales sanitarios”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitando un centro de salud de Las Rozas

Con este servicio se va a transcribir en tiempo real la conversación entre el profesional de salud y el paciente durante la consulta y la generación del posterior informe médico “a partir de esta transcripción, donde se incluya la información clínica relevante”. En principio, se va a instalar en 2.500 consultas. Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid dispone de 264 centros de salud y 165 consultorios locales distribuidos por todo el territorio, por los que pasan de media 340.000 personas cada día. En una segunda fase, habría que hacer “una escalabilidad” del sistema de IA necesario para que funcione en todos los centros, realizando un análisis de la “demanda computacional, los costes de mantenimiento y la estimación de recursos humanos especializados”.

Bandera roja

Digitalización es consciente de que estamos ante “un servicio técnico especializado”, por lo que no basta con contratar “un proveedor tenga experiencia o capacidades tecnológicas”. Es necesario también “que demuestre una aptitud para planificar de forma coherente y minuciosa, gestionar recursos y anticipar riesgos, aspectos que son fundamentales para garantizar el éxito del proyecto”. En la anterior licitación, los miembros de la Mesa de Contratación recibieron un informe realizado por la Dirección General de Salud Digital que incluía una ‘bandera roja’ tras detectar “un resultado excepcional” en la valoración de los criterios sujetos a un juicio de valor entre las empresas licitantes.

De las ocho ofertas analizadas, siete habían obtenido 0 puntos y solo una licitadora (la compañía T-Systems, que pertenece a Deutsche Telekom) consiguió el máximo de la puntuación. La ‘bandera roja’ es el mecanismo de prevención antifraude que se utiliza para los contratos financiados con fondos europeos. Como es este caso. En un contrato, una ‘bandera roja’ es una señal de alerta o un indicio de que algo no está bien, lo que sugiere la posibilidad de fraude, corrupción, o que el contrato puede ser desventajoso para una de las partes. La Dirección General de Salud Digital alertó que el resultado (siete empresas con 0 puntos) “evidencia una escasa concurrencia técnica (...), lo que supone un riesgo relevante para la correcta adjudicación y posterior ejecución del contrato”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reclamado diálogo a los sindicatos médicos y "que no tengan a los pacientes como rehenes", ya que aboga por evitar la huelga, iniciada en febrero y que tendrá continuación en la tercera semana de marzo para protestar contra el borrador del Estatuto Marco. (Europa Press)

La Comunidad espera que esta vez no haya problemas y el proyecto de IA se pueda poner en marcha. El plazo para presentar oferta termina este miércoles 18 de marzo. Para Ezequiel Arranz, vocal de Atención Primaria en el sindicato AMYTS, la “atención primaria tiene ahora otras prioridades más importantes, como consultas saturadas y plazas de facultativos sin cubrir. La Consejería de Sanidad quiere tapar agujeros con este proyecto cuando el ambiente de trabajo es insostenible. Estas herramientas tecnológicas requieren un soporte económico muy importante. Si no hay dinero para profesionales, sí hay dinero para IA”.

Para el Gobierno regional, “uno de los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud es la carga administrativa asociada a la documentación clínica. La necesidad de registrar manualmente información relevante sobre los pacientes consume horas que podrían destinarse a la atención directa y al manejo de las necesidades clínicas y emocionales de quienes requieren cuidados. Esta situación no solo afecta negativamente la calidad de la atención sanitaria, sino que también incrementa los costos operativos del sistema de salud. Además, la sobrecarga de tareas administrativas puede generar estrés y desgaste emocional en el personal médico, lo que repercute en su bienestar y, en última instancia, en la calidad del servicio que brindan”. Es decir, que la IA ha llegado para reducir carga administrativa (ya que también gestionará bajas, derivaciones y recetas) y estrés.

“No ahorrará tiempo”

Para AMYTS, la llegada de la IU no ahorrará tiempo a los médicos y pediatras. “Hay que mejorar las condiciones de trabajo cubriendo el 100& de la plantilla. Hay que fidelizar a los trabajadores de la Atención Primaria. Ahora hay 10-15% de vacantes. Es un sistema insostenible. El profesional es el único que sabe cómo está el sistema porque nos sentamos a los dos lados de la mesa, no solo somos médicos, también seremos pacientes. Si decimos a gritos que esto se derrumba, demuestra poca inteligencia por parte de la consejería poner en marcha este proyecto, que solo marketing. No se puede dar una buena asistencia sanitaria si no hay una plantilla acorde”, concluye Arranz.